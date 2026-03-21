Как вор в законе из СССР смог возглавить русскую мафию в США

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных такому феномену криминальной субкультуры, как воры в законе. Появившись в начале XX века, они быстро заняли лидирующие позиции в преступном мире СССР и сохранили их после распада Союза. В прошлый раз речь шла о Геннадии Карькове по кличке Монгол, который считается первым рэкетиром Советского Союза. Сегодня наш рассказ — о Евсее Агроне (Ленинградском), который эмигрировал в США и стал настоящим кошмаром для обитателей Брайтон-Бич. Его покровителями стали члены знаменитой сицилийской мафии «Коза ностра», что позволило банде Агрона устроить за океаном настоящий беспредел...

Предупреждение: «Лента.ру» не пропагандирует и не поддерживает движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое признано в России экстремистским и запрещено.

Евсей Ленинградский решил уехать в США

Евсей Агрон родился 25 января 1932 года в Ленинграде, во время Великой Отечественной войны ребенком пережил блокаду. Претерпевая нужду и голод, Агрон дал себе зарок — выбиться в люди и разбогатеть. Правда, способ для это он избрал криминальный.

Евсей стал вором-карманником, причем не самым везучим: одна из первых попыток стащить кошелек у прохожего обернулась для него задержанием и реальным сроком. Оказавшись на воле, Агрон оставил воровское ремесло и занялся махинациями.

Но и эта деятельность вскоре привела его на скамью подсудимых. Свой третий (и последний) срок Евсей тоже получил за махинации и именно тогда был коронован в воры в законе. Освободившись, он стал распорядителем воровского общака, но ему самому денег не хватало.

Тогда Евсей Ленинградский задумался о переезде за рубеж. В 1970-е годы евреи массово уезжали из СССР, и Агрон воспользовался своим происхождением, чтобы эмигрировать в США.

Эмиграции вора в законе едва не помешал долг

Отъезд Евсея Ленинградского едва не сорвался из-за другого вора в законе — Вячеслава Иванькова (Япончика). Когда Агрон решил покинуть Советский Союз, у него возник крупный карточный долг — два миллиона рублей, выплатить который он просто не мог.

Тогда на очередной сходке Евсей Ленинградский попросил других воров в законе дать ему возможность уехать, заработать денег, а потом погасить долг. Однако против этого категорически выступил Япончик, который потребовал, чтобы Евсей вернул долг до отъезда. Япончика осадили другие воры в законе, но Евсей Ленинградский не забыл этого выпада, и они с Иваньковым навсегда остались врагами. Впрочем, своего Агрон добился: воры отпустили его за границу, где ему предстояло начинать жизнь с нуля.

По одним данным, сначала Евсей Ленинградский отправился в Германию, где курировал сеть подпольных борделей и казино, а в 1971 году перебрался в Штаты. По другим данным, он приехал в США в 1975 году после нескольких лет в Италии. Там он заработал деньги и выплатил свой долг.

Евсей Ленинградский стал кошмаром Брайтон-Бич

В США Агрон въезжал с чистой биографией — в его документах не было данных о судимостях, таможенникам он представился честным советским ювелиром.

Первое время вор в законе жил у приятеля, который осел в Штатах еще в 1940-е годы. Затем он перебрался в южную часть Бруклина, где обитала основная масса выходцев из Советского Союза. Там Евсей Ленинградский сколотил организованную преступную группировку (ОПГ), под влиянием которой оказались торговцы и мелкие предприниматели.

Под страхом расправы бандиты вынуждали их делать взносы в общак. Чтобы его боялись еще сильнее, вор в законе приукрасил свою биографию и рассказывал, что якобы был судим за душегубство. Штаб-квартирой его группировки стал популярный на Брайтон-Бич El Caribe Country Club.

К слову, личная жизнь Агрона тоже началась с чистого листа: перед отъездом из СССР он расстался с первой женой и женился на певице Майе Розовой, которая была уверена, что ее муж — законопослушный гражданин.

