Айну: почему японцы уничтожили коренной народ Курильских островов

Они появились на Дальнем Востоке более 12 тысяч лет назад — задолго до того, как предки современных японцев ступили на эти земли. Айны (или айну) были создателями культуры Дзёмон, с которой начинается история Японии. Сегодня их осталось так мало, что они стоят на грани полного исчезновения. Но кто же они такие и почему их судьба оказалась столь трагической?

Кто такие айны: загадка белых людей с Дальнего Востока

Среди монголоидного населения Азии айны выглядят как пришельцы из другого мира. Они высоки, светлокожи, имеют европеоидные черты лица. У мужчин — густые бороды и обильное оволосение на теле. Женская одежда напоминает кавказскую. Откуда они пришли? Ученые до сих пор спорят: одни выводят их из Полинезии или Индонезии, другие считают родственниками народов мяо-яо из Юго-Восточной Азии.

Язык айнов уникален настолько, что антропологи выделяют их в отдельную курильскую расу. Даже счет у них особый: они считают двадцатками. Сто десять по-айнски звучит как «шесть двацатков без десяти».

Воины, охотники и хозяева духов

Айны жили в рубленых избах и были превосходными воинами. Они владели искусством боя двумя мечами, носили на бедре по два кинжала. Именно от них японцы переняли самурайский кодекс чести, «путь воина» (бусидо) и ритуал харакири.

Пропитание добывали охотой и рыболовством: били тюленя и котика, стреляли из лука, ставили ловушки. Стрелы отравляли настоем из корней аконита. Зимой передвигались на собаках, пользовались снегоступами. Одежду ткали из крапивы и луба, носили меха, шапки и даже венки из меха.

Их мир состоял из трех уровней. В нижнем обитали злые духи ояси. В среднем — люди. В верхнем — главный бог с помощниками. Особо почитали бога-касатку — повелителя моря и бога-медведя — хозяина леса.

Главный праздник — медвежий. Айну убивали в берлоге спящую медведицу, забирали медвежат, выращивали и тоже приносили в жертву. Они верили: дух убитых зверей возродится в новых медведях.

Женщины и этикет: мир, построенный на ритуалах

Женщины у айну пользовались большой свободой. Они сами выбирали мужа, и после свадьбы он переезжал в дом жены. Замужние женщины татуировали под носом подобие мужских усов. Детям имена давали не сразу — ждали несколько лет, пока проявятся черты характера. Так появлялись на свет Красавицы, Неумехи, Терпеливые и Ловкие.

Этикет айнов был строг. Нельзя было просто зайти к соседу — сначала следовало покашлять перед крыльцом, заявляя о себе. Заглядывать в окно считалось оскорблением. Войдя в дом, гость садился у очага, долго потирал руки, поглаживал бороду и желал хозяевам благополучия. Если хозяин был благосклонен, он начинал поглаживать свою бороду — и гостю следовало делать то же. Только после этого можно было излагать суть визита.

Приветствие женщины выглядело еще более затейливо: она заправляла волосы за ухо, проводила пальцем под носом, а затем гладила себя по другой руке.

Между русскими и японцами: путь к гибели

Японцы долгое время воевали с айнами, тесня их на север. Окончательно осилить удалось только в XVIII веке — после изобретения артиллерии. Уцелевшие бежали в горы, уплывали на острова к соплеменникам.

В начале XVIII века казак Иван Козыревский и иркутский купец Дмитрий Шебалин, побывавшие на Курилах, писали: людей на островах много, и никому они не подвластны. В 1777 году 1500 айнов с Итурупа, Кунашира и Хоккайдо приняли российское подданство. Русские освободили их от податей, снабжали железом, скотом, рыболовными снастями, защищали от японцев. Многие приняли православие. Схожесть айнов с русскими способствовала дружеским отношениям.

Но Москва была далеко. В 1845 году Япония впервые заявила претензии на Курилы и Сахалин. По договору 1855 года Сахалин оказался в совместном владении, а Кунашир, Итуруп и Хамобаи отошли Японии.

Японцы сделали все, чтобы уничтожить айнов на Сахалине. Они перегораживали устья рек сетями — рыба не заходила на нерест. Айнам запретили иметь собственные снасти для морской рыбалки. Начался голод.

В 1875 году Сахалин стал полностью российским, а Курильская гряда — японской. Но японская политика не изменилась: варварская добыча рыбы, запрет на торговлю с русскими, уничтожение православных крестов и часовен. Айнов согнали в резервацию, где они не могли вести традиционный образ жизни. Многие умерли в тот же год.

Геноцид, о котором молчали

Курильских айнов, которых японцы ненавидели, превратили в рабов. Их вывезли на бесплодный, каменистый Шикотан и оставили умирать от голода. Когда в Европе узнали о судьбе народа, в живых оставалось всего 20 человек. Испугавшись огласки, японцы перевезли их на Хоккайдо. По одним данным, последний курильский айну умер в 1941 году, по другим — 17 человек были живы еще в 1970-м.

После русско-японской войны южная часть Сахалина отошла Японии. На этот раз японцы решили ассимилировать айнов: запретили родной язык, дали японские имена и фамилии. После поражения Японии во Второй мировой войне айнов выдворили с острова как японцев.

Сегодня: забытый народ

Сейчас на Камчатке живет 109 айнов. В Японии их осталось около 25 тысяч, но они уже не помнят ни языка, ни культуры предков. Лишь в 2008 году японский парламент признал айнов отдельным народом. Но это признание не вернуло им земли, не восстановило традиций и не воскресило то, что было уничтожено за столетия колонизации.

Айны — народ, который подарил японцам самурайский кодекс чести, а русским — верных соседей и союзников. Они создали культуру, положившую начало японской цивилизации. И они же стали жертвами политики, которую сегодня мы не побоялись бы назвать геноцидом. Их история — напоминание о том, как легко исчезают древние культуры, когда сталкиваются с интересами империй. И как трудно, почти невозможно, вернуть утраченное.