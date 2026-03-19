Как Сталин собирал Украину: пять территорий, подаренных республике

Современная карта Украины сложилась не сама собой и не в результате естественного течения истории. Её главным архитектором был человек, которого трудно заподозрить в симпатиях к украинскому национализму, — Иосиф Сталин.

Именно он, сначала как нарком по делам национальностей, а затем как генеральный секретарь, в течение четверти века (с 1917 по 1945 год) последовательно присоединял к Украинской ССР одну территорию за другой. Причём делал это часто вопреки логике, экономике и даже этническому составу населения. Разберём пять ключевых эпизодов этого «собирания земель».

Донбасс: похороны республики

Весной 1918 года на территории будущей Украины существовали два государства: Украинская народная республика (УНР) и Донецко-Криворожская советская республика. Последняя была детищем местных большевиков и включала Харьковскую, Екатеринославскую губернии и часть Таврической — то есть весь промышленный юго-восток.

Но пришли немцы, республику раздавили, а земли включили в гетманство Скоропадского. Казалось бы, после ухода немцев логично восстановить Донецко-Криворожскую республику — она была советской, она была своей. Но Сталин, который в 1919 году заправлял национальной политикой, решил иначе.

Он не просто не стал восстанавливать ДКР — он создал Украинскую ССР на всей территории, включая Донбасс. Более того, к Украине присоединили даже части Области Войска Донского — например, Таганрог с окрестностями. Правда, потом Таганрог вернули РСФСР, но большинство донецких земель остались в УССР.

Зачем? Возможно, Сталин уже тогда видел Украину как противовес великорусскому шовинизму. Возможно, просто не хотел множить республики. Но факт: именно он отдал Донбасс Украине.

Украинизация: язык как оружие

В 1920-е годы началась так называемая украинизация. По всей республике делопроизводство и образование переводили на украинский язык — даже в русскоязычных городах Донбасса. Более того, украинизировали школы на Кубани и в Казахстане, где жили украинские переселенцы.

Сталин, который к тому времени стал генсеком, лично курировал этот процесс. А в 1934 году он принял решение, которое вызвало восторг у националистической эмиграции: перенёс столицу УССР из Харькова в Киев. Вслед за этим в Киев потянулись возвращенцы — например, историк Михаил Грушевский, создатель украинского национального мифа.

Казалось бы, парадокс: диктатор, который через несколько лет начнёт Большой террор, в 1930-е возвращает врагов и переносит столицу в «националистическое гнездо». Но Сталин мыслил стратегически. Ему нужна была Украина как единое целое, с понятным центром и управляемой элитой.

Галиция и Волынь: польский вопрос

17 сентября 1939 года Красная Армия вошла в Восточную Польшу. Официально — чтобы освободить братские народы. Реально — чтобы забрать своё по пакту Молотова — Риббентропа.

Сталин не стал создавать отдельную республику на занятых территориях. 22 октября под контролем НКВД прошли выборы в Народное Собрание Западной Украины. Через неделю это собрание единогласно попросилось в состав УССР. 1 ноября просьбу удовлетворили.

Так в составе Украины оказались Восточная Галиция и Волынь — земли, которые никогда не были в Российской империи, с иной историей и традициями.

После войны Черчилль требовал вернуть Польше хотя бы Львов. Но Сталин был непреклонен. Максимум, на что он согласился, — отдать Перемышль с окрестностями. Львов остался украинским. Граница с Польшей установилась по линии Керзона, которую Сталин слегка подправил в свою пользу.

Буковина и Бессарабия: румынский трофей

Румыния оккупировала Бессарабию и Буковину ещё в 1918 году. Советская власть этого не признавала, но двадцать лет ничего не могла поделать. В июне 1940 года, пользуясь тем, что Румыния союзник Гитлера, а Гитлер пока друг, Сталин предъявил ультиматум. Румыны не сопротивлялись.

Красная Армия заняла территорию. Возник вопрос: что с этим делать? В 1924 году в составе УССР уже создали Молдавскую АССР на левом берегу Днестра. Теперь Сталин решил объединить её с частью Бессарабии в Молдавскую ССР со столицей в Кишинёве.

Но южные районы Бессарабии, где молдаван было мало, он отдал Украине. Так появилась Измаильская область (потом её включили в Одесскую). А Северную Буковину с преобладающим украинским населением превратили в Черновицкую область УССР.

Закарпатье: последний штрих

Дольше всего ждала своего часа Подкарпатская Русь. До 1918 года она была венгерской, потом чехословацкой. В 1939 году Гитлер отдал её Венгрии в награду за лояльность.

В 1944 году Красная Армия выбила венгров. Закарпатье снова стало чехословацким де-юре, но советские войска не уходили. Сталин не собирался возвращать эти земли.

В июне 1945 года был подписан договор о присоединении Закарпатья к СССР. В апреле 1946 года объявили о создании Закарпатской области УССР.

Так Украина получила границу с Чехословакией (ныне Словакией) и Венгрией. И замкнула свой современный контур.

Вместо эпилога

Все эти решения Сталин принимал единолично или при своём решающем участии. Он не руководствовался этническим принципом (в Донбассе и Одессе всегда преобладали русские). Не руководствовался экономической целесообразностью (Закарпатье было бедным и дотационным). Не слушал «мнение местных» — их просто не спрашивали.

Он строил большую конструкцию под названием СССР, и Украина в этой конструкции была второй по значимости республикой. Ей требовалась весомая территория, крупное население и внутренняя разнородность, чтобы ею было легче управлять.

Сегодня историки спорят: это был гениальный план или череда ситуативных решений? Но факт остаётся фактом: именно Сталин, а не Ленин, не Хрущёв и тем более не Богдан Хмельницкий, начертил ту карту Украины, которую мы знаем сейчас.