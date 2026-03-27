День памяти: 58 лет со дня гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина

27 марта 1968 года в 10 часов 18 минут с аэродрома Чкаловский на учебно-тренировочном МиГ-15УТИ взлетели Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серегин - один из лучших летчиков-испытателей того времени.

В 10 час. 30 мин. 10 сек. Гагарин спокойным голосом доложил: "625-й (его позывной) задание закончил. Прошу разрешения разворот на курс 320 (направление на аэродром)". Руководитель полета: "625-й, разрешаю". Прошло около минуты, и самолет со скоростью 700 км/час и под углом 50 градусов врезался в землю.

Авария произошла в трех километрах от деревни Новоселово - между городами Киржач и Покров Владимирской области.

На месте авиакатастрофы был найден вырванный из кожаной куртки Юрия Гагарина кусок ткани вместе с застегнутым карманом. В нем среди документов космонавта лежала маленькая фотография Главного конструктора Сергея Королева.

До сих пор нет однозначного ответа, почему разбился самолет МиГ-15УТИ, на котором летели Гагарин и Серегин.

"Работа была проделана огромная", - рассказывал в свое время корреспонденту "РГ" крупный ученый-аэродинамик Сергей Белоцерковский, участвовавший в расследовании катастрофы.

В районе падения тщательно собрали все, что осталось от машины. Не хватало лишь нескольких мелких крепежных деталей. Нашли даже секундную стрелку от часов Гагарина.

Сразу были отброшены такие версии, как попадание в двигатель птицы, взрыв истребителя и т. п. Однако оставались другие, но бесспорных фактов опровергнуть или доказать их не хватало. Тогда решили заключение комиссии "умолчать". А получилось, что пошли гулять небылицы: летчики изменили маршрут, полетели с глубокого похмелья, столкнулись с НЛО.

Специалисты продолжали проводить исследования, моделируя поведение самолета. По сути, оставались две версии: столкновение с воздушным шаром-зондом и попадание самолета в хвостовую струю другой машины...

Свою убедительную версию о причине катастрофы "РГ" высказал и ветеран космонавтики Владимир Бугров, в прошлом ведущий конструктор по пилотируемым комплексам. С 1988 года он возглавлял отдел безопасности пилотируемых полетов в РКК "Энергия".