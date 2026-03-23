В 42 километрах от берега Каспия, там, где море глубиной всего пять-шесть метров, стоит посёлок, который весь мир знает как первый в истории город на воде. Его улицы — металлические эстакады длиной почти 350 километров. Дома, столовые, больницы и даже парк стоят на сваях и затопленных кораблях. Здесь нет постоянных жителей, только вахтовики. Но нефть качают до сих пор. Это Нефтяные Камни. В 1949 году советские инженеры и нефтяники за считанные месяцы подняли над волнами первый плацдарм, пробурили скважину и дали стране морскую нефть. С тех пор прошло больше семидесяти лет, а платформы всё ещё держатся. Ни один шторм, ни время не смогли их утопить.

Чёрные камни, которые оказались золотыми

Район Чёрных Камней — подводная гряда рифов и банок — знали ещё в XIX веке. В 1896 году горный инженер Згленицкий предлагал ставить помосты и бурить прямо в море, но проект отвергли. В 1924 году лётчик Теймур Мустафаев заметил на воде нефтяные пятна. В 1945–1948 годах Азербайджанская академия наук провела детальные исследования. Запасы оказались огромными. 14 ноября 1948 года на старом пароходе «Чванов» высадился первый десант: Николай Байбаков, Сабит Оруджев и другие. Место было выбрано не случайно — глубина позволяла забивать сваи и затоплять корабли как фундамент.

Июнь — ноябрь 1949-го: шесть месяцев, которые изменили Каспий

Подготовка к бурению началась в июне 1949 года. На затопленном «Чванове» устроили плацдарм. 24 августа бригада Михаила Каверочкина (будущего Героя Социалистического труда) начала бурить первую скважину. 7 ноября она дала нефть — 100 тонн в сутки. За пять месяцев с момента высадки десанта до первой добычи советские люди построили эстакады, платформу и скважину в открытом море. Вторая скважина ушла на дно в 1950 году — для неё затопили уже семь старых судов, образовав «Остров семи кораблей». Это и было рождением города. К концу 1949 года зону официально переименовали в Нефтяные Камни. Промышленная разработка стартовала в 1951-м. Первый танкер с каспийской морской нефтью ушёл в порт Дюбенди в феврале 1951 года.

Эстакады вместо улиц

В 1952 году впервые в мире построили металлическую эстакаду, соединившую искусственные острова. К концу 1950-х здесь уже стояли две электростанции по 250 киловатт, котельная, 16 двухэтажных бараков, больница, баня. В 1958 году началось настоящее строительство посёлка. Появились хлебозавод, лимонадный цех, пяти- и девятиэтажные общежития. К 1970-м годам центральную часть укрепили бетонной насыпью. Подводный нефтепровод длиной 78 километров проложили в 1981 году. Всё это держалось на сваях, затопленных кораблях и металлических платформах. Автомобили ездили по эстакадам. В пиковые годы здесь работало до двух тысяч человек вахтовым методом.

Город, который жил по морским законам

Нефтяные Камни стали настоящим городом в море. Были своя столовая, поликлиника, пекарня, даже футбольное поле. Хрущёв в 1960 году распорядился наладить вертолётное сообщение — сначала Ми-4, потом Ми-8. Когда шторм усиливался, вахтовиков оставляли на лишнюю неделю. В 1957 году один сильный шторм унёс несколько платформ и людей — в память о них поставили мемориал. Но город выстоял. К 1990-м годам здесь пробурили почти две тысячи скважин. Нефтяные Камни давали до 60 процентов всей морской нефти Советского Союза.

Почему он до сих пор «на плаву»

Платформы стоят на сваях, забитых в морское дно, и на искусственных островах из затопленных судов. Глубина небольшая — всего 5–24 метра в зависимости от участка. Это позволило использовать самый простой и надёжный метод. Когда в 1970-е начали строить многоэтажки, под них делали бетонные насыпи. Эстакады укрепляли металлом. Даже после распада СССР азербайджанская «Азнефть» продолжила эксплуатацию. Сегодня здесь больше 200 платформ. Добыча держится на уровне 3000–3070 тонн в сутки. В 2007 году ввели новую платформу № 2387 высотой 45 метров. Газопровод в 66 километров соединил месторождение с Бахаром. Посёлок живёт: ремонтируют общежития, обновляют парк, держат музей.

Уникальность, которую признал весь мир

Нефтяные Камни вошли в Книгу рекордов Гиннесса как первая в мире морская нефтяная платформа и первый эстакадный город. Здесь впервые применили кустовое бурение с одной платформы. Здесь отработали полный цикл морской нефтедобычи — от разведки до транспортировки. Ни до, ни после ничего подобного в таком масштабе не строили в открытом море. Историк нефти Мир-Юсиф Мир-Бабаев в своих работах («Краткая история азербайджанской нефти», 2007, и статья 2009 года) называет это «феноменом Каспийского моря».