Бой у Плайя-Хирон: как советские морпехи спасли Кубу от вторжения США

В 1960 году президент США Дуайт Эйзенхауэр дал добро на проведение военной операции против кубинского правительства Фиделя Кастро. План, получивший кодовое наименование «Плутон», предусматривал высадку десанта, который должен был обеспечить создание временной администрации, лояльной Вашингтону. Уже в следующем году новый президент Джон Кеннеди утвердил дату вторжения — 17 апреля 1961 года.

Бригада наемников и небо над Кубой

Для свержения Кастро ЦРУ собрало полуторатысячный отряд из кубинских эмигрантов и наемников. Подразделение назвали «Бригада-2506». В его составе насчитывались четыре пехотных батальона, один моторизованный, один парашютный, танковая рота и батальон тяжелого вооружения. Для десантирования американцы выделили пять вооруженных судов, два пехотно-десантных корабля и семь танкодесантных катеров. Авиационную поддержку должны были обеспечить 24 бомбардировщика Douglas А-26, а также транспортные самолеты С-46 и С-54.

Однако уже первые дни показали, что легкой прогулки не получится. Кубинские Военно-воздушные силы, несмотря на свою малочисленность — всего десять пилотов и семь исправных машин (из них только два реактивных), — сумели нанести противнику ощутимый урон.

15 апреля 1961 года наемники нанесли удар по кубинским аэродромам, но просчитались: уничтожены оказались лишь списанные самолеты. Вся боеспособная техника была надежно замаскирована. 17 апреля, в день начала вторжения, кубинские летчики сбили пять вражеских самолетов, потеряв одну свою машину, попавшую под перекрестный огонь двух В-26.

Утром 18 апреля перед кубинской авиацией была поставлена задача: завоевать господство в воздухе. Над Плайя-Хирон летчики перехватили группу бомбардировщиков, направлявшуюся к позициям правительственных войск. Налет был сорван: несколько В-26 сбиты, остальные повреждены. За день пилоты Фиделя Кастро еще несколько раз перехватывали самолеты наемников, оставив их без воздушной поддержки.

Кульминацией воздушного противостояния стал эпизод 19 апреля. Четыре бомбардировщика «Бригады-2506» вылетели с аэродрома в Гватемале. Над заливом Кочинос (заливом Свиней) их должны были прикрыть американские истребители, но в ЦРУ не учли разницу в часовых поясах — бомбардировщики прибыли на два часа раньше. Два из них были сбиты сразу, один добит зенитным огнем, последний рухнул в море при попытке вернуться на базу.

Десант, который захлебнулся

Параллельно с воздушными боями разворачивалась операция на суше. В ночь на 17 апреля наемники начали наступление на трех направлениях: три батальона — на Плайя-Хирон, один — на Плайя-Ларга, парашютный батальон — к Сан-Бласу. Часть сил попыталась захватить аэродром в районе Плайя-Хирон, чтобы подготовить его к приему своих самолетов.

Но уже утром кубинские ВВС нанесли удары по местам высадки. Были потоплены четыре транспортных судна, включая «Хьюстон» с пехотным батальоном и «Рио-Эскондидо», на котором находилась большая часть боеприпасов и тяжелого вооружения. К середине дня наступление наемников было остановлено на всех направлениях, а затем кубинские войска начали теснить противника к побережью.

Утром 19 апреля после получасовой артиллерийской подготовки правительственные силы перешли в решительное наступление. Сопротивление «Бригады-2506» было сломлено, остатки десанта капитулировали.

Советский след: тайна, раскрытая спустя десятилетия

Долгое время военные историки утверждали, что советские войска не участвовали в боях за Плайя-Хирон, а помощь Москвы ограничивалась поставками вооружения и работой инструкторов. Однако позднее выяснилось: советские специалисты тоже были втянуты в боевые действия.

Огневую поддержку кубинцам оказывали советские вертолеты, чьи бортстрелки вели огонь по высаживавшемуся противнику. Это участие оказало решающее влияние на исход операции. Тем не менее ни в советской, ни в кубинской прессе тех лет об этом не сообщалось.

Новые данные стали появляться уже в XXI веке. Согласно некоторым оценкам, в боях с «Бригадой-2506» погибло около ста советских морских пехотинцев. Для сравнения: подтвержденные потери кубинской армии составили 156 человек. Если эти цифры верны, именно советские силы сыграли ключевую роль в разгроме американского десанта.

Косвенным подтверждением участия советских военных в тех событиях служит инициатива, внесенная в Госдуму РФ в 2013 году. Несколько членов Совета Федерации предложили внести поправки в закон «О ветеранах», установив статус ветерана боевых действий «за участие в боевых действиях на Плайя-Хирон в апреле 1961 года». Законопроект пока не принят, но сам факт его появления говорит о многом.

Победа, изменившая ход истории

В честь разгрома «Бригады-2506» на Кубе был учрежден орден «Плайя-Хирон» — одна из высших наград страны. Сам Фидель Кастро позже сказал: «Битва в Плайя-Хирон не позволила повернуть историю Кубы к прежним временам и спасла революцию».

Успех в отражении американского вторжения имел далеко идущие последствия. Он укрепил веру кубинского руководства в необходимость тесного союза с Советским Союзом и подтолкнул Гавану к дальнейшему сближению с Москвой. Это решение, в свою очередь, стало одной из главных предпосылок Карибского кризиса 1962 года — события, поставившего мир на грань ядерной войны.

Так небольшой участок побережья в заливе Свиней оказался в эпицентре геополитического противостояния сверхдержав, а победа над наемниками ЦРУ обернулась для Кубы не только триумфом, но и новыми испытаниями, которые ей предстояло пережить вместе со своим могучим союзником.