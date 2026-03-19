Приметы и поверья на 19 марта: что нельзя делать в Константинов день

По народному календарю 19 марта 2024 года Константинов день, или Константиновы круги. Наши предки в этот день проводили особый обряд: вытаптывали снег вокруг колодцев. Люди верили, что это спасет колодцы от попадания в них талой воды, ведь она нередко бывает грязной. И тогда в колодцах будет только чистая вода, которая придает силы и очищает душу. Дело в том, что в старину колодцы считались местом обитания духов предков. При этом первый круг полагалось вытоптать ребенку по имени Константин, имениннику этого дня.

В этот день обязательно отправлялись в баню: там не только хорошо парились, но и символически очищались от проблем, грехов и недугов — для этого мылись водой, которую утром набирали в колодце.

По поверьям, вода в этот день становится целебной: ее пили, использовали для приготовления пищи, брызгали по углам дома.

Чтобы привлечь финансовое благополучие, в колодец бросали монету.

Если в лесах уже появились пролески, приступали к посевным работам. Дети на Константиновы круги выходили во двор и зазывали ласточек, чтобы они скорее вернулись из теплых краев и принесли с собой весеннее тепло.

Многие запреты в этот день также связаны с колодцами. Так, на Константинов день нельзя брать воду из чужого колодца, иначе свой колодец может пересохнуть и начнутся финансовые трудности. Запрещается тратить воду без нужды — ее следует использовать только по назначению и не лить понапрасну. Беременным женщинам нежелательно подходить к колодцу, иначе есть риск не доносить ребенка.

Рядом с колодцем нельзя браниться, материться и плевать в воду. Не стоит делиться рассказами о своих снах и начинать какие-либо новые дела. Также запрещается стричь волосы и ногти.

По народным приметам, если утром 19 марта ударит мороз, холода простоят еще 40 дней. Морозный день предвещает теплую весну и жаркое лето. Если заяц еще не сменил белую шубку на серую, будут снегопады. Облака быстро плывут по небу — погода будет хорошая. А вот если вороны громко каркают и сбиваются в стаи, близится ненастье. Лед на реке тает — год будет неурожайным.