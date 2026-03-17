Какие фамилии были самыми модными в СССР

Сегодня мы привыкли, что у каждого человека есть фамилия. Но так было далеко не всегда. По данным переписи 1897 года, около 75 процентов населения Российской империи фамилий не имели. Жители глухих деревень, особенно на окраинах страны, обходились без документов, а для различия использовали имя отца или уличное прозвище. Окончательно фамилии у всех жителей нашей страны появились только в советскую эпоху — в 30-е годы XX века, когда началась всеобщая паспортизация.

Как давали фамилии крестьянам

В центральной России фамилии у крестьян уже были, хоть и не у всех. А вот в глубинке ситуация выглядела иначе. Когда начали создаваться колхозы, крестьянам потребовались документы, и фамилии в них записывали по принципу «кто как мог». Василий, сын Прокопия, становился Прокопьевым. Федор по прозвищу Косой получал фамилию либо Косой, либо, если хотели благозвучия, Косов.

Это была не системная работа, а скорее стихийное народное творчество. Местные чиновники и учителя записывали крестьян на слух, часто искажая настоящие прозвища или придумывая новые. Так возникали самые неожиданные фамилии, которые потом передавались по наследству.

Декрет о праве перемены фамилий

В марте 1918 года Владимир Ленин подписал декрет «О праве граждан изменять свои фамилии и прозвища». Документ появился не случайно — в Совнарком постоянно обращались граждане с просьбами сменить имя или фамилию. Причины были разными: кому-то мешала неблагозвучность, кто-то хотел избавиться от фамилии, напоминающей о дворянском или духовном происхождении, что в молодом советском государстве не поощрялось.

Показательна история команды моряков-черноморцев, отправивших письмо в наркомат внутренних дел. Матрос Дураков просил разрешить ему стать Виноградовым, Гнилоквас хотел именоваться Степановым, а Кобелев мечтал о фамилии Скобелев.

За перемену фамилии взималась внушительная пошлина, которая шла в доход государства. Благодаря этому желающим отказывали редко — казна нуждалась в пополнении.

Фамилии-неологизмы советской эпохи

В 20-30-е годы в СССР появилось множество фамилий-неологизмов. Моду на них задали пролетарские вожди, бравшие себе звучные революционные псевдонимы: Ленин, Сталин, Киров, Молотов. Простые смертные тоже захотели соответствовать духу времени.

Особенно часто «новые» фамилии давали сиротам и детдомовцам. Так появились Авангардовы, Амперовы, Астровы, Атеистовы, Виленины, Вольфрамовы. Были и фамилии-аббревиатуры: Дамировы — от «Даешь мировую революцию» или «Да здравствует мир», Ренатовы — от «революция, наука, труд».

В ход шли имена героев гражданской войны, политические лозунги и даже названия техники. Маузеровы, Самолетовы, Пролетарские, Советовы, Электроновы — все это реальные фамилии советских людей, появившиеся в те годы.

Русификация и национализация

В состав СССР вошли различные республики, в том числе среднеазиатские. При паспортизации их жителей часто записывали под русифицированными фамилиями, образованными от родовых имен. Так от имен Абдулла, Гаджи, Ибрагим, Мамед появились фамилии Абдуллаев, Гаджиев, Ибрагимов, Мамедов.

Процесс работал и в обратную сторону. В союзных республиках русские фамилии могли переиначивать на национальный лад. В Латвии, например, русских часто записывали как Петровс, Кузнецовс, Федоровс. Кстати, актриса Людмила Гурченко в воспоминаниях писала, что настоящая фамилия ее отца — Гурченков. На украинский манер ее переделали уже позже.

К 30-м годам XX века процесс формирования фамилий в основном завершился. Паспортная система окончательно закрепила за каждым жителем страны его фамильное имя — независимо от того, досталось оно от предков, было придумано сельским учителем или образовано от революционного лозунга. Так сложилось то разнообразие фамилий, которое мы знаем сегодня.