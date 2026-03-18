Парижская коммуна: 72 дня, изменившие историю

18 марта 1871 года в Париже произошло событие, которое стало символом народного самоуправления и предметом ожесточённых споров историков. Непринятие парижанами капитуляции в войне с Пруссией, тяжёлые экономические условия и восстание национальных гвардейцев привели к созданию уникального политического образования — Парижской коммуны. Она просуществовала всего 72 дня, но её реформы и трагический финал навсегда вписали её имя в историю мирового революционного движения. Вспоминаем хронологию событий, причины и последствия «Кровавой недели».

Поражение во франко-прусской войне 1870–1871 годов и причины образования Парижской коммуны

Возникновение Парижской коммуны стало следствием резкого обострения ситуации во Франции на фоне франко-прусской войны 1870–1871 годов. Власть во главе с Наполеоном III оказалась не готова к эффективному сопротивлению прусской армии, что привело страну к тяжёлому кризису. Поражения на фронте спровоцировали буржуазно-демократическую революцию, в результате которой Вторая империя пала, и 4 сентября 1870 года Франция была провозглашена республикой.

Однако новое правительство не смогло переломить ход войны и справиться с внутренними проблемами. Экономическое положение ухудшалось, население сталкивалось с нехваткой продовольствия и ростом бедности. Недовольство действиями властей усиливалось, в разных районах страны вспыхивали народные выступления, которые жёстко подавлялись.

Как создавалась Парижская коммуна

28 января 1871 года Франция заключила перемирие с Пруссией, а 26 февраля было подписано тяжёлое для страны Версальское прелиминарное мирное соглашение. Эти шаги вызвали резкое возмущение в Париже, где жители отказались мириться с фактической капитуляцией. В феврале — марте они создали новую политическую организацию — Республиканскую федерацию Национальной гвардии департамента Сены, объединившую более двухсот батальонов парижан, изъявивших во время войны с Пруссией желание встать под ружьё. Её Центральный комитет, состоявший из представителей демократических и социалистических сил, стал фактическим центром новой народной власти.

18 марта попытка правительственных войск разоружить парижан провалилась: солдаты отказались выступить против горожан. В результате восставшие взяли под контроль ключевые учреждения столицы, а правительство во главе с Адольфом Тьером было вынуждено бежать в Версаль вместе с верными ему войсками. Само восстание прошло почти без кровопролития.

Центральный комитет Национальной гвардии объявил себя временным органом власти до проведения выборов в совет коммуны и направил своих представителей в государственные структуры. Вскоре волна революционного подъёма распространилась и на другие города Франции — Лион, Марсель, Тулузу, где также на короткое время возникли коммуны.

26 марта 1871 года состоялись выборы в Совет Парижской коммуны, а уже 28 марта она была официально провозглашена, став символом попытки создания новой формы народного самоуправления.

72 дня «правления», новые реформы, причины падения: интересные факты о Парижской коммуне

Парижская коммуна просуществовала всего 72 дня, но за это короткое время успела стать одним из самых обсуждаемых политических экспериментов XIX века. Её состав, структура власти и принятые решения отражали сложную и противоречивую ситуацию, в которой оказалась Франция после войны и революционных событий.

Изначально в Совет Коммуны было избрано 86 человек, однако его состав быстро менялся. Некоторые депутаты представляли сразу несколько округов, другие были избраны заочно. Часть избранных — как консервативные деятели, так и умеренные либералы и даже буржуазные радикалы — отказались участвовать в работе, опасаясь радикального курса новой власти. В итоге образовались десятки вакантных мест, и в апреле, уже в условиях вооружённого противостояния с Версалем, прошли дополнительные выборы. Они усилили рабочее представительство, в Коммуну вошли новые депутаты, в основном из среды трудящихся.

В целом в составе Коммуны было заметное число рабочих и ремесленников, а также служащих и представителей интеллигенции. Среди них — активные участники рабочего движения, журналисты, писатели и инженеры. Такое разнообразие отражало стремление объединить разные социальные группы вокруг идеи народного самоуправления.

