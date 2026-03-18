Паек красноармейца и солдата вермахта: кого лучше кормили

«Война войной, а обед по расписанию» — эту фразу приписывают прусскому королю Фридриху Вильгельму I, но она могла бы стать девизом любой армии мира. Солдатская ложка порой решает исход сражений не хуже винтовки. Голодный боец вял, апатичен и думает вовсе не о победе. В свете этого сравнение рационов красноармейца и солдата вермахта превращается не просто в гастрономическое любопытство, а в важный штрих к пониманию, почему Великая Отечественная закончилась именно так, а не иначе.

Красноармеец: нормы, которые не менялись

12 сентября 1941 года, когда враг рвался к Москве, а положение на фронтах было близко к критическому, Государственный Комитет Обороны принял постановление №662. Документ вводил единые нормы продовольственного снабжения красноармейцев, которые — случай уникальный — оставались неизменными всю войну. Независимо от того, наступала Красная армия или отступала, сидела в окопах или штурмовала города, боец получал положенное.

Советские тыловики провели скрупулезные расчеты. В зависимости от рода войск и положения на передовой суточная калорийность колебалась:

Служащие тыла и караульные части — 2659 ккал.

Бойцы не в действующей армии — 2822 ккал.

Тыловые подразделения действующей армии — 2954 ккал.

Солдаты на передовой — 3450 ккал.

Раненые в госпиталях — 3243 ккал.

Элита — летчики и подводники — получали по 4712 ккал.

Что же лежало в солдатском вещмешке по норме? Основу составлял хлеб — 800 граммов в сутки (зимой добавляли еще 100). Картошка — полкило. Овощей — 320 граммов. Крупы и макароны — 170 г. Мясо — 150 г. Рыба — 100 г. Жиры — 50 г. Сахар — 35 г. Офицерам полагалась добавка: рыбные консервы, масло, печенье.

Особые условия были для подводников — им выдавали соленья и квашеную капусту, чтобы компенсировать недостаток кислорода. А танкисты и летчики имели неприкосновенный запас (НЗ) на случай, если машину подбили или самолет совершил вынужденную посадку: три банки тушенки, три банки сгущенки, шоколад, галеты, сахар. С таким набором можно было продержаться несколько дней.

Но главным солдатским счастьем была полевая кухня. Дважды в день она дымила где-то за ближайшим оврагом, и бойцы тянулись к ней с котелками. Кормили чаще всего фронтовым кулешом — жидкой кашей из пшена с картошкой, салом и мясными консервами. Ничего лишнего, но горячее и сытное.

Солдат вермахта: Европейский ассортимент

Состав сухого продовольственного пайка немецких бойцов варьировался в зависимости от рода войск, но за основу брался рацион сухопутных сил. Калорийность пайка солдат вермахта была ненамного выше советского продовольственного аналога, и примерно равнялась тому, что получали лётчики РККА. Но, вместе с тем, в нём наблюдалось куда большее разнообразие продуктов, которые должны были не только насытить воина, но и оградить его от ненужных болезней, например авитаминоза.

Суточный рацион немецких военнослужащих включал в себя следующий провиант: 750 г хлеба, 250 г мяса, 120 г колбасы, сыра или рыбной консервы, 125 г крупы или макарон, 90 г жиров (масла, маргарина или шпика), 200 г искусственного мёда или джема, 1 кг картофеля или 150 г консервированных овощей или 250 г свежих овощей, 15 г приправ, 17 г сахара и 8 г кофе.

Раз в неделю бойцам полагались: 20 г молока, 3 яйца, 1 банка рыбных консервов, 1 солёный огурец, 1 яблоко, 4 г чая и 20 г какао-порошка.

Холодные продукты выдавались вечером и складывались в сухарную сумку, а горячие блюда раз в день разливались по котелкам.

Помимо суточного пайка у немцев также присутствовал неприкосновенный рацион, который назывался «железной порцией». Пользоваться им можно было исключительно по приказу командиров в случае безотлагательной необходимости, когда перемещение полевых кухонь не успевало за продвижением войск.

Этот экстренный запас весил всего 650 г, но содержал большое количество калорий, что сказывалось на его вкусовых качествах. Солдаты эту пищу считали безвкусной, но иного выбора у них не было, и они вынуждено употребляли 250 г твёрдых, как бетонные пластины, сухарей, 150 г овощного концентрата, 25 г кофе, 25 г соли. В него же входило 200 г мясных консервов, состав которых был более чем сомнительным. Исследователь Дуглас Нэш писал, что из-за возросшей потребности в мясе, немецкие производители не успевали поставлять продукцию на фронт, а потому в железные баночки часто закатывали конину, а также остатки мяса, перемешанные с итальянской ветчиной или марокканскими сардинами.

Переломный момент

В начальный период войны, когда немецкая армейская машина работала как швейцарские часы, у гитлеровцев не возникало проблем с питанием. На обеспечение потребностей вермахта сначала работали специалисты в Германии, а по ходу завоевания европейских стран к ним присоединялись новые производители.

В этот период солдаты вермахта лакомились итальянскими сардинами, голландским сыром, шоколадом, сладостями, а советский воин, испытывая лишения, пытался выжить, пока шла перестройка страны на военные рельсы.

Переломный момент наступил в 1943 году, когда после Сталинградской битвы был нарушен привычный для фашистов победный ритм войны.

В этот период к неудачам на фронте прибавились проблемы в тыловых службах снабжения, и немецкие бойцы стали испытывать дефицит в продуктах.

Советские воины с той поры напротив стали замечать улучшение снабжения. Кроме того, большим подспорьем была ленд-лизовская тушёнка, консервированная ветчина «SPAM», консервированные сосиски, жиры «Лард», яичный порошок и суповые концентраты.