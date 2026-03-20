«Моя клятва»: что написал Высоцкий в самом странном стихотворении

Владимир Высоцкий, будучи еще юношей, сочинил довольно странное стихотворение под названием «Моя клятва». Дело в том, что текст этого произведения никак не вяжется с образом барда, к которому все привыкли.

Ярый антисоветчик

Известный актер, бард и поэт Владимир Семенович Высоцкий слыл ярым антисоветчиком. Подобное отношение Высоцкого к коммунистическому строю прослеживается во многих песнях: «А люди все роптали и роптали…», «Я никогда не верил в миражи» и прочих. Большинство подобных стихотворений Владимира Семеновича носило сатирический оттенок. Не зря Высоцкий пренебрежительно называл советское общество «совейским».

Мало того, как пишет в своей книге «Подделки под Высоцкого» Игорь Уразов, Владимир Высоцкий как-то раз сказал о коммунистах: «Они не дадут мне жить». И действительно, песни Высоцкого долгое время в Советском Союзе не издавались, а записи подпольно передавались из рук в руки. На Владимира Семеновича в КГБ поступали регулярные доносы. На Высоцкого нажаловались, когда тот был на гастролях в Ереване. Там он якобы пил спиртное прямо на сцене и пел антисоветские песни.

Клятва на могиле вождя

Впрочем, в юности Владимир Высоцкий был абсолютно другим. Об этом свидетельствует и раннее творчество поэта. В марте 1953 года, когда скончался Иосиф Сталин, Высоцкий написал, пожалуй, самое странное свое стихотворение, идущее вразрез с последующей славой антисоветчика. Стихотворение «Моя клятва» пронизано траурным настроением и содержит в себе клятву, как будто данную на могиле Сталина: «.. не щадить молодых своих сил для Великой Отчизны».

Судя по всему, смерть вождя потрясла Владимира Высоцкого. Многие современники барда, также шокированные произошедшими событиями, после новости о кончине Сталина вступили в партию. Высоцкий, правда, остался беспартийным, но он состоял в комсомольской организации. Как он сам писал в своей автобиографии, датированной 1955 годом, «взысканий не имел». Мало того, Владимир Семенович в школьные годы был членом комсомольского бюро и редактировал стенгазету.

Причины трансформации взглядов

Тех, кто знаком с биографией Владимира Высоцкого, совсем не удивляет стихотворение «Моя клятва», где поэт утверждает, что имя Сталина будет жить в веках и «светить вечным солнцем». В действительности весной 1953 года вся страна погрузилась в траур по случаю смерти вождя, и держаться в стороне от подобных настроений было нелегко. Многие антисоветчики потом признавались в том, что не грустить в те дни было даже опасно.

Однако в 1960-х годах Владимир Высоцкий изменил свое мнение. Федор Раззаков не сомневается в том, что этот дух заложил в Высоцкого, как и в его современников, Никита Хрущев. В 1956 году Хрущев выступил с инициативой разоблачения культа личности Сталина. С этого началась так называемая «оттепель», когда порицанию подверглись прежние методы построения советского общества, в том числе репрессии и цензура. Тогда граждане СССР узнали много нового о прошлом страны. Одним из таких граждан был и Высоцкий.