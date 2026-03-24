Владимир Заманский: какой подвиг на фронте совершил народный артист РСФСР

Судьба советского актера Владимира Заманского сложилась непросто. В его биографии немало трагических эпизодов, и многие из них связаны с Великой Отечественной войной. Но главная драма, возможно, в том, что человек, прошедший фронт, получивший ранение и награды, оказался в лагере. А затем — стал одним из самых ярких актеров советского кино.

Потеря и путь на фронт

Владимир Заманский родился в 1926 году в Кременчуге Полтавской области. Детство было трудным: отец не участвовал в воспитании сына, семья часто нуждалась в самом необходимом.

Когда началась война, в Кременчуг пришли нацисты. Мать Владимира, Ольга Исаевна, погибла во время артналета. Пятнадцатилетний подросток остался сиротой. Его приютила тетя, но Владимир уже принял решение: он будет мстить.

Вскоре его эвакуировали в Узбекистан. Зимой 1942 года Заманский стал курсантом Ташкентского политехникума связи. Но главной его целью оставался фронт.

В 1943 году он обманул комиссию военкомата, прибавив себе два года. Так семнадцатилетний юноша попал в 3-й запасной полк связи Средне-Азиатского военного округа, окончил курсы разведчиков-радистов и был направлен в действующую армию.

В боях: от Орши до Восточной Пруссии

Весной 1944 года Заманского направили в танковый корпус. В июне он стал радистом 1223-го самоходно-артиллерийского полка 5-й гвардейской танковой армии и участвовал в наступлении 3-го Белорусского фронта под Оршей. В этом полку он прослужил до конца войны — с одним перерывом на госпиталь после ранения в ходе Восточно-Прусской операции 1945 года.

Полк воевал на самоходных артиллерийских установках М10, поступивших по ленд-лизу. Сам Заманский был заряжающим. Однажды его машину подбили, и она загорелась. Несмотря на тяжелое ранение, Заманский вытащил из горящей самоходки командира, спасая ему жизнь.

2 февраля 1945 года экипаж Заманского уничтожил в бою 50 немецких солдат, подбил танк Т-IV, две повозки с боеприпасами, а затем захватил и удерживал важный дорожный узел. За этот бой он был удостоен медали «За отвагу».

От героя — к заключенному

После войны Заманский продолжил службу в составе Северной группы войск на территории Польши. В 1950 году случилось то, что перечеркнуло все его военные заслуги. Он вступил в конфликт со старшим по званию. За массовую драку фронтовика приговорили к девяти годам лагерей.

В лагере Заманский участвовал в масштабных стройках того времени — в том числе возводил Главное здание Московского университета. В 1953 году он попал под амнистию. Освободившись, переехал в Харьков, учился в вечерней школе и работал облицовщиком.

Новое призвание

В 1954 году Заманский поступил на актерский факультет школы-студии при МХТ, в мастерскую Георгия Герасимова. Началась новая жизнь.

В 1958 году стартовала его самостоятельная карьера. Заманский работал с будущим культовым режиссером Андреем Тарковским: сыграл главную роль в его дипломной картине «Каток и скрипка», а затем озвучивал ключевого персонажа в фильме «Солярис» по роману Станислава Лема.

Но настоящую известность ему принесла роль Александра Лазарева — русского коллаборациониста, перешедшего на сторону партизан. Это был фильм Алексея Германа «Проверка на дорогах». Картина, снятая в 1971 году, была запрещена к показу и добралась до советских экранов только в 1986-м. Именно за эту роль Заманскому присвоили звание народного артиста РСФСР.

Всего на его счету — восемьдесят фильмов. Военный опыт, лагерный срок, амнистия — все это навсегда осталось частью его биографии. Но на экране зрители видели другое: актера, чей внутренний мир прошел через такие испытания, которые иначе, чем через искусство, выразить было невозможно.