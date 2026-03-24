Журналисты провели эксперимент: они загрузили в самые мощные нейросети — DeepSeek, ChatGPT и «Алису» — не домыслы из интернета, а сухие факты уголовного дела о гибели группы Игоря Дятлова. Цель была амбициозной: выяснить, сможет ли искусственный интеллект сделать то, что не удавалось криминалистам и следователям на протяжении более чем 60 лет. ИИ предложил свою версию реконструкции событий, разобрал по косточкам популярные теории и указал на деталь, которая ставит в тупик даже самые продвинутые алгоритмы.

© runews24.ru

Три взгляда на одну трагедию

Напомним, трагедия разыгралась в феврале 1959 года на Северном Урале. Девять туристов, студентов и выпускников УПИ, покинули палатку посреди ночи без теплой одежды и обуви. Позже их тела нашли в полутора километрах от стоянки — с чудовищными травмами и странными ожогами. Следствие закрыли с туманной формулировкой о «стихийной силе», которую молодые люди не смогли преодолеть. После анализа предоставленных массивов данных каждый из ИИ-помощников выдал свой вердикт.

Алиса от Яндекса заняла позицию консервативного следователя. Она минималистично охарактеризовала каждую гипотезу и остановилась на «сочетании природных факторов». По мнению «Алисы», дятловцев погубила погода: экстремальный холод в сочетании с ограниченной видимостью вынудил группу спешно покинуть убежище, что и привело к гибели. По сути, ИИ повторил вывод госорганов 1959 года, переложив ответственность на стихию.

ChatGPT (OpenAI) проявил себя как скрупулезный аналитик. Он не просто перечислил версии, а присвоил каждой степень вероятности, отсекая явно маргинальные. «Йети» и «нападение манси» получили нулевые шансы из-за отсутствия следов пребывания посторонних. А вот гипотеза лавины стала для ChatGPT фаворитом. Нейросеть предположила, что сход «снежной доски» придавил палатку, заставив людей экстренно ее разрезать. Далее, по мнению алгоритма, группа организованно двинулась к лесу, но началось переохлаждение. Трое попытались вернуться за вещами и замерзли по пути, а четверо, сооружая укрытие в овраге, получили смертельные травмы от схода дополнительного снега.

DeepSeek оказался самым дотошным. Он не только согласился с лавинной версией, но и обратил внимание на юридические и психологические нюансы, которые обычно ускользают от поверхностного взгляда.

Лавина или ссора: на чем споткнулся ИИ

DeepSeek выстроил логическую цепочку, объясняющую паническое бегство: даже небольшой объем снега, сползший по склону, создал эффект «схлопывания», и единственным шансом выжить было разрезать брезент палатки ножами.

Однако в ходе анализа искусственный интеллект выделил два нестыкующихся момента, которые даже в лавинной версии остаются «слепыми зонами».

Во-первых, DeepSeek допустил вероятность конфликта внутри группы. Теоретически ссора между руководителем Дятловым и опытным Золотаревым из-за выбора места для ночлега могла привести к разделению и последующей трагедии. Но ИИ сам же и опроверг эту гипотезу: в палатке был порядок, вещи аккуратно сложены, а на снегу не осталось следов борьбы. Кроме того, ни один турист в здравом уме не стал бы уходить в ночную пургу в лес без обуви, даже в пылу конфликта. Во-вторых, нейросеть наткнулась на то, что назвала «ахиллесовой пятой» любой версии — свидетельства судмедэкспертов.

«Как образовались ожоги третьей степени у Юрия Кривонищенко? — задался вопросом DeepSeek. — У него обуглились мягкие ткани бедра и голени. Кроме того, у него же был прокушен до кости собственный палец».

Алгоритм предположил, что эти страшные травмы — не причина, а следствие финала драмы. Кривонищенко и Дорошенко, замерзая у костра, потеряли контроль над телом: судороги свели челюсти с чудовищной силой, а агония привела к тому, что они не чувствовали боли от пламени. Таким образом, ИИ смог вписать даже эти жуткие детали в картину трагедии, увязав их с общим стрессом и переохлаждением.

Последний аргумент: письмо наверх

Самым весомым аргументом в дискуссии с нейросетями стал исторический документ. Журналисты предоставили алгоритмам личное письмо альпиниста Кирилла Бардина, который участвовал в поисках. 2 июля 1959 года мастер спорта писал товарищу о намерении обратиться к Хрущеву. Смысл послания был в том, чтобы власти предотвратили повторение подобных трагедий.

DeepSeek проанализировал этот документ как криминалист-психолог.

«Если бы причиной была обычная лавина или ураган, писать на самый верх было бы бессмысленно, — рассудил ИИ. — Такое случается, и предотвратить стихию невозможно. Но Бардин, профессионал высокого класса, настаивал на вмешательстве властей. Это значит, что он видел нечто, выходящее за рамки рядового несчастного случая».

Это наблюдение, по мнению DeepSeek, не доказывает теорию об испытаниях ракет или секретном оружии, но кардинально меняет оптику восприятия. Участники поисков, видевшие своими глазами странные травмы (сломанные ребра и кости черепа, сопоставимые с автоаварией) и слышавшие о «огненных шарах» в небе, были убеждены: произошло нечто техногенное или аномальное. Именно поэтому они пытались пробиться на самый верх, чтобы получить ответы, которых у следствия не оказалось.

Вердикт искусственного разума

В итоге DeepSeek предложил считать наиболее вероятной комбинированную схему: лавина стала спусковым крючком, заставив группу покинуть палатку, но финальная точка в деле до сих пор не поставлена из-за скрытых факторов, которые участники поисков пытались донести до власти.

Нейросеть не смогла окончательно выбрать между природной катастрофой и техногенным воздействием, но четко указала: письмо Бардина — это железобетонное свидетельство того, что даже профессионалы того времени не верили в «стихийную силу». Они знали, что столкнулись с чем-то, что требует расследования на государственном уровне. Искусственный интеллект лишь подтвердил, что это противоречие до сих пор остается главной загадкой перевала.