«Людей насквозь прошило»: как террористы взрывали Россию

25 лет назад, в марте 2001 года, Ставропольский край потрясла серия терактов. Подручные арабского наемника Амира ибн аль-Хаттаба (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) устроили одновременно несколько взрывов в регионе, рассчитывая погрузить его в хаос. Теракты унесли жизни 28 человек, еще 175 пострадали. Однако планы боевиков нарушили местные милиционеры, чьи решительные действия не допустили еще больших потерь, и ставропольские медики, проявившие чудеса самоотверженности. Подробности тех событий вспомнил корреспондент «Ленты.ру» Владимир Седов.

24 марта 2001 года, Ставропольский край, Минеральные Воды. Оживленный перекресток улиц Карла Маркса и Ставропольской — рядом Центральный городской рынок, куда спешат покупатели, торговцы принимают грузы, без перерыва паркуются и отъезжают автомобили. У входа на территорию рынка останавливается ВАЗ-2103.

«Я видела, как эта машина парковалась. Еще удивилась: какой-то умник ставит автомобиль против движения», — вспоминала позже продавщица Ольга Петрова. Она успела заметить, что водитель нарушает правила буквально рядом с машиной ГИБДД. В 10:04 прогремел оглушительный взрыв, сотрясший городские улицы.

Людей, которые стояли рядом с «Жигулями», разбросало в разные стороны, началась паника. «В одну секунду будто ударили по голове и надели на лицо пакет! Тяжело дышать, ничего не понимаешь. Вокруг крики, стоны и кровь», — рассказывал один из выживших очевидцев трагедии.

Журналист Николай Близнюк — секретарь районной газеты «Время» — в день теракта работал в редакции над очередным номером. Мощный взрыв сотряс здание. Сразу после этого в Минеральных Водах завыли сирены, и Близнюк, схватив пленочный фотоаппарат «Зенит-Е», бросился на улицу.

После перекрестка с улицей Красного Октября встречаю людей, с очумелым видом семенящих в обратном направлении. На ходу допытываюсь: что случилось? Одни словно не слышат, другие отмахиваются. И только женщина с полупустой авоськой хриплым шепотом говорит: «Там на рынке… Кошмар!» Николай Близнюк цитата по изданию «Ставропольская правда»

Весь асфальт в десятках метров от Центрального рынка был покрыт слоем серой пыли и усеян битым стеклом, которое хрустело под ногами. К месту взрыва летели автомобили скорой помощи с включенными мигалками. Первыми к рынку прибыли пожарные: они потушили ВАЗ-2103, от которого осталось одно основание.

Чем ближе подхожу, тем чаще переступаю через рваные куски одежды. Из иных рукавов и штанин виднеются то кисть руки, то ступня Николай Близнюк цитата по изданию «Ставропольская правда»

По воспоминаниям журналиста, многие из тех, кто получил ранения, даже не кричали — они просто ждали помощи. У некоторых пострадавших взрывной волной буквально срезало части тела. Столь страшные последствия позже объяснили эксперты, которые изучили место взрыва.

Последствия взрыва у Центрального рынка в Минеральных Водах 24 марта 2001 года

Оказалось, что мощность бомбы, заложенной в автомобиль, была эквивалентна почти 50 килограммам тротила, при этом ее оснастили множеством поражающих элементов — шарикоподшипниками, болтами и гайками. Террористы специально устроили взрыв в час пик, рассчитывая на максимальный ущерб, но людей на рынке, к счастью, оказалось меньше, чем обычно.

«Вся машина была как решето»

Взрыв на Центральном рынке Минеральных Вод сразу унес жизни 10 человек, еще 16 не стало в больнице в последующие дни. 153 жителя города получили различные травмы, многие из них на всю жизнь остались инвалидами. Однако последствия теракта могли быть еще страшнее, если бы не самоотверженная работа медиков.

