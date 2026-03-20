Загадка голоса Сталина: почему на записи у него появлялся акцент

Родственница Иосифа Виссарионовича, Мария Сванидзе, еще до войны, впервые услышав речь Сталина по радио, оставила в дневнике любопытную запись:

«Как странно, я не узнала его голоса — через микрофон тембр был другой, а главное акцент был на 100 % сильнее, чем в жизни. Он очень чисто говорит по-русски, и обороты речи у него хорошего народного языка, а через микрофон он говорит в точности, как в жизни говорит Шалва Элиава» (Элиава — видный советский и партийный деятель, грузин по происхождению).

Эту странность — тот факт, что голос «вождя народов» в жизни и в записях звучал по-разному — отмечали и другие люди. В чем же тут дело? Ответить на этот вопрос пытались и конспирологи, и лингвисты, и историки.

Удивительные версии

Удивительным и даже конспирологическим версиям, касающимся личности Иосифа Джугашвили-Сталина, нет числа. Среди них есть две, напрямую связанные с загадкой его речи.

Согласно первой, Сталин... не был грузином. Сторонники этой версии убеждены, что никакого грузинского акцента у него не могло быть по простой причине — он происходил от другого отца. Мать будущего вождя, красавица Кеке, чтобы прокормить семью, работала в гостинице. И однажды в Гори проезжал известный русский путешественник Пржевальский... Феноменальное сходство путешественника и Сталина действительно бросается в глаза, но эта версия не выдерживает критики: акцент по наследству не передается, а родным языком Кобы был грузинский.

Вторая версия гласит, что у Сталина были двойники. Как и многие диктаторы, он в целях безопасности иногда выпускал вместо себя «дублеров», которых, по мнению конспирологов, было несколько. Впервые «двойник» засветился на похоронах Кирова в 1934 году, когда многие обратили внимание на странное и непривычное поведение вождя: он был очень молчалив и держался особняком. Впрочем, на похоронах такое поведение едва ли можно назвать странным.

Тем не менее, версия с двойником продолжала жить. Он, якобы, вместо Сталина выходил на трибуну Мавзолея, участвовал в митингах, выезжал в бронированном автомобиле. Называют даже имена — некто Рашидов, выходец с Северного Кавказа, актер Семен Гольдштаб, бухгалтер из Винницы Евсей Лубицкий. Последний незадолго до смерти дал обширное интервью иностранному изданию, в котором подробно рассказывал, как был двойником вождя.

Если эту версию считать правдивой, то многое становится на свои места. Об акценте Сталина вспоминали многие, но все говорили разное.

Литературовед Зелинский:

«Сталин говорит очень спокойно, медленно, уверенно... с легким грузинским акцентом».

Дипломат Трояновский:

«У него был сильный грузинский акцент, но по-русски он выражал мысли правильно и точно».

Маршал Жуков:

«Говорил с заметным грузинским акцентом».

Писатель Медведев:

«На русском языке Сталин свободно говорить так и не мог до конца жизни, говорил... с сильным грузинским акцентом».

Легкий акцент, сильный акцент, заметный акцент, — если «Сталиных» было несколько, тогда все вопросы снимаются. Правда, не очень ясно, кто же в таком случае выступал по радио. Обращение к народу — дело ответственное, вряд ли вождь стал бы доверять эту миссию дублеру.

Почему акцент?

Мария Сванидзе, удивлявшаяся сильному акценту Сталина в радиопередаче, видела в этом вредительство — универсальная причина для того времени.

Однако изменениям в речи товарища Сталина можно найти и другое объяснение. Прежде всего, магнитофонная запись, как отмечают дикторы и звукорежиссеры, всегда подчеркивает особенности речи, преподносит их «под увеличительным стеклом». Это вызвано и использованием микрофона, и естественным волнением, которое испытывает любой человек в ситуации звукозаписи. Акцент в этом случае обязательно будет выражен сильнее.

Эти особенности заметны, в частности, в известном обращении Сталина к советскому народу 3 июля 1941 года. Чувствуется, что Иосиф Виссарионович стремится контролировать свой голос, сделать речь ровной, выразительной, и акцент в результате то почти исчезает, то становится весьма заметным. К тому же, речь имеет крайне неравномерный темп: паузы то слишком длинные, то слова проговариваются почти скороговоркой. В речах, произнесенных по менее драматическим поводам, такого «разнобоя» не заметно.

Стоит отметить и тот факт, что на протяжении жизни речь человека претерпевает изменения. Это наблюдение было сделано профессором Мюнхенского университета Джонатаном Харрингтоном. Он провел акустический анализ радиообращений королевы Елизаветы II к британцам, который показал, что речевые образцы, в том числе и акценты, меняются в течение всей жизни человека. Голос Сталина, записанный в 1920-е, 1930-е и 1940-е годы, действительно звучит по-разному. Но объясняется это естественными причинами — возрастом, состоянием здоровья, особенностями звукозаписывающей аппаратуры разных лет.