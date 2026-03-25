Кто такая столбовая дворянка и почему старуха из сказки Пушкина мечтала ей стать

В сказке Пушкина «О рыбаке и рыбке» старуха заявляет: «Хочу быть столбовой дворянкой!». Для любого читателя того времени это был предел мечтаний — символ благополучия, высокого статуса и настоящих привилегий. Но почему именно столбовой, а не просто дворянкой? Потому что в Российской империи между этими понятиями было принципиальное различие.

Слово «дворянин» пошло от «придворный». Так называли людей, которые имели отношение к княжескому двору и несли какую-то службу. А вот «столбовыми» именовали тех, чьи предки были дворянами еще до Петра I, то есть принадлежали к древним родам, поясняет канал «Культурология».

Название это пошло не от деревянных столбов, как можно подумать, а от «столбцов». Так в старину называли свитки — длинные полосы бумаги, склеенные из листов и свернутые в рулон. В XVI–XVII веках в таких свитках вели родословные записи. Чтобы никто не мог подделать документ, его скрепляли подписью подьячего и хранили в государственных учреждениях. Если твой предок был вписан в эти «столбцы», ты считался потомственным столбовым дворянином. Если нет — значит, титул получили позже, за какие-то заслуги.

Главной книгой, которая служила пропуском в высший свет, стала так называемая Бархатная книга, созданная в конце XVII века. Ее официальное название — «Родословная книга князей и дворян российских и выезжих». Туда внесли все фамилии, которые имели право считаться древними дворянскими родами. Среди них — Рюриковичи, Долгоруковы, Шереметевы, Нарышкины, Пушкины, Лермонтовы. Эта книга на века стала визитной карточкой настоящих аристократов. Правда, позже историки нашли в ней много неточностей, ошибок и даже подделок, но несколько веков она служила главным документом, по которому знатные дворяне отделяли «своих» от «чужих».

Все изменилось при Петре I. Его реформы кардинально преобразовали Россию и положили начало формированию дворянства как самостоятельного сословия. Различия между столбовыми и обычными дворянами постепенно стерлись. Социальное положение человека теперь определялось не только происхождением, но и чином. Получить потомственное дворянство мог любой, кто дослужился до офицерского звания.

Последующие императоры активно жаловали дворянские титулы за верную службу, заслуги перед отечеством, научные открытия и даже просто по личной симпатии. Екатерина II, например, давала дворянство иностранцам и простолюдинам за выдающиеся заслуги. Так самодержавие укрепляло свою власть и формировало лояльную элиту. Правда, со временем требования ужесточили, чтобы затруднить получение титулов выходцами из недворянских сословий. Сначала военный чин, дающий право на потомственное дворянство, подняли до майора, а потом — до полковника.

Столбовые дворяне всегда смотрели свысока на «новую» знать, выросшую на петровской «Табели о рангах». Но к середине XIX века социальный статус дворянства начал постепенно падать. Дворяне уже не так охотно шли на государственную службу, все больше увлекались искусством, наукой, преподаванием в университетах. А прежнее деление на «столбовых» и «обычных» осталось в истории.