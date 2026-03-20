Зачем на похороны Сталина позвали тысячи профессиональных плакальщиц

5 марта 1953 года страна, еще не оправившаяся от ужасов войны, погрузилась в новый траур. Смерть Иосифа Сталина стала событием, которое одни встретили со слезами, а другие — с затаенной надеждой. Но была ли та всеобщая скорбь, которую запечатлела хроника, полностью искренней? Историки до сих пор спорят о деталях похорон «отца народов», и одна из самых загадочных страниц — это появление в траурной процессии тысяч профессиональных плакальщиц из Грузии.

Сквозь слезы: как хоронили вождя

Прощание со Сталиным растянулось на несколько дней. У гроба в Колонном зале несли вахту первые лица государства: Ворошилов, Молотов, Микоян, Каганович, Берия, Маленков, Хрущев. Очевидцы вспоминали, что Ворошилов выглядел потерянным, у Берии нервно подергивалось лицо, а Хрущев, не скрываясь, утирал слезы. Самым же безутешным оказался сын вождя — Василий Сталин. Документальная хроника запечатлела его рыдания у гроба отца.

Но плакал не только Кремль. Тысячи простых граждан шли бесконечным потоком мимо тела Сталина. Историк Сергей Кормилицын связывает эту массовую истерику с недавней войной: для большинства советских людей Победа была неразрывно связана с именем вождя. Потеря символа Победы вызывала почти мистический ужас. Кадры кинохроники зафиксировали искреннее горе на лицах москвичей.

Однако среди этой многоликой толпы выделялась одна группа — женщины, одетые во всё черное, которые выделялись не только нарядом, но и особой манерой причитать. Поговаривали, что это профессиональные плакальщицы, специально доставленные с родины Сталина.

Тысяча черных шалей: грузинский след

Версию о «спецрейсе с плакальщицами» озвучил писатель Василий Веденеев в книге «Великие тайны Сталина». По его данным, несколько тысяч женщин из Грузии привезли в Москву самолетом, чтобы они обеспечили необходимый траурный фон. Одетые по всем канонам — черные платья, белые косынки и длинные черные шали, завязанные на шее, — они должны были следовать за гробом и рыдать навзрыд.

Зачем понадобилось везти женщин за тысячи километров? Сторонники версии указывают на грузинские традиции. Иосиф Джугашвили (Сталин) был грузином по происхождению, и на его родине институт профессиональных плакальщиц существовал веками. Как пишет этнограф Наталья Волкова, в Грузии на похороны и поминки всегда приглашали пожилых женщин, умевших импровизировать, владевших даром поэтической речи и способных своим голосом и видом вселить в окружающих печаль. Похороны без таких причитаний считались неполноценными. Поэтому, с этой точки зрения, пригласить плакальщиц для проводов вождя в последний путь было естественным желанием соблюсти национальный обычай.

Радиоэфир, полный рыданий

Однако существует и более прагматичная версия. Писатель Николай Николаев в книге «ТАСС уполномочен... промолчать» утверждает, что «заказ» плакальщиц был частью пропагандистского сценария. В те дни радиостанции страны круглосуточно передавали траурную музыку, которая и без того действовала на людей угнетающе, провоцируя сердечные приступы и нервные срывы. Но музыка — это фон. А вот живые, надрывные женские голоса, транслируемые на всю страну, должны были создать эффект «всенародного плача» и заразить слушателей эмоциями. Ведь плач, как и смех, заразителен.

По мнению Николаева, женщин попросили рыдать как можно громче, чтобы их причитания были отчетливо слышны в радиотрансляции. Получился своеобразный «звуковой ряд скорби», призванный убедить миллионы людей в том, что страна действительно переживает всеобщее горе.

Миф или реальность?

Скептики часто возражают: к середине XX века профессия плакальщицы практически исчезла, значит, вся история — не более чем легенда. Однако это не совсем так. Фольклористы, в частности А.И. Кретов, отмечают, что во время Великой Отечественной войны произошло возрождение жанра народных плачей — женщины оплакивали погибших мужей и сыновей так, как это делали их прабабки. И традиция эта, пусть и в угасающей форме, сохранялась в сельской местности вплоть до конца 1980-х годов. Известны даже плачи по погибшим космонавтам и по умершим политическим лидерам.

Так что технически найти женщин, владевших искусством причитания, в 1953 году было вполне реально. Вопрос в том, был ли организованный «завоз» плакальщиц в Москву. Документальных подтверждений этому пока не обнаружено, но слишком многие мемуаристы упоминают эту деталь, чтобы просто отмахнуться.

Были ли те женщины в черном на похоронах Сталина действительно нанятыми профессионалками или просто скорбящими грузинками, приехавшими проститься с земляком? Скорее всего, истина где-то посередине. Но образ тысяч женщин в черных шалях, оплакивающих старого грузина в центре Москвы, остался в истории как одна из самых мистических и театральных страниц прощания с эпохой.