Дворянские вечера: как проводили время в столице и в глуши XIX века

Если хочется понять, как на самом деле жили дворяне в начале XIX века, можно просто открыть «Евгения Онегина». Пушкин так детально описал их быт, что критик Белинский метко прозвал роман «энциклопедией русской жизни». Причем жизнь эта в столице и в глуши выглядела совершенно по-разному, пишет автор канала «КУЛЬТУРА.РФ».

В Петербурге и Москве ритм был бешеный: за один вечер дворянин мог сменить декорации трижды — заехать в театр, блеснуть на балу и закончить ночь за карточным столом. Светская суета не утихала до самого рассвета.

В деревне же время будто замирало. Здесь жили по солнцу: в обычные дни в усадьбах гасили свечи уже в восемь-девять вечера. Пышные праздники с танцами случались редко — в основном на Рождество или Пасху. В остальное время развлекались просто: ездили к соседям на чай, сплетничали и вместе ужинали.

Вечера коротали за играми. Мужчины предпочитали шахматы, бильярд или карты. Интересно, что в деревенской глуши в карты играли скорее ради интереса и общения, не гнались за большими ставками и не брезговали даже простым «дураком», который в высшем свете считался плебейским.

В домах, где любили музыку, устраивали импровизированные концерты: пели и играли на том, что было под рукой. А молодежь тем временем утыкалась в «альбомы» — это такие личные тетрадки, куда записывали стихи на память и рисовали виньетки.

После обеда в поместье обычно воцарялась тишина — наступал сонный «тихий час». Проснувшись, все тянулись к самовару. Он был сердцем дома: за чаем с домашним вареньем и выпечкой вели те самые бесконечные разговоры, ради которых, по сути, и затевались все визиты.

В этом и была прелесть деревенских вечеров — никакой столичной гонки, только уют, неспешность и простые радости, из которых и складывалась жизнь того времени.

А теперь представьте себе жизнь и быт крестьян примерно в эти же века. Их день состоял из бесконечной работы и однообразных обедов: мясо — по праздникам, белый хлеб — баловство, а молоко везли на рынок, писал «ГлагоL».