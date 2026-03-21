Как купеческий сын принес России первое олимпийское золото

Школа отечественного фигурного катания всегда была на ведущих позициях в мировом спорте. Первым российским олимпийским чемпионом стал Николай Панин-Коломенкин. Он не только взял историческое золото, но и написал множество книг и научных статей, по которым учились лучшие фигуристы и тренеры как в СССР, так и во всем мире. В годы Великой Отечественной войны Панин-Коломенкин переквалифицировался в инструктора по боевой подготовке и обучил тысячи красноармейцев и партизан. «Лента.ру» — подробнее о биографии великого спортсмена, тренера, педагога и просто выдающегося человека, пережившего несколько эпох.

«Что действительно лежит в корне русского катания — это вера в то, что творческое начало таится не в атлетизме, — это шаг к нему, а фактически — в величайшем техническом совершенствовании. На чем настаивал их великий фигурист Панин-Коломенкин», — говорил выдающийся итальянский фигурист и тренер Карло Фасси.

Эта короткая цитата идеально описывает вклад Панина-Коломенкина в развитие спорта.

Из Воронежа в Петербург

Николай Коломенкин родился 8 января 1874 года в небольшом селе Хреновое Воронежской губернии в достаточно обеспеченной семье. Его отец был купцом второй гильдии, поэтому у мальчика было гораздо больше свободного времени, чем у многих сверстников, с раннего возраста работавших в поле.

Свободное время Николай проводил активно: предпочитал подвижные игры, бегал, ходил на лыжах, но его главной страстью стало катание на коньках. Поначалу коньки были самодельными и представляли собой деревянные колодки с вмонтированным железным полозом. Но вскоре мать будущего спортсмена привезла ему в подарок из Москвы настоящие фабричные коньки. Это стало отправной точкой в карьере будущего фигуриста.

Впрочем, не только это. Когда Николаю было десять лет, его родители развелись, и он вместе с матерью и двумя сестрами переехал в Петербург. Он мог и дальше в свое удовольствие кататься на модных фабричных коньках по замерзшим прудам и речкам, но столица открыла перед ним совершенно иные перспективы.

Поначалу подросток оттачивал мастерство на катке в сквере на Греческом проспекте, где познакомился с другими любителями фигурного катания. Никаких профессиональных спортивных секций тогда еще не существовало, но в компании единомышленников Николай Коломенкин быстро прогрессировал. Путь же к настоящим состязаниям для фигуриста лежал через высшее образование.

Первые успехи

В середине 1890-х Коломенкин поступил в Петербургский университет, где обучался естественным наукам. Молодого человека особенно увлек курс анатомии, который вел выдающийся ученый Петр Лесгафт. Чуть позже этот преподаватель откроет Временные курсы для приготовления руководительниц физических упражнений и игр, на базе которых впоследствии появится один из главных спортивных вузов страны.

Николай не только с большим энтузиазмом изучал анатомию, биомеханику, математику и прочие дисциплины, но и вступил в созданное на базе университета физкультурное общество. Там молодой человек пробовал себя в разных видах спорта — от велогонок до футбола и хоккея, но главной его специализацией стало, конечно же, фигурное катание.

В 1901 году Коломенкин подал заявку на участие во Всероссийском первенстве по искусству катания на коньках, приехал на соревнования и победил. Успех позволил спортсмену выйти на новый уровень. Спустя два года он впервые выступил на международных соревнованиях в Петербурге.

У турнира на тот момент не было статуса чемпионата мира, но фактически это был именно мировой чемпионат: в Российскую империю съехались сильнейшие фигуристы планеты, включая Ульриха Сальхова — доминировавшего на мировой арене шведа. Позже в его честь назовут исполняемый фигуристами по сей день прыжок, а в 1903-м он первый раз обыграл Панина-Коломенкина, который стал вторым.

«Я выведу его из себя»

Дуэль Панина-Коломенкина с Сальховом стала одним из самых ярких противостояний фигуристов XX века. Спортсмены несколько лет были главными соперниками на международных турнирах, регулярно сменяя друг друга на высшей ступени пьедестала. И, кстати, именно тогда урожденный Николай Коломенкин стал Паниным — под этой фамилией он ездил на международные старты.

Зачем ему это было нужно? Дело в том, что в начале XX века занятия спортом считались, мягко говоря, не очень престижным увлечением, особенно для служащего финансового ведомства, где работал известный фигурист. Под фамилией Панин Николай скрывал свое увлечение от начальства и сослуживцев, и именно под этим псевдонимом он стал известен во всем мире. Делая новые документы после революции, фигурист решил взять двойную фамилию.

Апогеем противостоянии Сальхова с соперником из России стали Олимпийские игры 1908 года в Лондоне, куда Николай Панин поехал тайно. Дело в том, что госслужащим из его ведомства просто запрещалось выезжать за рубеж. Мужчины на тех соревнованиях разыгрывали два комплекта наград: в более-менее привычном для нас одиночном катании, а также в дисциплине «специальные фигуры». Выступающие в ней спортсмены должны были на одной ноге, лишь частично перемещая центр тяжести, вычертить на льду несколько заявленных рисунков. Чем сложнее рисунок — тем больше баллов.

