Чем Ельцин поразил королеву Англии в 1994 году

В середине 1990-х произошло событие, которое британский двор откладывал более семидесяти лет. Елизавета II впервые ступила на российскую землю с официальным визитом. Принимать королеву довелось Борису Ельцину, и эта поездка запомнилась не только своей исторической значимостью, но и уникальным столкновением строгого британского этикета с российским радушием — порой простодушным, порой вызывавшим у дворцовой свиты легкий шок.

Визит, который долго не решались совершить

Приглашения в Москву Елизавета II получала и раньше, но неизменно откладывала их. Главная причина крылась в трагедии 1918 года. Император Николай II приходился двоюродным братом деду королевы, Георгу V. Кровное родство делало поездку в страну, где была расстреляна царская семья, невозможной для британских монархов. И лишь после распада Советского Союза этот негласный запрет перестал действовать.

Официальный визит состоялся в октябре 1994 года и продлился несколько дней. По династическому протоколу, королева может посетить страну с визитом такого уровня только однажды — чтобы не обидеть остальных членов королевской семьи, которым тоже положены зарубежные поездки. Всё, что сверх того, считается частным путешествием. Так что встреча России с Елизаветой II получилась уникальной и единственной.

От Варварки до Большого театра

Программа визита насчитывала без малого полсотни мероприятий. Началось всё с церемонии закладки камня на месте строительства нового здания британского посольства в Москве. Затем королева вместе с супругом, принцем Филиппом, открыла музей «Старый английский двор» на Варварке. Экспозиция этого филиала Музея истории Москвы рассказывает о том, как в XVI веке английский мореплаватель Ричард Ченслер, пытаясь пройти Северным морским путём в Китай и Индию, неожиданно достиг берегов Русской Лапландии — и так, по счастливой случайности, началась история дипломатических и торговых связей между двумя странами.

Культурная программа не ограничилась древними палатами. В сопровождении Бориса Ельцина королева посетила Большой театр, побывала в английской школе. Появление монаршей особы на улицах Москвы вызвало неподдельный восторг: люди скандировали её имя, а Елизавета II, сохраняя неизменное достоинство, улыбалась и приветствовала собравшихся.

Протокол против радушия

Встреча в Кремле едва не обернулась дипломатическим курьёзом. Ельцин, желая проявить галантность, поприветствовал королеву словами:

«Здравствуйте, Ваше Величество, раздевайтесь, пожалуйста, здесь не холодно!» — и потянулся помочь гостье снять пальто.

Однако Елизавета II элегантно уклонилась и быстро присела на диван. Дотрагиваться до монаршей особы строжайше запрещено — правило, которое российский президент узнал в тот самый момент.

Похожий эпизод случился двумя годами ранее в Лондоне. Тогда Ельцин попытался по-дружески обнять королеву, и ей снова пришлось тактично выйти из положения. Впрочем, сетовать на неосведомлённость российских политиков в тонкостях дворцового этикета было бы несправедливо. В стране, где семьдесят лет не было монархии, мало кто знал, как правильно вести себя с царственной особой. Это касалось не только жестов, но и внешнего вида: на приёмы дамы надевали яркие платья, а мужчины — взятые напрокат смокинги, поверх которых по незнанию накидывали кожаные пальто.

Финал в Петербурге и шкатулка с семенами

Завершающая часть визита проходила в Санкт-Петербурге. Королевская яхта «Британия» пришвартовалась у берегов Невы, и на её борту был устроен торжественный приём. За обедом президент решил разрядить обстановку, повторив манеру поведения королевы. Перед началом своего выступления Елизавета II по традиции стукнула деревянным молоточком. Ельцин, поднимая тост, тоже громко стукнул кулаком по столу. Зал замер, а королева, оценив шутку, всплеснула руками и улыбнулась — инцидент был исчерпан.

Когда приём закончился, Ельцин остался на причале, ожидая, что королева выйдет на палубу и помашет на прощание. Однако протокол неумолим: Елизавета II сразу прошла в свои покои, не оглядываясь. В память о визите она передала российскому президенту необычный подарок — шкатулку с семенами из королевского сада. Символичный дар, который, возможно, должен был напомнить: даже после самых сложных протокольных коллизий остаётся место для добрых жестов и будущих всходов.