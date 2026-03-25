С кем Борис Ельцин совершил обряд кровного братания

Из детства первый президент России вынес не только привычки и характер, но и вполне конкретный ритуал. Борис Николаевич Ельцин проводил со своими приближенными обряд кровного братания. Кто были эти люди и как сложилась их судьба после того, как их «брат» стал главой государства?

© РИА Новости

Ритуал, пришедший из глубины веков

Обряд кровного братания насчитывает тысячелетия. Еще Геродот описывал его у скифов: в большую глиняную чашу наливали вино, смешанное с кровью участников договора, погружали туда меч, стрелы, секиру и копье, произносили заклинания, а затем все присутствующие пили из чаши.

В России существовал и свой вариант. Владимир Даль отмечал, что русские братались, меняясь нательными крестами. Однако в Советском Союзе — и даже после его распада — более распространенным оказался именно «кровавый» ритуал, подогретый приключенческой литературой и кино.

Как пишет Борис Алмазов, автор монографии «Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних», суть обряда проста: братающиеся одновременно наносят себе раны и соединяют кровоточащие порезы. Правда, Алмазов считает, что подростковое братание редко отражает истинную глубину чувств — к нему чаще прибегают юноши неуверенные в себе, ищущие опору в героической символике.

Но в детстве Бориса Ельцина, которое пришлось на послевоенные годы, такие обряды были в народе очень популярны. И, повзрослев, будущий президент сохранил эту «мальчишескую варварскую привычку», как назвал ее биограф Борис Минаев.

Лев Суханов: верный помощник, забытый «брат»

По утверждению Минаева, Ельцин побратался с Львом Евгеньевичем Сухановым. Суханов стал помощником Ельцина еще в 1988 году. Он был рядом в самый тяжелый период — когда Борис Николаевич впал в опалу при Михаиле Горбачеве, и поддержал его.

Суханов входил в число немногих, к кому Ельцин обращался на «ты». Впрочем, на людях президент всегда соблюдал дистанцию и называл помощника на «вы», как и всех остальных.

Верность не гарантировала благополучия. Историк Николай Зенькович в книге «1994. Россия. В шаге от распада» отмечает, что Суханов ушел из жизни раньше многих своих коллег. Он работал с Ельциным до 1997 года, занимая различные должности. Когда же в 1998-м вышел на пенсию, пришел попрощаться. Но его не пустили на порог приемной. Зенькович пишет, что до последнего дня Лев Евгеньевич прислушивался, не зазвонит ли телефон — в надежде, что «кровный» брат позовет обратно.

Александр Коржаков: дважды побратим, дважды опальный

Другой «кровный» брат Ельцина — Александр Васильевич Коржаков, многолетний руководитель службы безопасности первого президента.

Сам Коржаков рассказывал, что обряд проводился дважды. Впервые — в Якутии, где Ельцину подарили нож для разделки рыбы. В бане, после нескольких рюмок, президент порезал Коржакову запястье, а затем попросил сделать то же самое с ним. Кровь смешали. Позже, на посиделках в президентском клубе, Ельцин снова взял нож (на этот раз у поваров) и предложил побрататься вновь — сославшись на то, что случай в Якутии у него в памяти не отложился.

В 1996 году Борис Ельцин, как пишет Валерий Воронцов в «Новейшей истории России», снял «брата» со всех постов. Причиной стал скандал, вошедший в историю как «дело о коробке из-под ксерокса».

В разгар предвыборной кампании сотрудники охраны во главе с Коржаковым задержали активистов предвыборного штаба Аркадия Евстафьева и Сергея Лисовского при выходе из Дома Правительства. В коробке, которую они выносили, обнаружились сотни тысяч долларов. По мнению Леонида Млечина, Коржаков таким образом пытался получить козырь против Анатолия Чубайса, возглавлявшего штаб.

«Это была схватка за влияние на президента», — утверждает Млечин.

Схватку Коржаков проиграл. Вместе с ним ушли и другие представители «старой гвардии». Так древний обряд, призванный скреплять союзы, обернулся политическим поражением.

Кровное братание, восходящее к скифам и описанное Геродотом, в новейшей российской истории оказалось не более чем символическим жестом. Оно не уберегло ни Суханова от забвения, ни Коржакова от опалы. И, пожалуй, главный урок этой истории не в самом ритуале, а в том, как легко даже «кровные» узы рвутся перед лицом большой политики.