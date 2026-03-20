Приметы и поверья на 20 марта: что нельзя делать на Павла Капельника

По народному календарю 20 марта — день Павла Капельника. Обычно к этому времени снег начинает активно таять, а с крыш капает капель. Православные верующие в этот день почитали двух святых — преподобного Павла Препростого и святителя Павла Исповедника. Также обращались к иконе Божией Матери «Споручница грешных.

Наши предки в этот день проводили ритуалы для привлечения богатства. Прежде всего кормили птиц. Хлебные крошки, оставшиеся после утренней трапезы, выносили на улицу и произносили специальные заговоры. Люди верили, что сытые птицы расскажут о проявленной к ним доброте высшим силам и попросят финансового благополучия для тех, кто их покормил.

День полагалось провести в обществе родных и близких. 20 марта старались не ругать детей и не обижать их. Вместо этого родители исполняли все их просьбы и даже капризы. По поверьям, обиженного ребенка могут утешить злые силы.

На Павла Капельника признавались в любви. В этом случае велика была вероятность, что чувства окажутся взаимными.

В этот день запрещается подбирать лежащие на земле предметы, особенно это касается девушек. Считается, что на такие вещи может быть наложен приворот. Также нельзя оставлять без внимания любые просьбы окружающих. Нуждающимся можно помочь деньгами, добрым словом или делом.

20 марта нельзя грустить и вспоминать плохое, иначе может захватить тоска. Мысли должны быть только позитивными, чтобы негатив не обернулся против человека. Также лучше избегать ссор и конфликтов, иначе отношения разладятся надолго. Еще один запрет гласит: не пересаживать комнатные растения — они не приживутся.

По народным приметам, если к вечеру погода стала ненастной, значит, утром может ударить мороз. Активное таяние сосулек предвещает урожайный год. Ярко-желтое или красноватое небо — к усилению ветра. Снегири громко чирикают — близится потепление. Дует теплый южный ветер — лето будет жарким. Если же ветер холодный, летом будет много гроз. Хороший знак — увидеть в небе первую ласточку. Это сулит счастливый год.