Взрыв храма Христа Спасителя: что заставило саперов поверить в бога

5 декабря 1931 года Москва замерла в ожидании. На берегу Москвы-реки стояло одно из величайших творений русской архитектуры — храм Христа Спасителя, памятник победе над Наполеоном, намоленная святыня, построенная на народные деньги. Через несколько минут его должны были стереть с лица земли.

Но храм не сдавался. Он пережил три взрыва, сломанные грузовики и отчаянное сопротивление рабочих, которые отказывались выходить на смену. А когда рухнули последние стены, над Москвой ещё долго висела белая пыль — как напоминание о том, что святыни просто так не исчезают.

Проклятие игуменьи

История гибели храма началась задолго до 1931 года. И в ней сразу появилась мистика.

В 1830-е годы император Николай I решил строить храм Христа Спасителя на новом месте. Выбрали территорию Алексеевского монастыря — древней обители, которую пришлось снести. Монахинь переселяли в Красное Село, но настоятельница, игуменья Клавдия, не желала покидать родные стены.

По свидетельствам очевидцев, когда пришло время последнего богослужения, матушка приказала приковать себя цепями к старому дубу на территории монастыря. Её насильно оторвали от дерева и повели к подводе. И тогда, как пишет историк И. Любимов в книге «Малоизвестная Москва», игуменья выкрикнула пророчество:

— Ничего здесь долго стоять не будет!

Эти слова вспоминали каждый раз, когда на месте Алексеевской обители что-то строили. Храм Христа Спасителя возводили 44 года — с 1839 по 1883. Простоял он меньше полувека. В 1931 году его решили снести, чтобы построить Дворец Советов. Дворец так и не возвели — успели только залить фундамент, на котором потом открыли бассейн «Москва». Бассейн снесли в 1994-м, чтобы восстановить храм.

Говорят, когда в 1931 году инженеры-взрывники впервые увидели мощность стен храма, кто-то из них тихо произнёс:

«А может, зря мы это? Игуменья-то прокляла место...»

Крест, который не падал

Разбирать храм начали в августе 1931 года. Работа кипела: красноармейцы в будёновках орудовали отбойными молотками, ломами и кувалдами. Но храм не поддавался.

При строительстве использовали уникальную технологию: огромные плиты песчаника скрепляли не цементом, а расплавленным свинцом. Кладка стояла монолитом. Отбойные молотки лишь звенели, высекая искры.

Особую войну объявили крестам. Очевидец событий, член нацкомитета по истории Академии наук А. Иванов, оставил потрясающее свидетельство. К кресту главного купола привязали трос, второй конец — к грузовику. Крест предварительно подпилили, но машина на полном ходу не могла его сорвать. Грузовик разгонялся, трос натягивался до предела, и каждый раз крест оставался на месте.

Тогда прицепили два грузовика, скрепив их между собой. Машины рванули — крест погнулся, но не упал. В кузова набросали битых камней и мусора для веса, снова рванули. Крест сломался, но не рухнул вниз, а застрял в арматуре купола, словно не желая покидать своё место.

Очевидцы крестились. Даже убеждённые атеисты в тот день задумались о Высших силах.

Три взрыва

К декабрю стало ясно: вручную не справиться. Поступило распоряжение взорвать храм.

Дату назначили символическую — 5 декабря 1931 года, суббота. К храму согнали толпу зевак. Люди плакали, крестились, кто-то выкрикивал проклятия, кто-то шептал молитвы. Атмосфера накалилась до предела.

Рвануло. Толпа ахнула, но когда пыль рассеялась, храм стоял. Рухнул только один пилон из четырёх.

— Оборонил Господь! — закричали в толпе. — Явил силу!

Взорвали второй заряд. Храм покачнулся, но устоял — теперь на двух противоположных пилонах.

Руководивший взрывом инженер Шувалов в панике метался у пульта. Ответственный за подрыв Мотовилов растерялся окончательно — то ли от начальственного разноса, то ли от осознания, что они творят.

Третий заряд закладывали уже в спешке. Позже появилась легенда, что взрыв произвёл лично Лазарь Каганович, выкрикнув знаменитую фразу: «Задерём подол России-матушке!». На самом деле кнопку нажал молодой рабочий Флегонт Морошкин, которого поставили охранять вход, но в суматохе он оказался у пульта.

Третий взрыв добил храм. Огромный барабан купола накренился и рухнул внутрь.

Белая пыль

Разбор руин растянулся на полтора года. Рабочие не задерживались — уходили с этого места при первой возможности. Текучка была чудовищной.

Но даже когда строительный мусор вывезли, Москва ещё долго помнила о разрушенном храме. Над городом висела белесая пыль. Она ложилась на тротуары, на крыши, на клумбы. Люди кашляли, чихали, тёрли глаза.

В народе шептались: это наказание. Белая пыль — душа храма, которая не может успокоиться. Говорили, что если пылинка попадёт в глаз, человек либо ослепнет, либо останется с бельмом до конца жизни. И это ещё малое наказание по сравнению с тем, что ждёт тех, кто взрывал, и тех, кто молча смотрел.

Вместо эпилога

Дворец Советов на месте храма так и не построили — помешала война. Потом здесь плескался бассейн «Москва», где москвичи беззаботно плавали, не подозревая, что под водой — фундамент взорванной святыни.

В 1994 году бассейн снесли. Началось восстановление храма Христа Спасителя. Строили быстро, часто упрекали в новоделе, в бетоне вместо белого камня, в утраченном духе. Но тысячи людей пришли на освящение.

Игуменья Клавдия, если её дух и впрямь наблюдал за происходящим, наверное, усмехнулась: храм вернулся на своё место. Проклятие оказалось бессильно перед временем.

Но белая пыль — та, что разъедала глаза москвичам в 1930-х, — до сих пор напоминает о себе. Иногда в солнечный день над Кремлём и храмом вдруг повисает странная дымка. Старожилы крестятся. Молодые просто поднимают глаза и идут дальше. Они не знают, что это — пыль или просто свет.

Но история знает. Она помнит всё.