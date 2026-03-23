Последний виток: как затопили космическую станцию «Мир»

Я очень хорошо помню тот день - 23 марта 2001 года. Помню: на часах - 08:57. На огромном экране в зале Центра управления полетами в подмосковном Королеве слова: "Орбитальная станция "Мир" завершила свой триумфальный полет".

Многие специалисты, участвовавшие в сведении "Мира" с орбиты, не скрывают своих слез...

Станция "Мир", строительство которой началось в феврале 1986 года, почти в пять раз превысила отпущенный ей конструкторами гарантированный срок жизни. Это был уникальный космический дом, в котором жили и работали 104 космонавта из 12 стран. Выход в открытый космос совершили 29 космонавтов и шесть астронавтов.

За время существования орбитальная станция "Мир" передала на Землю около 1,7 терабайта научной информации. Общая масса вернувшихся на Землю грузов с результатами экспериментов - около 4,7 тонны. Со станции произведена фотосъемка 125 миллионов квадратных километров земной поверхности.

Человеческие рекорды станции: наш космонавт Валерий Поляков непрерывно провел в космосе 437 суток 17 часов 59 минут (1994-1995 год). Более того, после приземления сам сумел дойти от спускаемого корабля до палатки спасателей! А американка Шеннон Лусид побила рекорд длительности космического полета среди женщин: 188 суток 4 часа 1 минута (1996 год).

Естественно, очень многие специалисты - конструкторы и инженеры - противились тому, чтобы станцию топили. Однако, как и любой организм, станция изнашивалась. И считаться с этим было уже просто нельзя. За пятнадцать лет на "Мире" произошло около 1,5 тысячи неполадок. Самая серьезная случилась 25 июня 1997 года: при стыковке в станцию врезался грузовой корабль "Прогресс". Тогда здесь работал экипаж, в составе которого был командир Василий Циблиев, бортинженер Александр Лазуткин и американский астронавт Майкл Фоэл.

- Компьютер не давал ни точного расстояния, ни скорости, - вспоминал уже на Земле командир. - На экране казалось, что "Прогресс" еще далеко. И вдруг Саша, смотревший в иллюминатор, закричал: "Он несется на нас!".

Корабль, как мячик, семь раз ударил по корпусу модуля "Спектр". Пробил его и сломал одну из четырех солнечных батарей.

…Корреспондент "РГ" всю ночь дежурил в ЦУПе, когда топили "Мир".

Предлагаем вниманию тот давний репортаж, опубликованный в "Российской газете".