Почему подмосковное озеро прозвали «Хиросимой»

В Шатурском районе Московской области, среди сосновых лесов и тихих речушек, прячется место, которое местные жители обходят стороной. Даже его название — Смердячье — не обещает ничего приятного. Но не только запах пугает людей. Озеро идеально круглое, с красно-коричневой водой, а по ночам, говорят, из-под воды доносится колокольный звон. Ученые же называют его «подмосковной Хиросимой» и уверены: это след от удара, сравнимого с ядерным взрывом.

Кровавый водоем среди торфяников

Смердячье озеро расположено в 4 километрах от поселка Бакшеево, на восточном берегу реки Поли. Добраться сюда непросто, но туристы, жаждущие острых ощущений, все же добираются. И первое, что их встречает, — запах. Резкий, гнилостный, от которого першит в горле и кружится голова. Это сероводород — продукт разложения органики, который выделяет вода. Именно из-за него озеро и получило свое неблагозвучное имя.

Второй сюрприз — цвет воды. Она здесь не бирюзовая и не зеленая, а буро-красная, будто разбавленная кровью. Такой оттенок придают торфяные взвеси, но суеверным жителям от этого не легче. Они предпочитают держаться подальше от «кровавого» водоема.

Но главная загадка Смердячьего — его форма. Озеро почти идеально круглое. При диаметре всего 300–400 метров и глубине до 40 метров оно выглядит так, будто кто-то гигантским циркулем вырезал идеальный круг в толще земли. Такая геометрия редко встречается у природных водоемов и сразу наводит на мысль об искусственном происхождении.

Легенда о провалившейся церкви

Местные старожилы объясняют странности озера по-своему. Говорят, что на этом месте когда-то стояла церковь. Однажды во время службы земля разверзлась, и храм вместе со священником ушел под воду. С тех пор вода в озере приобрела зловонный оттенок и кровавый цвет, а по ночам с глубины доносится колокольный звон — это дьячок пытается дозвониться до живых.

По другой версии, название раньше звучало как «Смерть дьячья» — память о том самом утонувшем священнике. Легенда красивая, но ученые предлагают другое, куда более масштабное объяснение.

Космический удар мощностью в 10 Хиросим

Взгляните на Смердячье с высоты птичьего полета: идеально круглая воронка, окруженная валом. Это классическая морфология метеоритного кратера. Исследователи предполагают, что около 10 тысяч лет назад в это место врезался крупный метеорит.

Энергия взрыва была чудовищной. По подсчетам специалистов, удар оказался в 10 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для сравнения: кратер Смердячьего в несколько раз больше воронки, оставшейся после падения знаменитого Тунгусского метеорита (хотя тот взорвался в воздухе и не оставил кратера). Неудивительно, что водоем прозвали «подмосковной Хиросимой».

Метеоритная версия объясняет и форму, и глубину, и даже отчасти состав воды — при ударе могли обнажиться глубокие слои пород, повлиять на химию. Но как быть с аномалиями?

Колокольный звон и сероводородные галлюцинации

Многочисленные свидетели уверяют, что слышали над озером звон колоколов. Мистики связывают это с утонувшей церковью. Скептики пожимают плечами: сероводород в высоких концентрациях — сильный яд. Он поражает нервную систему, вызывает галлюцинации, отек легких, судороги. Долгое пребывание у воды может закончиться комой и даже смертью.

Возможно, «колокольный звон» — всего лишь игра утомленного слуха на фоне отравления газом. Но совпадение слишком зловещее: место, где когда-то стоял храм, источает газы, заставляющие людей слышать несуществующие звуки.

Стоит ли туда ехать?

Смердячье озеро — уникальный природный объект. Это один из немногих метеоритных кратеров, хорошо сохранившихся на территории Русской равнины. Но специалисты не советуют устраивать там пикники и задерживаться надолго. Сероводородное облако, стелющееся над водой, может быть смертельно опасным.

Так что, если вы решитесь навестить «подмосковную Хиросиму», будьте осторожны. Сделайте пару снимков, вдохните (покороче) зловонный воздух и возвращайтесь, пока колокольный звон не показался вам слишком реальным. В конце концов, наука объясняет далеко не всё, а легенды имеют свойство сбываться.