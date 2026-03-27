Что происходило в Крымском ханстве до присоединения России

Это мусульманское государство, которое на протяжении столетий держало в напряжении южные границы России, сформировалось после распада Золотой Орды. Двадцатилетняя борьба местной знати привела к появлению Крымского ханства, где у власти встал Хаджи I Гирей — основатель династии Гиреев.

Именно этот род правил ханством все триста лет его существования, и одной из главных гордостей правителей было происхождение от Чингис-хана.

В 1476 году ханство оказалось в вассальной зависимости от Османской империи. Турки захватили побережье с генуэзскими колониями, укрепились в городах Приазовья и разместили там свои гарнизоны. С тех пор эти земли управлялись эмирами, и именно туда стекались налоги с округи.

Главный товар — невольники

С конца XIV века крымские татары регулярно совершали набеги на Русь и Польшу. Французский картограф Гийом де Боплан оставил воспоминания, в которых описывал снаряжение всадника: лошадь в попоне или шкуре, сабля, лук, огниво и ременные веревки для пленников.

Заходившие на 100–150 километров вглубь вражеской территории отряды рассыпались по округе, а на обратном пути грабили города и села, захватывая «ясырь» — рабов. Этот промысел составлял важную часть экономики ханства. Пленённых мальчиков из русских земель обращали в ислам и зачисляли в ханское войско, взрослых невольников поставляли османам.

Для сравнения: баран стоил 20 акче (местные медно-серебряные монеты), взрослый мужчина — 800–900 акче, женщина — 500–600 акче. Историки подсчитали, что за время существования ханства на крымских невольничьих рынках было продано около трёх миллионов человек: русских, половцев, армян, поляков, греков.

Поход на Москву и утрата независимости

Хан Девлет I Гирей долго добивался от Ивана Грозного отказа от Казани и Астрахани. При этом именно он невольно помог России, отказавшись присоединиться к османскому походу на русские земли — у правителя Крыма были собственные планы. Весной 1571 года с 40-тысячным войском он взял Москву, сжёг город, угнал в рабство около 50 тысяч человек; число погибших, по разным данным, исчислялось сотнями тысяч.

Начиная с 1584 года ханов стали назначать в Стамбуле. Вновь избранному вельможе отправляли указ и дары, а прежний правитель отрекался от престола и отправлялся в ссылку на греческий остров Родос. Впрочем, случались и исключения: хан Каплан I Гирей возвращался к власти трижды.

Крепости, города и архитектурное наследие

Главным оборонительным рубежом ханства была крепость Ор, более известная как Перекоп. С других сторон государство прикрывали крепости Керчь, Арабат, Балаклава, Чуфут-Кале и Ингерман. Ключевыми портами служили Гёзлев (нынешняя Евпатория) и Кафе (Феодосия). Резиденция хана находилась в Бахчисарае — в XV веке это был небольшой город с населением около 6 тысяч человек.

Ханский дворец в Бахчисарае считается ярким образцом местной архитектуры, но подлинной жемчужиной Крыма историки называют мечеть Джума-Джами в Гёзлеве, возведённую в XVI веке. Именно там проходила церемония посвящения новых правителей. Государственной религией ханства стал суннитский ислам, насаждавшийся Османской империей, но на полуострове также жили шииты, христиане и иудеи.

Кочевники, ставшие земледельцами

Весь XV век крымские татары оставались кочевым народом. Даже когда начали заниматься земледелием, то часто засеивали поле и уходили кочевать, возвращаясь только осенью на уборку урожая. Однако усиление северных соседей вынудило их всё больше внимания уделять обработке земли и переходить к оседлой жизни, возводя постоянные дома из брёвен, бута и глины.

В Крыму выращивали пшеницу — не менее шести её сортов. Для полива рыли глубокие колодцы; плодородные земли давали богатые урожаи. Знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби в своей книге «Сейахатнам» писал: «После посева одного киле зерна собирают потом пятьдесят».

Торговля без границ

Основой экономики была торговля. Из Крыма вывозили сыромятные и выделанные кожи, шерсть, рыбу, пшеницу. Ввозили свинец, олово, медь, железо, ткани, посуду, благовония, кофе и даже заокеанский табак.

Тот же Челеби отмечал, что Крым славился кафенской солью и бетонитовой глиной, которую использовали в парфюмерии, медицине и мыловарении.

«Моряки выкапывают этот кил (глину) в горах… и, наполнив им сотни судов, вывозят за море», — писал путешественник.

А больше всего его в XVII веке поразили ветряные мельницы близ Гёзлева.

Украшения и восточные ткани

Одежда жителей зависела от достатка. Бедные носили домотканую шерсть, состоятельные — яркие восточные ткани, привезённые из-за моря. Девушки заплетали множество тонких косичек (замужние женщины носили только две косы), голову украшали бархатной шапочкой с вышитыми монетами, поверх которой повязывали белый шарф-мараму или узорчатый платок.

Женщины носили шаровары, длинные рубахи, кафтаны и очень любили украшения — мониста и браслеты. Мужской костюм состоял из шаровар, рубахи, безрукавки или кафтана; голову покрывали овчинной шапкой, феской или тюбетейкой.

Закат ханства

К моменту присоединения к Российской империи ханство заметно ослабело. Русско-турецкие войны, эпидемии холеры и внутренние усобицы разрушили экономику, население сокращалось. Последний правитель Крыма Шахин Гирей отрёкся от престола, некоторое время жил в России, затем уехал в Турцию, где был сослан на Родос и там убит.

В 1783 году Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма к России, провозгласив себя царицей Херсонеса Таврического. Османская империя признала это лишь спустя восемь лет.