25 марта: для чего нужно положить монетки в каждый угол

В православном календаре это день исповедника Феофана, византийского монаха и летописца. В народном календаре это Феофанов день или Проломи наст.

Связано это с тем, что сходил снег. В этот день предки подкармливали птиц, раскидывая у дома семена, в том числе льна. Считалось, что так можно задобрить наступающую весну, и всходы будут дружными, а урожай - богатым.

В этот день поили домашних животных родниковой водой, в которую заранее клали серебряные вещички. Считалось, что серебряная вода обезопасит их от чёрной магии и болезней. Воду, что животные не выпивали, выливали на двор. Потом двор хорошо мели, а собранный мусор уносили подальше. В каждый угол клали по монетке для богатства.

В этот день нельзя было бездельничать, поскольку можно оказаться в нищете. Запрещалось передавать за столом соль, так как можно поссориться. Если нужно было колоть в этот день дрова, кланялись на все четыре стороны и только потом принимались за дело. В противном случае ждали травмы.

Если снега на полях уже нет - остаток весны будет теплым. Если лед в реке тонет - год будет тяжелый, неурожайный. Идет сильный дождь - жди богатый урожай ржи. Теплый и солнечный день - лето выдастся ненастным.