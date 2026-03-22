Какие приметы у младенцев на Руси считали «печатью дьявола»

В средневековом сознании рождение ребёнка чаще всего воспринималось как благо, ниспосланное свыше. Однако существовали и младенцы, чей приход в мир вызывал ужас: считалось, что они отмечены дьяволом, несут печать Сатаны. Таких детей, а нередко и их родителей, ждали изгнание или неминуемая гибель — исход, который в те времена почти всегда становился фатальным.

© globallookpress

«Метки дьявола»: что считалось знаком нечистого

Перечень признаков, по которым опознавали «дьявольское отродье», был строг и пугающе конкретен.

Родимые пятна. У мальчиков — красные, у девочек — лиловые. Особую опасность внушали пятна, покрытые волосами. Считалось, что такой ребёнок — посланник Сатаны, за которым следует выжженная земля.

Современная медицина, разумеется, говорит на другом языке. Как отмечает кандидат медицинских наук И. Щербинин, заместитель начальника медицинского управления НИИ «Бинар», чрезмерно выпуклые и интенсивно окрашенные родимые пятна сегодня рассматриваются как один из маркеров, сигнализирующих о предрасположенности к онкологическим заболеваниям, а также о возможных нестандартных реакциях организма на терапию — включая особенности поведения при психотерапевтическом воздействии.

Рыжий цвет волос. В первую очередь у девочек. Это считалось «ведьминской приметой», признаком агрессии и душевной неуравновешенности. Само выражение «метить шельму» уходит корнями в раннехристианскую эпоху: так хной, рыжей краской, клеймили рабов и нехристиан.

Большой живот. У младенца он расценивался как знак склонности к чревоугодию — одному из смертных грехов, а следовательно, тоже попадал в число «меток дьявола».

Генетические аномалии и рудименты. Сросшиеся пальцы рук или ног (это называли «копытом дьявола»), горб, хвост, отсутствие мочки уха — всё это считалось неоспоримым доказательством того, что ребёнок создан по подобию Сатаны и является его прямым посланцем.

Любопытно, что среди исторических персонажей, наделённых такими «метками», называют Иосифа Сталина (у него были сросшиеся пальцы ног) и Лаврентия Берию (крупные красные родимые пятна с рождения).

Взгляд с позиций генетики

Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета, доктор биологических наук В. Сапунов полагает: многие из тех признаков, которые в средние века воспринимались как «дьявольская печать», с точки зрения современной генетики действительно могут иметь под собой основания. Это признаки вырождения, генетического сбоя, способного обернуться наследственными болезнями или даже угрозой вымирания для рода.

Наши предки не умели лечить генетические поломки и не понимали их природы. Они боялись того, что не могли объяснить, и наделяли эти проявления магическим, демоническим смыслом. Так страх перед болезнью и уродством оборачивался охотой на «отмеченных дьяволом» — и жестокими приговорами, которые современная наука называет иначе: невежеством, бессилием медицины и суеверным ужасом перед любым отклонением от нормы.