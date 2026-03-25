Смерть, которая открыла дорогу Горбачеву: что случилось с Федором Кулаковым

Федора Кулакова многие называли «наставником» Михаила Горбачева. Именно Кулаков выдвигал будущего президента СССР по партийной линии, освобождая должности словно специально для него. А его смерть летом 1978 года открыла Горбачеву дорогу на самый верх. Историки до сих пор спорят: что же на самом деле случилось с человеком, которого на Западе прочили в генсеки?

Карьера, сделанная в Ставрополье

Федор Давыдович Кулаков родился в 1918 году в селе Фитиж Курской губернии. В официальных биографиях о родителях писали обтекаемо — «из крестьянской семьи». Юрий Бегунов в книге «Тайные силы в истории России» утверждает, что отец Кулакова был евреем по имени Давид Абрамович Штейн. Как бы то ни было, карьера Кулакова складывалась стремительно.

Окончив Рыльский сельскохозяйственный техникум, он быстро поднялся по служебной лестнице. В 37 лет стал заместителем министра сельского хозяйства РСФСР, затем — министром хлебопродуктов.

В 1960 году Леонид Брежнев, по словам Леонида Млечина (книга «Брежнев. Разочарование России»), «решил дать Кулакову развернуться» и отправил его в Ставропольский край. К тому времени Кулаков окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования, но, как позже вспоминал Михаил Горбачев, ему все же не хватало образования и культуры.

Зато Кулаков быстро разглядел молодого Горбачева и выдвинул его на пост первого секретаря крайкома комсомола. Млечин считает: Кулаков не готовил протеже специально. Но выходило так, что Горбачев всегда оказывался на местах, которые словно нарочно освобождал для него «учитель».

Загадочная смерть

Кулаков скончался летом 1978 года, через несколько месяцев после 60-летия. Официальное сообщение ТАСС гласило: смерть наступила от «острой сердечной недостаточности с внезапной остановкой сердца».

Горбачев, знавший Кулакова лично, объяснял случившееся просто: тот любил застолья, а организм, перенесший операцию на желудке, уже не выдерживал. К тому же в последний день в семье случился скандал из-за сына, служившего в МВД и злоупотреблявшего алкоголем. Стресс плюс спиртное — и сердце не выдержало.

Но версия о естественной смерти устраивала далеко не всех.

Версия вторая: самоубийство

Игорь Бунич, автор документальных расследований, был уверен: Кулаков покончил с собой. По его версии, которую приводит Николай Зенькович в книге «Михаил Горбачев. Жизнь до Кремля», Кулаков застрелился в сауне на собственной даче после резкой критики на пленуме, где его разносили за положение дел в сельском хозяйстве.

Сторонники этой версии отмечали: на похоронах Кулакова не присутствовали ни Брежнев, ни Суслов, ни Косыгин. Чиновников, желавших проститься с покойным, высадили из самолета. А тело Кулакова почему-то поспешно кремировали.

Однако те, кто знал Кулакова, отвергали эту версию. Например, его знакомый Казначеев утверждал: Федор Давыдович был человеком честным, принципиальным и «большим оптимистом, а оптимисты так просто из жизни не уходят».

Версия третья: убийство

Экс-первый секретарь Краснодарского крайкома Медунов в интервью конца 1990-х годов признался: на поминках Кулакова он понял, что покойного убили. По его словам, Кулакова ликвидировали с помощью огнестрельного оружия.

Другой партийный деятель, Мироненко, в беседе с Николаем Зеньковичем пересказывал слова Василия Богомазова, близкого приятеля Кулакова: того отравили. Бутылка спиртного, которую Кулаков открыл в день ссоры с домашними, оказалась почти полной. Ничтожной дозы алкоголя, смешанного с ядом, хватило, чтобы вызвать остановку сердца.

Медунов считал: мотивом убийства стало то, что кто-то увидел в Кулакове серьезного соперника. На Западе его действительно называли будущим генсеком. Леонид Млечин, впрочем, уверен в обратном: в те годы Кулакова, напротив, начали оттеснять от власти. Однако факт остается фактом: Кулаков был членом Политбюро, а его похороны прошли так, словно хоронили не члена высшего руководства.

Горбачев занимает место «учителя»

В день похорон Кулакова Михаил Горбачев впервые поднялся на трибуну Мавзолея. Вскоре он занял место, которое освободил покойный, — стал секретарем ЦК КПСС. Дорога на самый верх была открыта.

Что же произошло на даче Кулакова в июле 1978 года? Сердечная недостаточность, самоубийство или убийство? Документов, которые могли бы пролить свет на эту историю, нет. Тело кремировано. Свидетели либо молчат, либо ушли из жизни. Ясно одно: со смертью Кулакова началось восхождение Горбачева. И вопрос о том, была ли эта смерть случайностью или чьим-то расчетом, остается одной из самых темных загадок позднесоветской истории.