Если бы мы начали оказывать помощь позже, не успев так оперативно собрать персонал, и не будь такой высокой квалификации хирургов, реаниматологов, то процентов на 30-40 было бы больше летальных исходов. По крайней мере пятерых точно потеряли бы, если бы на полчаса задержалась помощь. Было сделано 19 сложных операций Сергей Найденов в 2001 году — главный врач ГКБ Минеральных Вод

Врачи отмечали, что у большинства пострадавших были типичные при поражении взрывом диагнозы: осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги и ампутация конечностей. У некоторых взрывной волной были выбиты глаза. Произошедшая 24 марта трагедия разделила жизни многих горожан на до и после.

Так, семья Фокиных приехала на рынок и припарковала свой автомобиль прямо напротив злополучных «Жигулей». Надежда Фокина пошла на рынок, а ее муж Сергей и их 24-летний сын Владимир остались в машине. Володя на заднем сиденье решил перекусить булкой с молоком, когда прогремел взрыв.

Сергей, сидевший за рулем, был контужен. Когда он оглянулся на сына, то с ужасом увидел его изувеченное лицо с выжженными глазами. В животе его зияла дыра размером с кулак. Жена Сергея в это время с раздробленной ногой лежала у входа на рынок, он разыскал ее и доставил в больницу.

Пока Надежду оперировали и лечили, муж боялся сообщать ей о гибели сына. Фокины до сих пор не понимают, как они уцелели: поражающие элементы бомбы прошили их машину насквозь.

Машина вся была как решето — бензобак пробит, бензин буквально льется. Как она не взорвалась — ума не приложу Сергей Фокин пострадавший

Еще один очевидец трагедии, Алексей Коротченко, вспоминал, что чудом уцелел благодаря подаренной ему трости, в которую врезался кусок металла. Эту трость он хранил всю жизнь как память о страшном теракте.

В момент взрыва я оказалась около двери маршрутки — уже собиралась садиться. Только это и спасло. Остальные около меня все умерли, их насквозь прошило железными болтами Лидия Фомина очевидица теракта

«Мой живот разорвало»

Минуту спустя после взрыва в Минеральных Водах второй теракт потряс ставропольский курорт Ессентуки — его целью стали сотрудники регистрационно-экзаменационного отдела городского управления ГИБДД. Террористы специально выбрали этот отдел, поскольку по субботам там всегда было много посетителей.

Для атаки, как и в первом случае, использовались «Жигули» с аналогичным самодельным взрывным устройством (СВУ), начиненным поражающими элементами. Злоумышленники оставили машину на стоянке: по оценкам экспертов, расчет был на то, что взрыв обрушит старое здание УГИБДД, похоронив всех, кто будет находиться внутри.

К счастью, этого не случилось: взрыв сорвал крышу и выбил оконные стекла в здании и соседних домах, однако старая постройка устояла. Обошлось без летальных исходов, но 22 человека получили различные травмы и ожоги, троих из них госпитализировали в тяжелом состоянии, им пришлось проходить долгую реабилитацию.

Среди пострадавших были как милиционеры, так и их посетители, волею случая оказавшиеся рядом. Ближе всех к эпицентру взрыва оказались уроженцы Дагестана Асадул Магомедов и Назил Асламбеков.

Сначала я решил, что меня ударило током, а мой живот разорвало. Все вокруг кричали, звали на помощь, это был ужас Асадул Магомедов пострадавший

«Вихрь» для террориста

В роковой день 24 марта террористы планировали устроить и третий взрыв — в городе Невинномысске. Начиненный взрывчаткой автомобиль ВАЗ-2106 ехал туда со стороны Карачаево-Черкесии, машину вел член радикальной экстремистской организации «Карачаевский Джамаат» Арасул Хубиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В 10:00 он должен был активировать бомбу в центре города.

«Жигули» Хубиева следовали по узкой проселочной дороге с дурной репутацией, где в тот день в рамках операции «Вихрь-антитеррор» выставили пикет из сотрудников местного ГИБДД и оперативников уголовного розыска. В 5:30 утра милиционеры остановили подозрительный автомобиль в районе села Адыге-Хабль в 14 километрах от границы со Ставропольским краем.

