19 марта: почему в день Константиновых кругов нельзя сплетничать

В православных храмах вспоминают святых равноапостольных Константина и его мать Елену. В народном календаре отмечают Константиновы круги.

© Российская Газета

Как легко догадаться, в этот день есть много примет, связанных с водой. Так, нельзя напрасно лить воду, допивать за кем-то чай, воду или любой другой напиток. Нельзя было смотреть вечером в колодец. Все это могло привести к неприятностям в семейной жизни. Зато вокруг колодца ходили кругами, приминая снег. Считалось, что так можно сделать в колодце воду чище.

Для гостей готовили отдельные кружки, не хозяйские, чтобы не поругаться. Водой из нового источника мыли ребенка, чтобы не плакал. Была еще примета: если нужно было вызвать дождь, в колодец бросали мох. Считалось, что так дождь придет в ближайшие сутки.

Также нельзя было сплетничать, нельзя женам обсуждать мужей, чтобы не потерять их.

Смотрели на погоду: если утром ударил мороз - еще 40 дней будет холодно. Увидели, что лед в речной или озерной воде тонет - год будет неурожайным. Если в этот день пошел снег или дождь - лето будет сырым. Дятел в лесу стучит - к холодам. Тепло и весь день светит солнце - лето будет погожим.