Система управления строилась на принципе коллегиальности. С конца марта были созданы девять комиссий, отвечавших за ключевые направления — от военных вопросов до образования и финансов. Общее руководство сначала осуществляла исполнительная комиссия, однако в мае её сменил Комитет общественного спасения с широкими полномочиями.

Одним из важнейших документов стала опубликованная в апреле «Декларация к французскому народу». В ней провозглашалась идея превращения Франции в федерацию коммун, основанную на принципах самоуправления. Гражданам гарантировались основные свободы, право избирать чиновников и участвовать в жизни коммуны, включая организацию обороны на местах.

Коммуна инициировала ряд реформ, многие из которых носили новаторский характер. Регулярная армия была заменена Национальной гвардией, церковь отделена от государства, а должности в госаппарате стали выборными и подотчётными. Ограничивались размеры жалованья госслужащих, чтобы устранить социальное неравенство. Были предприняты и меры для облегчения жизни горожан: частично отменялась арендная задолженность, вводились льготы по выплатам, возвращались заложенные вещи.

В социальной сфере запрещались штрафы, снижающие зарплату рабочих, отменялся ночной труд в пекарнях, вводилось равное вознаграждение для мужчин и женщин в образовании. Семьи погибших нацгвардейцев получали пенсии. Также предпринимались попытки передать заброшенные предприятия в управление рабочим кооперативам, хотя полностью реализовать эту идею не удалось.

Реформы коснулись и культуры. Театры передавались в ведение творческих коллективов, развивалась система светского и бесплатного образования. Однако внутренние разногласия ослабляли Коммуну. В ней существовали разные политические течения, прежде всего радикальные сторонники жёсткой власти и более умеренные группы. Споры касались как стратегии управления, так и методов борьбы с противниками в Версале.

«Кровавая неделя»: конец Парижской коммуны

Серьёзные ошибки были допущены также в военной и финансовой политике. Коммуна не установила контроль над банковской системой, которая продолжала поддерживать правительство в Версале. Несмотря на первоначальное преимущество, она отказалась от активного наступления, а апрельская попытка атаковать противника оказалась плохо организованной.

Тем временем правительственные силы росли благодаря возвращению солдат из прусского плена и постепенно брали Париж в кольцо. В мае началось решающее наступление. После отказа коммунаров капитулировать в город вошли войска. Последняя неделя борьбы, вошедшая в историю как «кровавая», сопровождалась ожесточёнными боями и огромными жертвами с обеих сторон.

На военных судах было осуждено свыше 13 тыс. коммунаров. Около 7,5 тыс. из них приговорены к ссылкам, более 20 тыс. — расстреляны (в том числе без суда).

Влияние Парижской коммуны на дальнейшие коммунистические движения

Несмотря на кратковременность существования, Парижская коммуна оставила заметный след в истории. Одни историки рассматривают её как первый опыт рабочего самоуправления и важный этап в развитии революционного движения, другие — как противоречивый и не до конца реализованный эксперимент. Тем не менее её влияние ощущалось далеко за пределами Франции. Европейские правительства, опасаясь повторения подобных событий, были вынуждены учитывать социально-экономические требования народа и идти на определённые реформы.

Память о Коммуне сохранялась и в последующие десятилетия. Решение считать 18 марта символической датой — первой успешной попыткой рабочего класса заполучить политическую власть — было принято 20 февраля 1872 года Генеральным советом Первого интернационала. Спустя несколько лет, 23 мая 1880 года, по инициативе французской социалистической прессы в Париже прошло первое памятное шествие к Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез. С этого времени традицией стали ежегодные митинги, которые проходят там в последнее воскресенье мая.

В России до 1917 года годовщину Парижской коммуны отмечали подпольно — на встречах рабочих и революционных кружков. Широкое распространение этот день получил уже в советский период: в марте 1923 года Центральный комитет МОПР объявил его официальным праздником, который отмечали вплоть до 1990 года.