Свидетели боялись давать показания на вора в законе

Полиции Нью-Йорка было сложно найти доказательства против Евсея Ленинградского: он так запугивал свидетелей, что никто не решался давать против него показания в суде. Уже после того, как вора в законе не стало, один из коммерсантов рассказал полицейским, что Агрон занимался рэкетом.

Бизнесмен скопил 15 тысяч долларов на свадьбу дочери, о чем узнали люди Агрона и поставили ему ультиматум: либо деньги, либо его дочери не жить. На вопрос, почему он не пошел в полицию, коммерсант ответил, что из-за могущества Евсея Ленинградского в этом не было смысла.

В какой-то момент криминального авторитета заподозрили в расправах над людьми при помощи электрической палки для убоя скота, но доказать это не удалось. А жена Агрона искренне возмущалась подобными подозрениями.

«Электрическая палка для убоя скота? А где он ее хранил? В шкафу? В холодильнике? Где? Он всегда имел при себе пистолет 32-го калибра, и дома был 22-й! Все!» — Майя Розова, жена Евсея Агрона.

Между тем в начале 1980-х годов некая американская бизнесвумен все же рискнула выступить свидетельницей в суде и дать показания против Евсея Ленинградского. Вскоре женщину и ее сына нашли в их квартире убитыми.

Покровителями Агрона были члены «Коза ностра»

Евсей Ленинградский и около 500 участников его группировки пользовались покровительством главы мафиозного клана Дженовези — одной из самых влиятельных веток знаменитой сицилийской «Коза ностра». Вместе с итальянцами люди Агрона занимались махинациями в Лас-Вегасе.

В одном только казино «Дюна» бандиты умудрились отмыть сотни тысяч долларов. Они не гнушались заниматься грабежом и мошенничеством — например, как-то сбыли большую партию обычной обуви по цене ортопедической.

Дань рэкетирам платили юристы, врачи и наркоторговцы — ежемесячная прибыль группировки Агрона составляла примерно 100 тысяч долларов. Впрочем, достигнув таких оборотов, Евсей Ленинградский нажил немало опасных врагов.

В 1980 году на набережной Кони-Айленд на вора в законе совершили первое покушение: неизвестный киллер выпустил несколько пуль ему в живот, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи Агрон выжил.

Евсей Ленинградский стал целью для киллеров

Придя в себя, Евсей Ленинградский заявил полицейским, что в произошедшем разберется сам и, следуя кодексу воров в законе, категорически отказался от сотрудничества с правоохранительными органами.

В январе 1984 года Агрон вновь оказался на прицеле у киллеров: на этот раз ликвидаторы подкараулили его в тот момент, когда он выходил из подземного гаража в здании на бульваре Оушен-Паркуэй, где располагалась его квартира.

Две пули попали Агрону в лицо и шею. Врачи вновь спасли его, но одну пулю, которая чудом не достигла мозга, извлечь не удалось. Оправившись от ран, Евсей выяснил, что расправу с ним за 25 тысяч долларов заказал его давний недруг, крупный наркоторговец Борис Голдберг.

Агрон планировал поквитаться с врагом на стрелке в мае 1984 года, однако Голдберг подстраховался и пришел на встречу с группой мексиканских бандитов. Вору в законе пришлось заключить с наркоторговцем перемирие.

Роковой ошибкой Агрона стала афера с топливом

Агрона подвела попытка влезть в аферу с топливом, которую за его спиной устроили трое подручных. В 1982 году в Нью-Йорке был принят закон о том, что налоги на бензин будут взиматься не с розницы, а с оптовых компаний.

Это позволило людям Евсея Ленинградского создать цепь подставных оптовых фирм-однодневок и так запутать схему перепродажи, что компетентным органам было практически невозможно разобраться, какая из организаций должна платить налоги.

Узнав про схему, Агрон простил своим подручным самодеятельность и решил тоже участвовать в топливных махинациях.

Но люди вора в законе не захотели делить с ним огромную прибыль, которая достигала 500 миллионов долларов в год.

4 мая 1985 года киллер расстрелял Евсея Ленинградского у лифта в его доме и добил контрольным выстрелом в голову. Вскоре место вора в законе занял его советник Марат Балагула, а жена и сын Евсея, несмотря на опасность разделить участь главы семейства, остались жить в США.