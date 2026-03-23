Путь длиной почти в 40 лет. Как менялись правила и номинации кинопремии «Ника»

23 марта 2026 года в Государственном академическом театре им. Моссовета состоится торжественная церемония вручения кинопремии "Ника" за 2025 год.

История

Кинопремия была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера, директора Центрального дома кинематографистов (ЦДК) Юлия Гусмана. Ее цель заключалась в поощрении лучших отечественных кинопроизведений (как собственно фильмов, так и актеров, режиссеров, операторов и других профессионалов в области кинематографии). Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года в ЦДК. Победители в 14 номинациях были определены по итогам голосования членов Союза кинематографистов. Лауреатам вручалась позолоченная бронзовая статуэтка древнегреческой крылатой богини победы Ники (автор - скульптор Сергей Микульский).

Наибольшего числа призов на первой церемонии был удостоен фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние". Картина победила сразу в шести номинациях: за лучший игровой фильм, режиссуру, мужскую роль, сценарий, операторскую работу и работу художника-постановщика.

В 1989 году награда Союза кинематографистов получила официальное название - "Ника".

В 1991 году Союз кинематографистов СССР был преобразован в новую организацию - Конфедерацию союзов кинематографистов. Она вручала премию в 1991-1992 годах.

С 1993 года лауреатов определяет Академия кинематографических искусств "Ника". В разное время ее возглавляли режиссеры Виктор Мережко и Эльдар Рязанов, а также актер Алексей Баталов. С 2013 года президентом академии является режиссер Андрей Кончаловский.

В 2020 году церемония вручения "Ники" не состоялась из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2021 году премия была присуждена за 2019 и 2020 годы. В 2022 и 2023 годах церемония вручения "Ники" не проводилась. В 2024 году премия присуждалась в единых номинациях за 2022-2023 годы.

Члены академии выбирают победителей тайным голосованием в двух турах, а в почетных номинациях - в одном.

Номинации

Премия вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения.

Количество номинаций "Ники" неоднократно менялось. В настоящее время их насчитывается 17 (лучший игровой, неигровой, анимационный фильмы; награды лучшим режиссерам, сценаристам, операторам, актерам и).

До 1995 года включительно вручались отдельные статуэтки за лучшие документальные и научно-популярные фильмы. В 1996 году эти две категории были объединены под названием "За лучший неигровой фильм". Также в 1994-1995 годах специальное жюри выбирало лучшего кинопродюсера. В 2002 году были добавлены категория "Открытие года" и почетная номинация "За вклад в кинематографические науки, критику и образование". С 2003 по 2021 год премия "Ника" вручалась также в категории "За лучший фильм стран СНГ и Балтии".

С момента создания "Ники" ежегодно присуждается почетная премия "Честь и достоинство" (с 2016 года носит имя режиссера Эльдара Рязанова). С середины 2000-х годов также вручаются специальные призы Совета академии: "За творческие достижения в области телевизионной кинематографии" (с 2005 года) и "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф" (с 2007 года; в 2013 году назван в честь режиссера Алексея Германа - старшего).

Место и время проведения церемоний

В 1988-1996 годах премия "Ника" вручалась ежегодно в декабре. С 1997 года церемония проводилась весной, в марте или апреле. В 2024 году она прошла в июле.

Местом вручения "Ники" в разное время были Центральный дом кинематографистов (1988-2002), Московский международный Дом музыки (2003, 2004), Центральный академический театр Российской армии (2005-2008), Государственный академический театр "Московская оперетта" (2009-2011, 2013, 2014), концертный зал "Крокус сити холл" (2012, 2021), театр "Русская песня" (2015, 2016, 2019), Государственный академический театр им. Моссовета (2017), "Вегас сити холл" (2018) и театр "Маска" (2024, 2025).

Рекорды

Обладателем наибольшего количества статуэток "Ника" является оператор Юрий Клименко, получивший шесть премий. Рекорд по числу выигранных статуэток в рамках одной церемонии (семь) принадлежит четырем фильмам: "Телец" Александра Сокурова (2002), "Орда" Андрея Прошкина (2013), "Трудно быть богом" Алексея Германа - старшего (2015) и "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина (2025). Рекорд по числу номинаций (13) в 2024 году установил фильм Сергея Урсуляка "Праведник".

"Ника-2025"

Церемония вручения премии состоялась 24 марта в московском театре "Маска".

Лучшим игровым фильмом была признана драма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита". Приз за лучшую режиссерскую работу получил Бакур Бакурадзе ("Снег в моем дворе"). Приз за лучшую мужскую роль разделили Юра Борисов ("Кончится лето") и Евгений Цыганов ("Мастер и Маргарита"). Обладательницей награды за лучшую женскую роль стала Юлия Снигирь ("Мастер и Маргарита").

"Ника-2026"

Список номинантов был объявлен 26 февраля.

В категории "Лучший игровой фильм" награду могут получить "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, "Ветер" Сергея Члиянца, "Здесь был Юра" Сергея Малкина, "Лермонтов" Бакура Бакурадзе и "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова. В номинации "Лучшая режиссерская работа" представлены Бакур Бакурадзе, Феликс Умаров и Сергей Члиянц.

В категории "Лучшая мужская роль" на награду претендуют Сергей Безруков ("Август"), Юра Борисов ("Пророк. История Александра Пушкина") и Константин Хабенский ("Здесь был Юра"). В аналогичной женской номинации представлены Дарья Екамасова ("Ганди молчал по субботам"), Светлана Крючкова ("Двое в одной жизни, не считая собаки") и Юлия Снигирь ("Мой сын").