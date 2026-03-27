Какие фамилии запрещалось брать крепостным крестьянам

В Российской империи крепостной крестьянин не был полноправным хозяином даже своего имени. Фамилия для него оставалась не правом, а привилегией, которую даровал или запрещал помещик, священник или канцелярия. С конца XVIII века и до самой отмены крепостного права в 1861 году существовал чёткий, хотя и не всегда прописанный в общем законе, перечень фамилий, которые крестьянину брать запрещалось. Это были не просто «красивые» слова — это были имена, указывавшие на принадлежность к высшим сословиям. Г

Как вообще появлялись фамилии у крестьян

До середины XVIII века большинство крепостных фамилий не имели. В ревизских сказках и метрических книгах их записывали по имени и отчеству: «Иван Петров сын» или «Марья Иванова дочь». Постоянная фамилия появлялась только тогда, когда этого требовал помещик или церковный причт. Иногда владелец имения давал свою фамилию целой деревне или любимому дворовому — так возникали целые сёла Пушкиных, Толстых, Голицыных среди крестьян. Но это было его исключительное право.

С 1797 года, при Павле I, началась массовая фиксация фамилий. Указы Сената и Святейшего Синода требовали, чтобы каждый подданный был записан «с прозванием». Для крепостных это означало, что выбор делал не сам человек, а владелец или священник. Самовольное присвоение фамилии расценивалось как «дерзость» и могло повлечь телесное наказание или перевод в разряд «беспокойных». Запрещённые фамилии: князья, графы и царские имена Самый строгий запрет касался фамилий, которые прямо или косвенно указывали на дворянское или высшее происхождение. Крепостным категорически запрещалось брать: • Фамилии членов императорской фамилии (Романов, Павлов, Александров, Константинов).

Фамилии княжеских родов в чистом виде или с приставками (Князев, Княгинский, Княжнин, Княжеский).

Фамилии графских и баронских родов (Графов, Графский, Баронов, Баронский).

Производные от титулов и званий (Боярин, Воеводов, Генералов, Полковников, Царёв, Государев, Императоров).

Фамилии действующих дворянских родов без специального разрешения помещика или Сената.

Особенно жёстко преследовались фамилии «Князев» и «Царёв». В циркулярах Синода 1810–1830-х годов священникам прямо предписывалось не записывать в метрические книги крестьян с такими прозваниями без особого разрешения епархиального архиерея. Если крестьянин всё-таки пытался назваться «Князевым», его заставляли переменить фамилию — чаще всего на нейтральную, вроде Иванов.

Почему государство и помещики боялись «благородных» имён

Причин было несколько. Во-первых, сословная чистота. «Свод законов Российской империи» (издания 1832 и 1842 годов) чётко разделял сословия. Смешение имён могло привести к путанице в документах и даже к самозванству. Во-вторых, помещики видели в этом угрозу своей власти: если холоп носит княжескую фамилию, он начинает чувствовать себя иначе. В-третьих, военная и полицейская бюрократия опасалась, что «благородные» фамилии облегчат побеги и подделку документов. В архивах сохранились конкретные дела. Например, в 1820-е годы в Тверской губернии крестьянина, самовольно назвавшегося «Князевым», отдали под суд за «присвоение чужого звания». В Орловской губернии помещик Шереметев в своей инструкции приказчикам прямо запрещал крестьянам принимать «господские» фамилии под угрозой телесного наказания. Как запрет работал на местах На практике контроль был жёстким. При периодических ревизиях и медицинских осмотрах татуировки и «подозрительные» фамилии фиксировали отдельно. В некоторых имениях существовали списки запрещённых фамилий, которые приказчики обязаны были зачитывать крестьянам. Священники в метрических книгах ставили пометку «по прозванию такому-то», если фамилия казалась «недозволенной».

Были и исключения. Иногда помещик разрешал особенно верному человеку или целой семье взять свою фамилию. Так появились крепостные Пушкины, Лермонтовы, даже отдельные Романовы. Но такие случаи требовали официального разрешения и были редкостью. В большинстве же имений крестьянам оставляли нейтральные фамилии: Ивановы, Петровы, Сидоровы или производные от профессий и прозвищ — Кузнецовы, Плотниковы, Кожевниковы. После 1861 года: свобода, которую пришлось отвоёвывать 19 февраля 1861 года крепостное право отменили. Формально запрет на выбор фамилий исчез. Крестьяне получили право менять «помещичьи» или уничижительные прозвания. Многие сразу воспользовались этим: меняли «Кобелев» на «Кобелевский», «Собакин» на «Соболев». Однако инерция была сильна. Ещё в 1870–1880-е годы в некоторых уездах местные власти продолжали требовать «доказательств» при перемене фамилии. Полная свобода выбора утвердилась только к началу XX века.