По понятным причинам кинохроники тех Игр не сохранилось, но и сам Панин-Коломенкин, и сторонние наблюдатели утверждали, что русского спортсмена нагло засудили в одиночном катании. Кроме того, его выступление в дисциплине одиночное катание пытался сорвать Сальхов.

«Перед стартом Сальхов смотрел на меня с нескрываемой злобой, и я случайно узнал, что он сказал чемпиону Германии Бургеру: "Я выведу его из себя". Он трусил и, видимо, решился на какую-то подлость. И действительно, во время исполнения мною второй обязательной фигуры — восьмерки на одной ноге назад — вдруг раздался громкий выкрик Сальхова: "Разве это фигура? Она совсем кривая". На следующей фигуре Сальхов повторил свою "психическую атаку", а главный судья, англичанин Фоулер, продолжал молчать, и только по моему протесту сделал ему замечание», — Николай Панин-Коломенкин.

В итоге после короткой программы представитель Российской империи оказался на втором месте, хотя сам он считал, что был на голову сильнее Сальхова. В знак протеста атлет решил сняться с соревнований, мотивировав это травмой. Но спустя несколько дней со специальных фигур снимался уже Сальхов. Швед увидел исполненную Паниным-Коломенкиным программу, понял, что ему не светит второе золото, и отказался от борьбы.

Так Николай стал первым в истории отечественного спорта олимпийским чемпионом и единственным победителям в специальных фигурах. Уже на следующих Играх эту дисциплину исключили из программы из-за сложности.

«Николас Панин — олимпийский чемпион! Его фигуры оригинальны, красивы и сложны, они совершенны и вырезаны коньком почти с математической точностью! Русский выступил изумительно!» — писала о победе русского фигуриста одна из английских газет.

«Обучение лучше всего проводится при помощи матерщины»

После завоевания олимпийского золота в фигурном катании Панин-Коломенкин всерьез увлекся стрельбой и стал многократным чемпионом Российской империи в этой дисциплине. В 1912-м он даже поехал на Олимпиаду в Стокгольм, где стал восьмым в личном первенстве и занял четвертое место в командных соревнованиях по стрельбе.

Но и о главном для себя виде спорта Панин-Коломенкин не забывал: в 1910 году была опубликована написанная им книга «Фигурное катание на коньках». В ней олимпийский чемпион подробно описал принципы, которые позволяли ему выполнять сложные фигуры.

Это был первый отечественный теоретический труд о фигурном катании, за который Панин-Коломенкин получил признание, в том числе и от Международного союза конькобежцев.

Завершив карьеру, Панин-Коломенкин с 1915-го по 1917-й был секретарем Российского Олимпийского комитета. После революции он остался в стране и работал над развитием спорта уже в СССР. В 1919-м экс-фигурист стал инструктором по спорту Всеобуча, а в середине 1930-х его назначили руководителем Высшей тренерской школы фигурного катания при Институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Начало Великой Отечественной войны Панин-Коломенкин встретил в Ленинграде в солидном возрасте. Ему практически сразу предложили эвакуироваться, но тренер отказался. В ставшем для него родным городе экс-фигурист провел несколько месяцев блокады, ему пришлось из жалости застрелить истощенного любимого пса, а также пережить смерть своей ученицы Ксении Цезар. Лишь в феврале 1942-го Панин-Коломенкин выбрался по Дороге жизни в Москву.

До эвакуации Панин-Коломенкин работал в ленинградском институте физкультуры, который с июня 1941-го стал в площадкой для подготовки красноармейцев и партизан. Олимпийский чемпион лично обучал солдат стрельбе, ходьбе на лыжах, приемам рукопашного боя, метанию гранат и бутылок с зажигательной смесью.

В Москве, а позже в Свердловске Панин-Коломенкин продолжил заниматься подготовкой солдат. В истории осталась его фраза, однажды сказанная коллегам после занятий:

«Обучение красноармейцев лыжам лучше всего проводится при помощи матерщины!»

«Его привозили на каток в кресле»

После окончания войны Панин-Коломенкин вернулся в Ленинград и продолжил тренерскую и научную работу, посвященную фигурному катанию. До последних дней он жил спортом.

«В начале 50-х его привозили на каток в кресле, завернутого в плед. Он с интересом наблюдал за соревнованиями, награждал победивших грамотами, находил для них какие-то теплые слова. Он всегда был очень приятным человеком, располагающим к общению», — Лидия Киселева, советская фигуристка.

Олимпийский чемпион ушел из жизни в 1956 году в возрасте 82 лет. За пару лет до этого уже тяжело болевший Панин-Коломенкин написал председателю Спорткомитета СССР Николаю Романову просьбу сохранить его медали как «народную собственность в каком-нибудь музее или ином хранилище, доступном для обозрения физкультурной массы». Романов завещание исполнил: олимпийская медаль первого российского фигуриста хранится в Эрмитаже.

В разных городах России есть несколько памятников Панину-Коломенкину, в Санкт-Петербурге ежегодно проводится турнир его памяти, а в 2009 году Панин-Коломенкин получил международное признание: во время чемпионата мира в Лос-Анджелесе состоялась церемония, в ходе которой первого русского олимпийского чемпиона ввели в мировой Зал славы фигурного катания.