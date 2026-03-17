Что ждало русских женщин, попавших в плен к татаро-монголам

В 1237 году, когда тумены Батыя обрушились на Рязанское княжество, перед русскими женщинами встал выбор, который нам, людям XXI века, даже трудно вообразить. Тысячи их предпочли смерть — своими руками, в огне, в ледяной воде — только бы не попасть в руки завоевателей. Летописи донесли до нас имена некоторых из них, но большинство остались безымянными. Почему же ужас перед пленом был сильнее страха смерти? Ответ кроется в том, что ожидало пленниц в Золотой Орде.

Святая Евпраксия: миф или реальность?

Сегодня, говоря о трагическом выборе русских княгинь, чаще всего вспоминают Евпраксию Рязанскую. Легенда гласит: её муж, князь Федор Юрьевич, отказался отдать красавицу-жену хану Батыю и был казнен. Узнав о гибели мужа и приближении врага, Евпраксия вместе с малолетним сыном бросилась с крыши терема (или колокольни), чтобы не попасть в плен.

Историки, однако, осторожны в оценках. Жизнеописания Евпраксии в летописях нет, её образ сложился из нескольких фраз в «Повести о Николе Заразском». Возможно, мы имеем дело не с реальной женщиной, а с собирательным образом, олицетворяющим волю и отчаяние всех русских матерей и жен той поры. Русская Православная Церковь канонизировала князя Федора, Евпраксию и их сына как мучеников. Но главное даже не в исторической достоверности, а в том, что сам этот культ говорит о народном понимании: участь пленницы была страшнее смерти.

«Достойны всякой жалости»: свидетельства очевидцев

Что же ждало тех, кто не успел или не смог умереть? Итальянский монах Джованни де Плано Карпини, посетивший Орду в середине XIII века, оставил леденящие душу описания. По его словам, пленники «мало едят, почти не пьют и весьма скверно одеваются». Они работают от зари до зари, спят по 3-4 часа, и «достойны всякой жалости».

Цифры угнанных в рабство потрясают. Только во время похода на Северо-Западную Русь в 1237-38 годах, по неточным оценкам, было захвачено до 90 тысяч человек. Мужчин, кроме ремесленников, убивали на месте. Основная масса пленников — женщины и дети.

Бесчинства и поругания

Арабские и персидские историки, не склонные к морализаторству в пользу Руси, описали процедуру «сортировки» пленных. В захваченной Бухаре, например, воины Чингиз-хана убили всех, кто не представлял ценности, а затем разделили женщин. Историк Ибн аль-Асир пишет: «Совершили они с женщинами грех великий», и это происходило на глазах у остальных пленников, которые ничем не могли помочь.

Шараф ад-Дин Язди, описывая походы Тимура (Тамерлана), сообщает, что для своего господина отобрали 5 тысяч «подобных гуриям девушек». Почти месяц войско стояло на месте, предаваясь утехам. Затем двинулись дальше, причем пленниц везли в крытых повозках, и воины на ходу перепрыгивали с коней в эти шатры. Повозок было так много, что, по словам историка, потерявший свою добычу потратил бы на поиски два месяца.

Пытки: выбивание золота

Пытки были обычным делом. Если пленница была знатного рода, её пытали, чтобы выведать, где спрятаны семейные драгоценности. Историк С. Броневский описывает курьезные и трагические случаи, когда крестьянки выдавали себя за княжон, надеясь на лучшую участь. Но их ждало разочарование: под пытками они не могли указать места кладов, и их подвергали еще большим мукам, пытаясь «разговорить».

Именно знание об этих пытках заставляло русских женщин делать страшный выбор. Зимой 1238 года, когда татары подошли к Владимиру, княгиня Агафья Всеволодовна с дочерью и другими горожанами укрылась в Успенском соборе. Они не стали сдаваться. Все они предпочли заживо сгореть в огне, но не выходить к врагу.

Невольничьи рынки: товар, а не человек

Путь многих пленниц лежал на невольничьи рынки Сарай-Бату, Сарай-Берке и Крыма. «Московитянки» ценились высоко. Но стать дорогим товаром могла только миловидная женщина знатного происхождения или обученная грамоте и музыке. Остальных ждала участь хуже скотской.

Как пишет историк А. Бахтин, пленницам могли отрезать уши, вырвать ноздри, выжечь клеймо на лбу или щеках. Их заковывали в кандалы, днем заставляли работать до изнеможения, а ночью бросали в яму, кидая следом червивое мясо. За малейшую провинность секли плетьми так, что многие молили о смерти.

Красивых и знатных продавали и перепродавали. Рабыня могла за год сменить до пяти хозяев, оказавшись в итоге в Египте или Сирии, откуда возврата не было. Работорговцы часто обманывали покупателей: обучали простую девушку игре на арфе, наряжали и выдавали за княжну, чтобы выручить побольше.

Гарем и услужение: золотая клетка с удавкой

Если пленница попадала в гарем или в услужение к знатной татарке, её жизнь не становилась легче. Строгая иерархия, унижения, рабский труд. Жен знатных вельмож сопровождали свиты из десятков и сотен прислужниц. За арбой ханской жены могло следовать до ста повозок, в каждой по пять девушек. Они были живой мебелью, статусным аксессуаром. И если госпожа умирала, прислужниц могли похоронить вместе с ней — заживо или убив.

В гареме жизнь была не слаще. За малейшую провинность — смерть. Чаще всего — удушение, отравление змеиным ядом или утопление. Тысячи наложниц жили в постоянном страхе.

Итог: терем как защита?

Некоторые историки, например С. Аверкиев в книге «Влияние татар на жизнь русского народа», высказывают мысль, что именно монгольское нашествие изменило положение русской женщины. До XIII века они обладали почти равными с мужчинами правами. А после — возникла традиция затворничества в теремах. Это был не столько восточный обычай, сколько отчаянная попытка уберечь, спрятать, скрыть женщин от глаз захватчиков, чтобы они не повторили судьбу тех, кто сгорал в соборах или умирал под плетьми в ордынских степях. Смерть действительно была милостью. И память об этом выборе — смерть, но не плен — осталась в народе на века, воплотившись в образе Евпраксии Рязанской.