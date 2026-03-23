Какой советский прибор до сих пор засекречен

В 1980-е годы советские учёные, анализируя данные спутника «Интеркосмос-19», впервые в мире зафиксировали странные возмущения в ионосфере — верхнем слое атмосферы, где рождаются радиоволны и полярные сияния. Эти аномалии появлялись за несколько суток до сильных подземных толчков и исчезали после них. Никто за рубежом тогда не видел ничего подобного. Сегодня физик Сергей Пулинец, один из главных продолжателей этой работы, называет метод самым надёжным из всех известных предвестников. Он позволяет говорить о приближении землетрясения за 1–7 дней. Прибор, который это фиксировал, — комплекс ионосферных измерителей на советских спутниках — остаётся в основе современных российских разработок, но полноценной оперативной системы прогноза в стране до сих пор нет. Метод родился в СССР и до сих пор носит отпечаток той эпохи: часть данных и алгоритмов не раскрыта полностью.

Радон, альфа-частицы и электрическое поле Земли

Механизм прост и в то же время изящен. Перед сильным землетрясением в зоне разлома резко растёт выделение радиоактивного газа радона. Он поднимается к поверхности, распадается и испускает высокоэнергетичные альфа-частицы. Эти частицы ионизируют воздух у земли, меняют его проводимость. В результате нарушается глобальное электрическое поле между поверхностью и ионосферой — разность потенциалов около 250 киловольт. Возникают локальные аномалии: плотность электронов в ионосфере падает или растёт, критическая частота foF2 меняется, появляются неоднородности.

Пулинец и его коллеги в Институте космических исследований РАН доказали: эти изменения происходят в радиусе до 500–1000 километров от будущего эпицентра. Главные аномалии регистрируются примерно за 5 суток, но весь период предвестников укладывается в 1–7 дней. Статистика по сотням событий показывает: при магнитуде выше 6 вероятность ложного срабатывания минимальна, если учитывать комплекс признаков.

«Интеркосмос-19»: первый спутник, который увидел предвестник

Спутник «Интеркосмос-19», запущенный в 1979 году, был оснащён приборами для изучения ионосферы: ионными зондами, приёмниками радиосигналов, магнитометрами. Именно его данные впервые дали карты ионосферных аномалий над районами будущих землетрясений. Советские учёные построили временные ряды и показали динамику: аномалия растёт за несколько дней, достигает пика за сутки-двое и спадает после толчка.

Это было не случайное наблюдение. В те годы в СССР активно развивалась программа «Интеркосмос» — совместные космические исследования социалистических стран. Данные обрабатывались в закрытых институтах, часть отчётов до сих пор остаётся в архивах с грифом. Пулинец позже писал: именно советские карты 1980-х стали фундаментом современной теории связи литосферы, атмосферы и ионосферы (модель LAIC).

Прибор, который работает сегодня

Сегодня российские метеоспутники серии «Метеор» несут те же приборы, что и «Интеркосмос-19», плюс современные дополнения. Они способны измерять все необходимые параметры: плотность плазмы, температуру электронов, вариации магнитного поля. Пулинец прямо говорит: «Достаточно назвать метеоспутники “Метеор”. На них стоят все нужные приборы».

Алгоритм когнитивной идентификации, разработанный в ИКИ РАН, позволяет автоматически выделять сейсмоионосферные аномалии среди шумов солнечной активности и магнитных бурь. Тестирование на реальных событиях — от Спитакского до недавних камчатских — подтверждает: система видит предвестник за 3–7 суток. В 2024 году российские учёные успешно применили похожий подход к Шипунскому землетрясению на Камчатке, спрогнозировав его за 10 суток.

Почему метод до сих пор не в строю

Несмотря на доказанную эффективность, в России нет государственной сети оперативного прогноза на базе ионосферных данных. Пулинец не скрывает раздражения: «Методика родилась в СССР. Поэтому тем более обидно, что она до сих пор не используется у нас для сейсмического прогнозирования». Причина — не только бюрократия. Часть алгоритмов и калибровочных данных остаётся в закрытых фондах. Военные аспекты (ионосферные возмущения влияют на связь и навигацию) тоже накладывают ограничения.

За рубежом метод активно изучают: в Китае, Японии, Европе. Но первенство советской науки признают все. В научных базах Scopus и Web of Science работы Пулинецa и его предшественников цитируются тысячами. Модель LAIC считается одной из самых полных теорий предвестников.

Другие предвестники и почему ионосфера — главный

Радон в скважинах, изменение уровня грунтовых вод, геомагнитные вариации — всё это тоже работает, но с меньшей надёжностью. Ионосферный сигнал сильнее: он интегрирует процессы на огромной территории и виден из космоса. Пулинец подчёркивает: облака необычной формы над разломами — тоже следствие тех же ионов. Тёплые потоки поднимают заряженные частицы, и на спутниковых снимках появляются линейные структуры за дни до толчка.

Комплексный подход — радон + атмосфера + ионосфера — даёт точность, близкую к оперативному прогнозу. Именно такой комплекс был впервые опробован в советских экспериментах.