Самые удивительные предсказания Парацельса о России

Парацельс (1493–1541) был фигурой легендарной еще при жизни. Врач, алхимик, астролог, реформатор медицинской науки, он много путешествовал по Востоку. Биографы до сих пор спорят о десяти годах его жизни, которые он якобы провел в Тибете. Вернувшись оттуда, он и начал изрекать пророчества о Московии — так тогда называли нашу страну в Европе.

Державе быть!

Первое пророчество Парацельса о России гласит:

«На большом материке появится новое огромное государство. Оно будет занимать почти половину Земли. Это государство просуществует целый век и случится это через 400 лет».

Предположительно, текст был написан в 1522 году. Если прибавить к этой дате 400, получится 1922 год — год создания СССР. Совпадение, или автор фальшивки просто умел считать?

Спасет мир

Согласно этой легенде, в начале XVI века Парацельс шел через Московию в Константинополь пешком — через Дон. Что он там видел и слышал, неизвестно, но после пребывания в нашей стране предсказатель якобы возложил на Россию великую миссию:

«Московия возвысится над всеми государствами. Не рукой, но душой она спасет мир».

Третья мировая война

Правда, спасение это случится не скоро, а после страшных событий:

«Восток восстанет против Запада, и сотни огненных стрел выпустят на Востоке. Они упадут, и поднимется столб огня. Он будет жечь всё на своем пути».

Исследователи уверены, что речь идет о ядерной войне. Парацельс словно знал, каковы последствия атомных взрывов:

«Люди покроются глубокими язвами и струпьями. Их души поднимутся ввысь. Третья часть погибнет».

Он писал об отравленной еде и воде, но добавлял: Россия спасется сама и поможет возродиться миру.

Московиты покорят Солнце

Одно из самых смелых пророчеств:

«В Московии, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может произойти нечто великое, над униженными и отверженными воссияет великое благоденствие. Они покорят Солнце».

Покорить Солнце сегодня уже не кажется фантастикой. Российские ученые разрабатывают системы преобразования солнечной энергии в электрическую с помощью наноматериалов.

Возрождение начнется с Урала

«Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа — Московия. Нельзя доверять их страшному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет <...> Знамя Креста будет водружено на одной из горных вершин этой страны».

В этом пророчестве видят и намек на второе пришествие Спасителя, и указание на Урал как на точку отсчета грядущего возрождения.

Воссияет Великий Крест

«В той самой стране гипербореев... над униженными и отверженными воссияет Великий Крест, Божественный свет с горы страны гипербореев, и его увидят все жители земли».

Золотой век, который принесет счастье всем живущим, если верить предсказателю, продлится с 2041 по 2091 год. У многих из нас есть шанс увидеть это своими глазами.

Три падения и три возвышения

Еще одно предсказание, приписываемое Парацельсу, гласит, что у России будет три падения и три возвышения. Первый расцвет исследователи усматривают в эпоху Николая II. Это был период бурного экономического роста. Менее чем за четверть века население России увеличилось на 62 миллиона человек, рождаемость среди православного населения достигла 51 ребенка на 1000 человек — самого высокого показателя в истории. Концентрация производства на промышленных предприятиях была самой высокой в мире.

Большевистский переворот 1917 года разрушил «до основанья» Российскую империю. Но новая власть сумела создать еще одну великую державу — Советский Союз. Возможно, третий расцвет, как и третье падение, у России еще впереди.

Вместо послесловия

Важно помнить одну важную вещь. Нет доказательств, что книга «Оракулы», содержащая предсказания для России, действительно принадлежит перу знаменитого врача и алхимика Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, известного миру как Парацельс. Велика вероятность, что это фальсификация середины XX века.

Автору «Оракулов» явно были известны работы Геродота о гипербореях, он знал географию Урала, историю XX века и умел оперировать большими числами. Но это не делает текст подлинным. Впрочем, даже если перед нами искусная подделка, она неплохо сложена и, возможно, лучше многих официальных прогнозов.