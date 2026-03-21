21 марта: какие праздники отмечают в России и в мире

21 марта в мире отмечают Международный день лесов и День людей с синдромом Дауна. В странах Востока и в некоторых регионах России празднуют Навруз — торжество весны и обновления. У православных христиан сегодня последняя из трех Родительских суббот, приходящихся на время Великого поста. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 21 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 марта

Международный день лесов

Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году. В этот день экоактивисты и защитники природы напоминают о том, как важно сохранять и восстанавливать леса. Зеленые массивы покрывают около 31% поверхности суши и являются домом для 80% наземных видов живых существ. Каждый год для даты выбирают новую тему обсуждения, в 2026 году — это «Леса и экономика».

Всемирный день поэзии

Поэзия считается одной из древнейших форм искусства, она популярна во всех культурах. В честь нее в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО учрежден праздник. Во Всемирный день поэзии проходят публичные чтения, лекции о поэзии, литературные презентации, встречи с авторами. К дате приурочены театральные премьеры и арт-проекты, которые привлекают внимание к поэтическому искусству и стихосложению.

Всемирный день домашнего хозяйства

Ведение домашнего хозяйства — ежедневный, малозаметный и часто неблагодарный труд. Однако его значение для общества и экономики трудно переоценить. Многие исследователи полагают, что если бы домашний труд оплачивался, он составлял бы значительную часть ВВП многих стран. В 1982 году по инициативе Международной федерации домашнего хозяйства был учрежден праздник, подчеркивающий важную роль домашнего труда.

Международный день Навруз

Навруз — один из самых древних весенних праздников, уходящий корнями в далекое прошлое народов, проживавших на территории Ирана, Ирака, Азербайджана, Средней Азии и других регионов Востока. Это интернациональная традиция, не связанная с исламскими обычаями.

В переводе с персидского Навруз означает «новый день» — это праздник весеннего обновления, пробуждения природы, начала новой жизни. В 2009 году праздник был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, а 21 марта объявлено Международным днем Навруза.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Дата отмечается в память о трагических событиях в Шарпевиле (Южная Африка) в 1960 году, когда полиция открыла огонь по мирным демонстрантам, протестовавшим против апартеида, убив 69 человек. Этот день призван напомнить о важности борьбы с расовой дискриминацией во всех ее проявлениях.

Всемирный день людей с синдромом Дауна

Синдром Дауна — хромосомная болезнь. Чаще всего она вызвана тем, что хромосомы 21-й пары представлены тремя копиями вместо двух. Отсюда и символическая дата — 21.03. Она учреждена для повышения осведомленности о синдроме Дауна, ведь эта аномалия не считается редкой — в среднем один случай на 700 родов. В этот день врачи рассказывают о видах диагностики, особенностях людей с синдромом Дауна. Общественные организации и специалисты обращают внимание на проблемы социализации и стереотипы, которые сохраняются на протяжении многих десятилетий. Исследователи и ученые проводят презентации новых методов лечения синдрома Дауна.

Международный день театра кукол

В 2000-м году иранский кукольник Дживад Золфагарихо на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол в Магдебурге предложил чествовать 21 марта деятелей кукольных театров. В 2003 году был проведен первый праздник. С этого момента дата отмечается ежегодно. Международный день театра кукол призван популяризировать традиции этого вида искусства и привлекать зрителей на кукольные спектакли.

Хакасский Новый год Чыл Пазы

В республике Хакасия отмечают Чыл Пазы — традиционный хакасский Новый год, символизирующий обновление природы и начало нового жизненного цикла. По народным поверьям, в этот день духи гор, земли и воды возвращаются с небес на землю, для их встречи было принято проводить специальные обряды.

Республиканский праздник развернется в Парке культуры и отдыха города Абакана 21 марта. На Чыл Пазы проводятся ярмарки, народные гулянья и спортивные состязания, в том числе по национальной борьбе курес.

Какие праздники отмечают 21 марта в других странах

День матери — Египет, Сирия, Иордания, Ливан, Палестина, ОАЭ. Праздник приурочен к началу весны и символизирует новую жизнь. В этот день принято чествовать матерей, дарить им подарки и благодарить за любовь, заботу и доброту.

День посадки деревьев — Италия, Бельгия, Португалия, Лесото. В этих странах празднование Международного дня лесов совпадает с менее масштабным, но не менее важным экологическим праздником, традиции которого зародились еще в XIX веке. Жители в День посадки деревьев устраивают массовые акции по озеленению, в школах ученикам рассказывают о важности восстановления лесов.

День прогульщика — Польша. Веселый праздник отмечают польские студенты и школьники. Раньше они прогуливали занятия, оставляя учителям записки, в которых говорилось: «Ушли встречать весну». Теперь преподаватели сами разрешают своим ученикам не сидеть в этот день за партой и придумывают активности вне стен учебных заведений.

День гармонии — Австралия. Праздник посвящен культурному разнообразию и социальной сплоченности общества. В этот день проходят фестивали, концерты и образовательные мероприятия, укрепляющие взаимопонимание между разными этническими группами. Символ Дня гармонии — оранжевый цвет, олицетворяющий общение и взаимоуважение.

Религиозные праздники 21 марта

Родительская суббота

Сегодня третья Родительская суббота Великого поста. В дни Святой Четыредесятницы полная литургия совершается не ежедневно, поэтому и обычные заупокойные поминовения (панихиды, сорокоусты) в будни не проводятся. Чтобы не лишить усопших молитв, Церковь установила особые поминальные дни — субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц поста.

В эти субботы можно молиться не только за своих близких, но и за всех верующих, кто уже умер, — даже за тех, кого вовремя не отпели или не помянули как следует. Богослужение в родительские субботы совершается по особому уставу.

Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Знaмeниe» Куpcкaя-Кopeннaя

Икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная — одна из древнейших святынь Русской православной церкви, Она была найдена 8 сентября 1295 года недалеко от Курска. По преданию, икону, лежащую на корне дерева, обнаружил охотник. Подняв образ, он увидел, как из земли, где лежала икона, забил родник. На этом месте была построена часовня.

В 1597 году по указу царя Федора Иоанновича икону перенесли в Москву, а позже вернули в Курск, в Знаменский монастырь. Икона считалась покровительницей воинов и поэтому сопровождала русских в военных походах. В 1898 году злоумышленники попытались взорвать Знаменский собор в Курске, но икона чудесным образом осталась невредимой. Тогда народ еще больше уверовал в ее чудотворные свойства. После революции 1917 года икону вывезли за границу, и с 1957 года она хранится в Знаменском соборе в Нью-Йорке (США).

Народные праздники и приметы 21 марта

Вepбoнocицa, или Весенний солнцеворот

Вербоносица была приурочена ко дню весеннего равноденствия — времени, когда день и ночь становятся равны по продолжительности. Славяне праздновали обновление природы: хозяйки пекли из постного теста фигурки жаворонков, а мужчины разводили костер трением деревянных палочек. Считалось, что добытый таким образом огонь является священным: он защищает от болезней и нечистой силы.

Название праздника было обусловлено вербой, которая начинала распускаться к концу марта. Славяне срывали ветки и вязали из них веники. Ими подметали полы в домах, чтобы очистить избы от злых духов и хвори. А еще было принято слегка похлестывать ветками вербы друг друга — для здоровья.

Незамужние девушки на Вербоносицу гадали на суженого. Считалось, что сны в ночь на праздник могут предсказывать будущее.

Существовало поверье, что посадка вербы в этот день может сократить жизнь человека — дерево вырастет и из его ствола якобы сделают черенок лопаты, которой будут копать могилу.

Приметы

В Вербоносицу нельзя засиживаться допоздна, иначе можно навлечь беду.

Если проведешь Вербоносицу в одиночестве — будет печальным весь год.

Быстро плывущие облака сулят скорое потепление.

Если птицы начинали вить гнезда с южной стороны, ожидается холодное лето.

Неровный, бугристый снег на полях — к хорошему урожаю яровых культур и овощей.

Какие исторические события произошли 21 марта

630 год — византийский император Ираклий I одержал решающую победу над персидским царем Хосровом II, вернув захваченный персами Животворящий Крест, на котором, по преданию, был распят Иисус Христос.

1846 год — бельгийский мастер музыкальных инструментов Адольф Сакс получил официальный патент на изобретенный им духовой инструмент — саксофон.

1880 год — будущий классик русской литературы Антон Чехов впервые опубликовал свое произведение «Письмо к ученому соседу» в юмористическом журнале «Стрекоза». Дебют положил начало блестящей карьере писателя.

1917 год — в результате революционных событий в России была арестована императорская семья Романовых.

1925 год — в штате Теннесси принят закон о запрете преподавания эволюционной теории Чарльза Дарвина в учебных заведениях. Ее запретили как противоречащую библейскому толкованию происхождения человека.

1946 год — в Нью-Йорке начала работу временная штаб-квартира Организации Объединенных Наций.

1961 год — на сцене ливерпульского The Cavern Club прошло первое выступление «The Beatles» (по другим данным, оно состоялось месяцем раньше).

1981 год — в штате Алабама зарегистрирован последний официально признанный случай линчевания в истории США. Жертвой стал молодой афроамериканец Майкл Дональд, убитый членами ку-клукс-клана.

1984 год — американский авианосец Kitty Hawk столкнулся с советской подлодкой К-314.

1986 год — советская школьница Катя Лычева отправилась с двухнедельным визитом в США с миссией мира, призванной улучшить отношения между двумя странами в период Холодной войны.

1999 год — пилоты Бертран Пикар (Швейцария) и Брайан Джонс (Великобритания) впервые совершили беспосадочный кругосветный перелет на воздушном шаре Breitling Orbiter 3. Путешествие длилось 19 дней, 21 час и 55 минут.

Дни рождения и юбилеи 21 марта

В 1522 году родилась Михримах-султан — дочь османского султана Сулеймана I и Хюррем Султан, известной как Роксолана.

В 1809 году родился Федор Кони — русский драматург, театральный критик и историк театра, сыгравший важную роль в развитии русского театрального искусства.​

В 1825 год родился Александр Можайский — русский военный деятель, контр-адмирал и пионер авиации, известный своими экспериментами по созданию летательных аппаратов.

В 1839 году родился Модест Мусоргский — русский композитор, член «Могучей кучки», автор оперы «Борис Годунов» и других знаменитых произведений.

В 1877 году родился Морис Фарман — французский пионер авиации, создатель первого в мире пассажирского самолета.

В 1889 году родился Александр Вертинский — русский советский артист, исполнитель и автор песен, киноактер.

В 1920 году родился Георг Отс — советский эстонский певец и актер, прославившийся как исполнитель партии Мистера Икс в оперетте «Принцесса цирка», народный артист СССР.

В 1927 году родился Станислав Нейгауз — пианист, педагог, народный артист РСФСР.

В 1951 году родился Андрей Тропилло — советский и российский звукорежиссер, музыкальный издатель и продюсер, первым записавший в 1980-х годах альбомы таких групп, как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Алиса» и «Телевизор».

В 1960 году родился Айртон Сенна — легендарный бразильский автогонщик, трижды чемпион мира Формулы-1.

