С какого возраста русских мужчин называли стариками

Представьте себе: сегодня 30-летний мужчина — это, по сути, молодой человек, только вступивший в пору зрелости. Но еще в начале XX века средняя продолжительность жизни в России не дотягивала до этой планки. А значит, и само восприятие возраста кардинально отличалось от современного.

© Freepik

В те времена старость наступала рано. Мужчина в 35–40 лет уже считался стариком. Причина — не в календаре, а в реалиях жизни: медицина была бессильна перед многими недугами, питание — скудным и однообразным, а физические нагрузки — изнурительными. Все это вело к быстрому износу организма, и признаки увядания давали о себе знать куда раньше, чем сегодня.

К 30–40 годам внешность человека часто была далека от цветущей, что безоговорочно позволяло причислить его к пожилым. Исключения, конечно, встречались, но они лишь подтверждали правило: сохранить молодость удавалось немногим, в основном тем, кого наградила крепкая генетика.

Это не значит, что на Руси вовсе не знали долгожителей. Этнографические данные свидетельствуют: люди порой доживали и до 70, и до 80 лет, обретая глубокие седины. Однако такие случаи были скорее редкостью, исключением из общего правила.

О том, как в старину относились к возрасту, красноречиво говорит и классическая литература. Вспомним «Анну Каренину» Льва Толстого: мужа главной героини автор называет стариком, хотя по сюжету ему всего 46–48 лет. Подобные возрастные характеристики — не редкость у Пушкина, Гоголя, Достоевского и других наших классиков, для которых человек за сорок неизменно оказывался на пороге «преклонных лет».