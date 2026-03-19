Госдолг Российской империи: какую сумму большевики отказались выплатить

История внешних заимствований России началась задолго до образования империи — еще в эпоху Смутного времени. Первый император Петр I принципиально отказывался брать деньги у иностранных государств и гордился этим. Но уже начиная с правления Екатерины II и вплоть до Николая II Россия постоянно нуждалась во внешних займах. Вопрос о кредитном рейтинге империи — это вопрос о том, насколько выгодными были эти заимствования и как страна справлялась с долгами.

«Боже сохрани от войны с Голландией!»

Первые крупные займы Российской империи были связаны с войнами. Во второй половине XVIII века Екатерина II готовила флот для удара по Турции со стороны Средиземноморья. Денег в казне не хватало, и пришлось обратиться к Амстердаму — тогдашнему финансовому центру Европы.

Голландский банкир де Смет получил от России облигации на 7,5 миллионов гульденов. Он выпустил ассигнации, которые продавались по рыночной цене — всегда ниже номинала. Часть выручки банкир оставлял себе в качестве комиссии, остальное направлял по указанию российского правительства. Заем гарантировался таможенными пошлинами на ввозимые в Россию товары.

Сын и старший внук Екатерины также неоднократно занимали деньги в Голландии на военные нужды. Павел I даже давал клятвенные заверения, что долг будет возвращен при любом раскладе, даже в случае войны с Голландией — «чего Боже сохрани».

Новичкам не везет

Россия только начинала выстраивать свою кредитную историю, и условия были не самыми щадящими. На облигацию номиналом 1000 гульденов страна получала всего 750 реальных денег, а проценты приходилось платить со всей тысячи.

К концу правления Екатерины II внешний долг превысил 41 миллион рублей серебром, а с учетом процентов — 55 миллионов. Доходы империи составляли чуть более 62 миллионов. Война с Францией, развязанная Павлом, увеличила долг до 60 миллионов, а его сын Александр добавил еще 10 миллионов. К 1824 году внешний долг превысил 100 миллионов рублей серебром.

При Николае I долг вырос до 340 миллионов рублей (с учетом польских обязательств). В стране шла промышленная революция — строились железные дороги, заводы и фабрики. Займы направлялись именно на эти цели.

Особенности учета

Александр II либерализовал экономику, что увеличило внешний долг империи. Частный бизнес начал брать кредиты в зарубежных банках — в отечественных это было невыгодно. Но западные банкиры соглашались выдавать ссуды только под государственные гарантии. И правительство их давало, особенно когда речь шла о железнодорожных проектах. Так к общей сумме долга добавлялись и частные обязательства.

Крымская война тоже внесла свою лепту. К началу 1880-х годов государство задолжало Западу уже более 2 миллиардов рублей.

Финансовые последствия войны с Японией

Правления Александра III и Николая II (до Русско-японской войны) стабилизировали рост внешнего долга. К началу XX века он составил «всего» 2,4 миллиарда рублей, причем доходы росли быстрее.

Война с Японией стала тяжелым финансовым ударом. С 1904 по 1906 год Россия разместила займы в Германии и Франции на сумму более 1,8 миллиарда рублей. Условия были крайне невыгодными.

Займы укрепляют систему

К 1910 году западные аналитики признавали: внешние займы укрепили финансовую систему Российской империи. На начало 1914 года внешний долг с учетом гарантированных обязательств частных компаний составлял 6,3 миллиарда рублей при доходах бюджета 3,4 миллиарда. На обслуживание долга уходило 5,5% доходов.

Относительно стабильная система пошатнулась с началом Первой мировой войны и последовавшей за ней Февральской революцией. Социально-экономическая ситуация привела к эскалации революционных настроений и государственному перевороту.

Большевики: «Шиш вам, а не долги»

После захвата власти большевики унаследовали десятимиллиардный внешний долг золотом. Ленин поступил просто: специальным Декретом ВЦИК об аннулировании всех иностранных займов он обнулил его.

За время существования СССР вопрос о возврате царских долгов поднимался неоднократно. Точно известно лишь одно: только правительство Виктора Черномырдина в 1994 году выплатило Франции 400 миллионов долларов в счет погашения французских займов.

Кредитный рейтинг Российской империи менялся на протяжении полутора веков. Страна прошла путь от невыгодных займов под залог таможенных пошлин до стабильной финансовой системы, способной привлекать миллиарды. Но революция перечеркнула все обязательства, оставив западных кредиторов ни с чем.