При проверке документов Хубиев, который управлял машиной по доверенности, вел себя спокойно, однако оперативников насторожила мозоль на его плече, характерная для тех, кто носит автомат или другое оружие. Его «Жигули» решили досмотреть более тщательно, и водитель заметно занервничал. На просьбу дать ключ от бензобака он сказал, что потерял его.

Впрочем, милиционеры все равно заглянули туда и увидели внутри некий белый порошок. На вопросы о том, что это такое, водитель испуганно ответил, что везет наркотики, но ему не поверили. Тогда оперативники вызвали специалистов-взрывотехников из Черкесска, а «Жигули» на всякий случай отогнали от села Адыге-Хабль.

К сожалению, разминировать бомбу не успели. В 10:00 на ней сработал таймер и прогремел взрыв. Он унес жизни подполковника Сергея Ревенко и майора Валерия Бойко, экспертов-взрывотехников МВД Карачаево-Черкесии.

По кровавым следам

Серия терактов, устроенных в один день, потрясла Ставрополье. Помощник президента России Сергей Ястржембский вскоре заявил, что все взрывы — это часть спланированной операции, за которой стоят чеченские бандформирования.

Почерк очень похож на «фирменный стиль» чеченских бандформирований. Они, как правило, выбирают субботний нерабочий день и в места максимального скопления людей подгоняют легковые автомашины. После этого террористы паркуют их в непосредственной близости от входа, например, на рынок и осуществляют взрыв Сергей Ястржембский в 2001 году — помощник президента России

Расследование уголовного дела о терактах взял под личный контроль генпрокурор России Владимир Устинов. Он заявил, что их следы вели к Хаттабу, который проповедовал на Кавказе идеи салафизма — радикального течения ислама. Уже к маю 2001 года сотрудники правоохранительных органов задержали 16 подозреваемых по этому делу.

На снимке (слева направо): охранник Хаттаба, Хаттаб, Ачемез Гочияев, ближайший помощник Хаттаба Исаев, известный под кличкой Элси Рыжий

Как оказалось, приказы Хаттаба исполняли члены так называемого «Карачаевского Джамаата» во главе с Ачемезом Гочияевым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого ранее связывали со взрывами домов в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года.

Одним из ключевых исполнителей серии терактов в Ставрополье стал Алим Батчаев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который годом ранее примкнул к группе Хаджимурата Дибирова — правой руки Ачемеза Гочияева.

В марте 2001 года Батчаев вместе с Хубиевым купили на авторынке в Невинномысске две подержанные машины и перегнали их в Карачаево-Черкесию. Где был куплен третий автомобиль, следствие не раскрывало. Минированием машин занимались Хаджимурат Дибиров и Николай Кипкеев — последний погиб при взрыве у метро «Рижская» в Москве 31 августа 2004 года.

Все бомбы изготавливались по схожей схеме: они содержали 30-40 килограммов смеси тротила, гексогена, аммиачной селитры и алюминиевого порошка, в которую для усиления поражающего эффекта добавлялись металлические ролики и подшипники.

Алим Батчаев несколько месяцев прятался в различных населенных пунктах Карачаево-Черкесии, пока осенью 2001 года сам не пришел к сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Он сказал, что решил сдаться, поскольку устал бегать и прятаться. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Арасул Хубиев, задержанный в заминированной машине у села Адыге-Хабль, как непосредственный исполнитель теракта был приговорен к пожизненному лишению свободы. Ачемез Гочияев до сих пор находится в международном розыске по запросу России.

По некоторым данным, сразу после терактов в Ставрополье он сбежал вместе с деньгами для исполнителей и мог осесть в Турции

Речь шла о двух миллионах долларов, якобы полученных им от Хаттаба. Сам Хаттаб был ликвидирован федеральными силами 25 апреля 2002 года. Что касается Хаджимурата Дибирова, то сведений о его судьбе в открытых источниках нет.

На месте теракта у Центрального рынка Минеральных Вод в 2002 году был установлен памятник — белоснежная стела со взлетающими голубями на черном мраморе и именами тех, чьи жизни оборвались 25 лет назад. Каждый год их родственники и друзья собираются здесь, чтобы почтить память близких.