Приметы и поверья на 18 марта: что нельзя делать на Конона Огородника

По народному календарю 18 марта — день Конона Огородника. Другие названия этого праздника — Конон Градарь и Конон Страдник. В этот день православные верующие чтят память мученика Конона Мандонского, градаря родом из Назарета Галилейского, который жил в III веке в городе Мандоне. По преданию, он занимался огородничеством.

© Мир24

Наши предки в этот день убирались в доме и переставляли мебель. Считалось, что это помогает пересмотреть свои взгляды на жизнь. Также отправлялись на огород и наводили порядок на участке.

На Конона Огородника люди усердно трудились — того, кто будет лениться, могут постичь беды и болезни. Если же хорошо поработать, в делах будет сопутствовать удача.

В этот день лучше воздержаться от крупных покупок — они не принесут пользы. Супруги не должны разбивать куриные яйца ножом — иначе они поссорятся из-за детей.

18 марта нельзя надевать чужие вещи, чтобы несчастья хозяина одежды не перешли на нового владельца. Запрещается поднимать любые предметы с земли — они могут быть заколдованы.

На Конона Огородника нельзя обижаться на других людей, ругаться, сквернословить и долго держать зло на кого-либо. Ужинать желательно в кругу родных и близких, без посторонних людей. Еще один запрет связан с острыми предметами для рукоделия: на Конона Огородника нельзя брать в руки спицы и иглы. Тот, кто ослушается, рискует лишиться финансового достатка.

По народным приметам, если на Конона Огородника ясно, лето будет теплым. Снег предвещает урожайный год, а сильный ветер — к заморозкам. Трясогузки прилетели — весна будет теплой.