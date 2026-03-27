Каплан или Коноплева: кто на самом деле стрелял в Ленина

Вечером 30 августа 1918 года у проходной московского завода Михельсона (ныне — завод имени Владимира Ильича) было многолюдно. Только что завершился митинг с участием председателя Совнаркома Владимира Ленина. Окружённый рабочими, он направлялся к автомобилю. У самой дверцы его остановила вопросом одна из работниц. Ленин повернулся к ней — и в этот момент прозвучали три выстрела. Вождь большевиков упал, на площади началась паника.

Это покушение стало самым знаменитым в истории революционной России. Но спустя десятилетия исследователи продолжают находить в нём детали, не укладывающиеся в официальную версию.

Каноническая версия: террористка с браунингом

Согласно классическому советскому нарративу, в Ленина стреляла эсерка Фанни Каплан (настоящее имя — Фейга Хаимовна Ройтблат). В юности она примыкала к анархистам, в 1906 году вместе с возлюбленным готовила покушение на киевского генерал-губернатора. Самодельная бомба взорвалась преждевременно в гостиничном номере — девушка получила тяжёлые ранения, была арестована и приговорена к смерти. По малолетству казнь заменили бессрочной каторгой.

В Нерчинской каторге Каплан сблизилась с легендарной эсеркой Марией Спиридоновой и под её влиянием вступила в партию социалистов-революционеров. Февральская революция 1917 года освободила политкаторжан. Каплан вернулась в центр России и уже в 1918 году вошла в боевую группу эсеров под руководством Семёнова. Задачей группы была физическая ликвидация большевистских вождей — прежде всего Ленина и Троцкого.

30 августа Каплан явилась на завод Михельсона. Когда Ленин остановился поговорить с работницей, она трижды выстрелила из браунинга и попыталась скрыться в толпе. Её задержал помощник комиссара одной из московских дивизий по фамилии Батулин. После недолгих запирательств террористка призналась в содеянном. Через несколько дней её расстреляли, тело сожгли.

Слепая, не умеющая стрелять? Нестыковки классической версии

Со временем у историков возникли вопросы. Главный из них — состояние здоровья Каплан. Многолетняя каторга в Нерчинске привела к резкому ухудшению зрения. Критики утверждают, что к 1918 году Каплан была практически слепа. Кроме того, нет никаких свидетельств, что она когда-либо училась стрелять из револьвера: в молодости она была бомбисткой, а на каторге, естественно, стрельбе не обучалась.

Другие детали тоже вызывают недоумение. При задержании у Каплан не нашли ни оружия, ни очков, ни пенсне. Зато при себе у неё был зонтик и портфель. А в её башмаках следователи обнаружили сложенные в несколько раз листы бумаги. Каплан объяснила это тем, что из подошвы торчали гвозди, и бумага помогала ей не натирать ногу.

Получается парадоксальный образ: полуослепшая женщина, едва переставляющая ноги из-за гвоздей в обуви, с зонтиком в руках — и она же совершает идеальное по меркам террора покушение, мгновенно исчезает в толпе и успевает выбросить пистолет.

Однако и с вещдоками не всё гладко. Браунинг, из которого якобы стреляли в Ленина, был предъявлен следствию только через несколько дней — его принёс некий рабочий, сообщивший, что подобрал оружие у проходной. На месте преступления нашли гильзы от двух разных пистолетов. Если Каплан стреляла одна, то почему гильзы разных калибров? Или у неё был второй пистолет, или стрелявших было двое.

Показания главных свидетелей — шофёра Ленина Гиля и комиссара Батулина — неоднократно менялись. Гиль сначала называл время выстрелов около семи вечера, затем — почти одиннадцать. Сначала он говорил, что видел лишь высунувшуюся из толпы женскую руку с пистолетом, а позже утверждал, что отчётливо разглядел именно Каплан. Батулин в разных показаниях по-разному описывал место задержания: то на улице, то уже во дворе завода.

По сути, единственным прямым доказательством вины Каплан стало её собственное признание.

Кто стрелял на самом деле? Версия о Коноплевой

Эти противоречия породили несколько альтернативных версий. Наиболее аргументированная из них связывает покушение с другой участницей той же боевой эсеровской группы — Лидией Коноплевой.

Каплан и Коноплева были подругами, вместе разрабатывали планы нападений на большевистских лидеров. По одной из версий, 30 августа они пришли на завод вместе. Коноплева произвела выстрелы и сумела скрыться. Каплан, не успевшая убежать, взяла вину на себя, чтобы спасти товарища.

Аргументы в пользу Каплан: она могла стрелять

Однако у этой версии есть слабое место — утверждение о тотальной слепоте Каплан, скорее всего, преувеличено.

После освобождения из ссылки она некоторое время жила в Евпатории — курортном городе, где условия способствовали восстановлению здоровья. Позже в Харькове ей сделали операцию в известной глазной клинике. Судя по всему, операция прошла успешно, и зрение было хотя бы частично восстановлено.

Воспоминания Петра Соколова, возглавлявшего боевую группу эсеров, рисуют совсем иной образ. По его словам, Каплан перед покушением специально тренировалась в стрельбе и показывала отличные результаты: из 15 выстрелов 14 попадали в цель. А вот Лидия Коноплева, напротив, стреляла из рук вон плохо.

Покушение 30 августа 1918 года до сих пор остаётся одной из самых загадочных страниц советской истории. Каноническая версия, растиражированная в учебниках и кино, оказалась уязвимой для критики. Но и альтернативные объяснения не дают окончательного ответа. Слишком много документов было уничтожено, слишком многие участники событий погибли или унесли тайны с собой. Ясно одно: у проходной завода Михельсона стрелял не один человек, и настоящая картина произошедшего гораздо сложнее, чем её представляли десятилетиями.