Столичные тайны: почему строить метро в Москве начали не от хорошей жизни

Голландец Махил Снейп, который уже больше десяти лет живет в России, рассказал, что никогда не забудет свой первый день в Москве. Особенно то, как он впервые спустился в метро.

Снейп прилетел из Амстердама, доехал с Внуково на Киевский вокзал и думал, что сейчас увидит обычную подземку. А оказался во дворце. Станция «Киевская» поразила его своей красотой. У них в Голландии метро совсем другое — практичное и без лишних украшений.

Со временем иностранец привык к этой красоте, но недавно понял: видит только фасад. А что скрыто за этими мраморными залами? Какие истории и инженерные хитрости остаются незамеченными? Чтобы узнать, Снейп сходил на экскурсию с историком из МГУ. Делится тем, что удивило его больше всего.

Оказывается, строить метро в Москве начали не от хорошей жизни. В 1930-е годы в городе жило уже три с половиной миллиона человек, трамваи ходили отлично, и острой нужды в подземке не было. Но однажды несколько дней подряд валил снег, и транспорт встал. Вот тогда и поняли: метро нужно срочно.

«Решили строить не просто удобный транспорт, а настоящие дворцы, чтобы показать мощь и красоту страны. Так на станциях появились мрамор, витражи, мозаика и даже полудрагоценные камни», — написал Снейп в своем блоге «Голландец в России».

Махила удивило, что первую станцию начинали строить практически вручную — с кирками, лопатами и всего одним грузовиком. Техники тогда не было, а под Москвой сотни подземных рек и болот, поэтому действовали осторожно.

А еще он узнал несколько вещей, на которые раньше просто не обращал внимания. Автоматические двери в вагонах впервые появились именно в Москве — в Лондоне, где метро открылось первым в мире, двери долго открывали вручную. Глубокие станции, больше 40 метров, в других странах тогда вообще не строили.

На «Комсомольской» (красная линия) сделали два уровня, потому что рядом три вокзала и нужно было разделить огромный поток людей. В нишах на некоторых станциях раньше стояли телефоны, чтобы встретить родственников. А металлические ящики, которые он часто видел по пути, оказались вовсе не инвентарем для уборки, а гермозатворами — они могут герметично закрыть тоннели в случае угрозы.

И последнее: теперь он знает, как определить глубину станции даже не глядя на табличку. Если в оформлении есть арки — станция глубокая. А если стоят колонны или массивные столбы, значит, она ближе к поверхности. Все зависит от того, какой тип конструкции использовали при строительстве.

