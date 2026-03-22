Проклятое место: почему большевики хотели там построить главный дворец страны

В 1931 году политическое руководство СССР приняло решение взорвать Храм Христа Спасителя, чтобы на его месте возвести Дворец Советов — исполинское сооружение, призванное стать символом торжества коммунистической власти. Место для закладки этого грандиозного здания лично выбрал Иосиф Сталин: сакральный участок в районе Пречистенки должен был обрести новое идеологическое значение.

Чёртово раздолье

Сама история места, на котором стоял храм, окутана мифами и мистическими преданиями. Как отмечает историк А.А. Васькин в книге «Волхонка. Знаменка. Ленивка. Прогулки по Чертолью», задолго до крещения Руси здесь находилось языческое капище, где славяне приносили жертвы Перуну.

Окрестности современной Пречистенки прежде назывались Чертольем. В глубоком овраге протекал ручей, вода которого издавала зловонный запах, из-за чего место пользовалось дурной славой. Благочестивые христиане старались обходить Чертолье стороной, поговаривая, что сам овраг вырыт нечистой силой.

Притча во языцех

При Иване Грозном в Чертолье был перенесён Алексеевский женский монастырь. Обитель пострадала в Смутное время, но продолжала существовать на этом месте вплоть до указа Николая I. В 1830-х годах император распорядился переместить монастырь в Красное Село, а на освободившемся участке повелел возвести Храм Христа Спасителя — в благодарность за победу над армией Наполеона.

Согласно широко распространённой московской легенде, игуменья Алексеевского монастыря Клавдия была против воли государя и на прощание прокляла бывшее Чертолье, предрекая, что это место никогда не обретёт благополучия. Официальных подтверждений этому преданию не существует, однако построенный храм простоял немногим более полувека, а Дворец Советов так и не был завершён. Не стал исключением и бассейн «Москва», устроенный здесь позднее: он тоже довольно быстро канул в лету.

В 2017 году Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы в годы воссоздания храма, рассказал в интервью «Комсомольской правде» о необычном шаге, на который ему пришлось пойти.

«Мне пришла идея: построить внизу, на фундаменте Дворца Советов, Храм Преображения Господня, — поделился он. — Чтобы получить прощение игуменьи за святотатство XIX века, за вынужденное разрушение нашими предками её намоленного храма и женского монастыря».

Выше головы

По замыслу советских лидеров, Дворец Советов должен был стать не просто крупным зданием, а архитектурным манифестом, олицетворяющим мощь социалистического государства. Общий объём сооружения предполагался около 7 млн кубометров, высота — более 400 метров. Венчать гигантскую постройку должна была стометровая фигура Владимира Ленина. Скульптор Георгий Кепинов называл её неотъемлемой частью проекта, без которой здание немыслимо.

К 1939 году строительство фундамента было завершено. На V пленуме правления Союза советских архитекторов, проходившем с участием художников и скульпторов, обсуждались дальнейшие этапы работ.

«Если пирамиды Египта и другие величайшие сооружения мира, частично сохранившиеся до нашего времени, являются памятниками эксплуатации и рабства, то наш дворец войдёт в историю тысячелетий как памятник освобождённого, созидательного труда, памятник социализма и коммунизма, памятник великой сталинской эпохи», — провозгласил на собрании архитектор А.М. Заславский.

Однако планам не суждено было сбыться. Масштаб проекта оказался столь велик, что сроки постоянно переносились, а начавшаяся война заставила вовсе заморозить строительство. Гигантомания, многофункциональность и колоссальная трудоёмкость работ вступили в противоречие с суровыми реалиями времени.

Игра с огнём

В первом номере журнала «Наука и жизнь» за 1989 год инженер А.Ф. Иванов, изучавший чертежи Храма Христа Спасителя перед взрывом, опубликовал статью, где сообщал, что вместе с коллегой обнаружил тайный подземный ход, соединявший собор с Кремлём. Был ли Сталин осведомлён о существовании этого хода и планировал ли его использовать, остаётся неизвестным. Высказывалось мнение, что вождь, веривший в сверхъестественное, намеревался извлечь максимальную выгоду из мистических свойств бывшего Чертолья.

В книге И.Г. Сергиевской «Москва таинственная. Все сакральные и магические, колдовские и роковые, гиблые и волшебные места» приводится версия о том, что большевики задумывали Дворец Советов по образу и подобию вавилонской башни Этеменанки. По мысли автора, грандиозный зиккурат со статуей Ленина должен был стать центральным элементом «места силы», способного даровать небывалое могущество Сталину и его легендарному предшественнику.

Сакральным дополнением к этому замыслу могли выступать семь сталинских высоток, спроектированных по личному распоряжению вождя. Как утверждают эзотерики, чьё мнение приводит Сергиевская, эти многоступенчатые пирамиды задумывались с одной целью — воскрешения Ленина и Сталина.