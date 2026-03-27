Академия Вампу: как советские офицеры создали современную армию Китая

Крах Цинской империи в результате Синьхайской революции 1911–1912 годов не принёс Китаю долгожданного мира. Президент новой Китайской Республики Юань Шикай, пришедший к власти после свержения монархии, вскоре сам попытался восстановить императорский строй. Его замысел вызвал волну антимонархических восстаний по всей стране. Вскоре после начала этих событий Юань Шикай умер, оставив Китай в состоянии хаоса: власть оказалась в руках конкурирующих военных группировок Бэйянской милитаристской клики.

Идея создания: армия, верная партии

Лидер китайской национальной партии Гоминьдан Сунь Ятсен главной задачей видел объединение раздробленного Китая и создание сильного государства. Однако его попытки наладить союзы с одними милитаристами против других неизбежно проваливались: ни одна из группировок не была ему верна. Как отмечает исследователь Чжан Юйсинь в работе «Подготовка китайских военных кадров в СССР в 1920-е годы», Сунь Ятсен не располагал достаточными военными и политическими ресурсами, чтобы противостоять военным феодалам.

Стало очевидно: для реализации своих планов партии нужна собственная армия. Первым шагом к её созданию стало решение об открытии военной школы, которая готовила бы преданных командиров.

В 1924 году на I Национальном конгрессе Гоминьдана было принято предложение о создании такой школы. С самого начала в её организации решено было опереться на помощь Советского Союза. Как пишет А. Г. Юркевич в статье «Военная школа Хуанпу в политической стратегии Чан Кайши (1924–1928 гг.)», СССР перечислил на нужды академии 500 тысяч рублей. Впоследствии советская финансовая поддержка продолжилась.

Местом для школы был выбран остров Вампу (современное название — Хуанпу) вблизи Гуанчжоу (в европейской традиции того времени — Кантон). Удалённое расположение позволяло учебному заведению оставаться вне поля зрения милитаристских группировок. 1 мая 1924 года в Академии Вампу начались занятия.

Начальником школы был назначен Чан Кайши — преемник Сунь Ятсена, будущий многолетний лидер Гоминьдана. А вот разработкой учебных программ, организацией учебного процесса и проведением занятий занимались советские специалисты, направленные в Китай Москвой. Опыт Красной армии в ведении Гражданской войны и создании военно-учебных заведений оказался для китайской стороны востребован как никогда.

Советские советники: организаторы и преподаватели

Главным политическим советником академии стал М. М. Бородин. Основную организационную и учебную работу вели В. Е. Поляк и А. И. Черепанов. Группа советников из СССР обладала не только обширными теоретическими знаниями, но и богатым боевым опытом.

Основным профилем школы были пехотные курсы с шестимесячным сроком обучения. Действовали также артиллерийский и сапёрный классы (9–12 месяцев), классы связи и снабжения (6–9 месяцев). Из-за ускоренных сроков подготовки главный упор делался на практические занятия. Позже в академии открылась подготовка политических работников, где курсантам, наряду с историей Китая, преподавали историю революционного движения на Западе — в первую очередь в России.

Руководили тактической и стрелковой подготовкой Н. А. Терешатов и А. И. Черепанов, позже к ним присоединились Н. А. Шевалдин и В. М. Акимов. За классы связи отвечал Н. А. Кочубеев, затем М. И. Дратвин, за артиллерийское направление — Т. А. Бессчастнов и Г. И. Гилев.

В октябре 1924 года для усиления учебного процесса в Китай прибыла новая группа советников во главе с В. К. Блюхером. В её состав вошли В. П. Рогачев, И. К. Мамаев, И. Н. Зильберт и другие специалисты.

Первые успехи: курсанты выходят на политическую сцену

Влияние школы стало очевидным почти сразу. Ни одно крупное мероприятие, ни один митинг в Кантоне не обходились без участия курсантов Вампу. Советские специалисты проделали масштабную работу не только в самой академии, но и в формируемых воинских частях, помогая создавать боеспособную армию и усиливать контроль над союзными силами. Именно военные подразделения, созданные на базе школы, сыграли решающую роль в победах Кантонского правительства.

За первые два года существования академия выпустила более 4 тысяч офицеров. Они составили костяк Национально-революционной армии Гоминьдана (НРА) и внесли значительный вклад в последующее объединение Китая.

Выпускники, изменившие историю

Преподаватели и выпускники Вампу впоследствии занимали ключевые посты как в Гоминьдане, так и в правительствах Тайваня и Китайской Народной Республики. В своём выступлении на заседании Общества российско-китайской дружбы А. Г. Юркевич назвал лишь несколько имён:

Чэнь Чэн, офицер Вампу, в 1949 году стал вице-президентом на Тайване;

Чжоу Эньлай, бывший начальник политического отдела академии, впоследствии — премьер Государственного совета КНР;

Линь Бяо, один из выпускников, занимал должности министра обороны КНР и заместителя председателя Коммунистической партии Китая.

Раскол и дальнейшая судьба школы

С приходом в Китай новой группы советских советников во главе с Н. В. Куйбышевым тактика действий изменилась. Это вызвало недовольство генерального инспектора НРА Чан Кайши. Москве пришлось пойти на уступки, и советники были отстранены от руководящих постов.

После успешного Северного похода в стране сложилось два центра власти Гоминьдана — в Наньчане и Ухане. Раскол отразился и на среде офицеров Вампу, многие из которых оказались перед непростым выбором. Единый фронт между Гоминьданом и Коммунистической партией Китая распался.

В 1937 году, с началом японо-китайской войны, академия начала перемещаться по стране: она работала в Цзюцзяне, Ухани, Чунцине, Чэнду. В 1946 году учебное заведение было переименовано в Офицерскую школу сухопутных войск.

В 1949 году, когда в гражданской войне верх одержали коммунисты, многие лидеры Хуанпу бежали на Тайвань. В 1950 году Офицерская школа сухопутных войск была восстановлена там. Она продолжает работу по сей день, обеспечивая подготовку офицерских кадров для тайваньской армии.

Академия Вампу, созданная при решающей поддержке Советского Союза, стала одним из ключевых инструментов политической и военной модернизации Китая в 1920-е годы. Она дала стране целую плеяду военных и политических лидеров, определивших судьбу Китая на несколько десятилетий вперёд. А опыт советских специалистов, заложивших основы учебного процесса, оказал долгосрочное влияние на развитие китайского военного образования.