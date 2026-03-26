Как секретный советский город исчез за одну ночь

В 1950-е годы на картах СССР Северо-Курильск значился обычным районным центром Сахалинской области — рыболовецкий порт, несколько тысяч жителей, воинские части, рыбокомбинат. Но в реальности это был один из самых закрытых уголков страны. Гражданским туда попадали только по специальному разрешению, иностранцам — вообще никогда. Почтовый адрес — «Петропавловск-Камчатский-54» или просто номер воинской части. Остров Парамушир, где стоял город, был пограничной зоной, а сам Северо-Курильск — стратегическим пунктом на дальневосточном рубеже. Никто за пределами Дальнего Востока не должен был знать подробностей его жизни. И когда в ночь на 5 ноября 1952 года город перестал существовать, страна об этом тоже не узнала.

Ночь, когда море отступило

Около четырёх часов утра 5 ноября 1952 года жителей разбудили сильные подземные толчки. Землетрясение магнитудой 8,3–9,0 произошло в Тихом океане у южной оконечности Камчатки. Само по себе оно не принесло больших разрушений — толчки на острове не превысили 7 баллов. Люди вышли на улицу, посмотрели на море и… увидели, как оно уходит. Вода отступила от берега почти на полкилометра, обнажив дно. Кто-то даже побежал собирать рыбу и морских звёзд, выброшенных на сушу. Это был классический признак приближающегося цунами, но системы предупреждения в СССР тогда ещё не существовало.

Первая волна пришла через 35–40 минут. Высота — около 10 метров. Она ударила в порт, смела причалы, дома в низменной части города. Многие жители, решив, что самое страшное позади, вернулись домой. Через 15–20 минут пришла вторая волна — ещё выше, с огромной массой пены и обломков. Третья и четвёртая довершили дело. Волны достигали 12–18 метров. Город просто смыло.

Волны, которые стёрли всё

К утру от Северо-Курильска остались только цементные фундаменты и обломки. Весь порт, жилые кварталы, склады, воинские казармы — всё унесло в пролив между Парамуширом и Шумшу. Волны выбросили на берег китов, нерп, даже остатки японских артиллерийских батарей времён войны. По предварительным данным начальника Управления милиции Сахалинской области полковника Наймушина, только на Северных Курилах погибло 2336 человек. По другим оценкам — до 4000. Из шести тысяч жителей города уцелели немногие. Точное число военных, находившихся на острове, до сих пор не рассекречено полностью.

Спасательная операция началась сразу: самолёты и суда эвакуировали выживших. За ноябрь 1952 года только в Приморье вывезли почти 27 тысяч человек. Но о трагедии не сообщило ни одно центральное издание. Ни «Правда», ни «Известия», ни даже местная «Камчатская правда» не напечатали ни строчки.

Почему СССР молчал сорок лет

Причины засекречивания были просты и жёстки. Во-первых, на острове находились воинские части и пограничники — любая информация могла быть расценена как раскрытие оборонных объектов. Во-вторых, страна только-только оправилась от войны, и новое крупное бедствие могло вызвать панику. В-третьих, советская система не была готова признавать масштаб природных катастроф. Интервью вулканолога Александра Святловского, подготовленное для «Камчатской правды» сразу после событий, так и не увидело свет. Все донесения шли под грифом «секретно» в Москву. Даже родственникам погибших часто сообщали, что человек «пропал без вести» или «погиб при исполнении».

Трагедия оставалась закрытой до начала 1990-х. Первые подробные публикации появились только после распада СССР. До этого о Северо-Курильске 1952 года знали лишь узкий круг специалистов и сами курильчане.

Что осталось от города

После цунами Северо-Курильск отстроили заново — но уже на возвышенном месте. Старый город в портовой низине исчез навсегда. Сегодня на его месте — мемориальная стена с именами погибших, братские могилы и камень с табличкой в порту. Город живёт, но та ночь 1952 года осталась в его истории как самая страшная страница. Именно после этой катастрофы в СССР начали создавать систему предупреждения о цунами — первую в стране службу, которая теперь спасает жизни на всём тихоокеанском побережье.