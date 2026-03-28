Какой цвет кожи у настоящих русских

В 1964 году в СССР стартовало самое масштабное в истории исследование пигментации кожи русского населения. Экспедиция под руководством Виктора Бунака охватила 107 регионов — от центральных областей до Русского Севера и Витебщины. Антропологи измерили и описали цвет кожи более чем у 17 тысяч человек. Зачем это понадобилось? Причина была не только научной, но и политической — окончательно и бесповоротно развенчать нацистскую теорию о русских как о «неполноценной», «дикой» и «разношёрстной» орде, якобы не имеющей права на самостоятельное существование.

Кожа как главный признак расы

В XIX веке антропологи уже пришли к выводу: определяющий признак расы — цвет кожи. Российский учёный Эдуард Петри в своей работе «Антропология» подчёркивал, что именно пигментация даёт самый простой и надёжный способ идентификации, позволяя народу определить своё место в человеческом сообществе.

Тогда же появились специальные шкалы для измерения оттенков. Поначалу это были бумажные таблицы, но они быстро выгорали на свету. Их сменили окрашенные стёкла — куда более долговечные.

Таблица Лаушана и советский метод

Самой авторитетной в Европе считалась шкала немецкого антрополога Феликса фон Лаушана (Люшана). Она включала 36 оттенков: первые 14 — европейские, последние 10 — африканские, а промежуточные — азиатские и метисные. Однако у шкалы был недостаток: оттенки распределялись неравномерно, что затрудняло точные измерения.

Руководитель советской экспедиции Виктор Бунак решил эту проблему, создав собственную методику. Он отобрал 10 светлых оттенков и расположил их так, чтобы переходы между ними были равномерными. Измерения проводили при строгих условиях: дневной свет из окна, внутренняя сторона предплечья (там кожа не загорает), образцы аккуратно прикладывают к коже.

Белее белых

Результаты превзошли ожидания. Подавляющее большинство обследованных — четыре пятых — показали «очень светлый» оттенок (№9 по шкале Бунака). Остальные распределились между «светлым» (№8) и… «розовато-белым» (№10). Последний вариант оказался даже светлее «очень светлого»: его розоватый оттенок возникает из‑за просвечивания капилляров через тонкую, почти лишённую пигмента кожу. Причём «розовато-белый» встречался гораздо чаще, чем просто «светлый».

Антропологи заметили и гендерную особенность: у мужчин вариативность выше — среди них чаще попадались крайние варианты (№8 и №10), тогда как женщины тяготели к усреднённому №9.

Северная розовость

Но самое любопытное открытие ждало впереди. Если усреднённый «очень светлый» оттенок встречался повсеместно, то самый светлый — «бело-розовый» — имел чёткую географическую привязку. Учёные провели мысленную границу по верховьям Волги. В 10 из 38 северных районов «бело-розовый» вариант зафиксировали более чем у трети населения. Для сравнения: в остальных 60 районах страны такой высокий процент встречался лишь дважды.

Исследователи не могли не вспомнить арабского географа Ахмеда Ибн Фадлана, который ещё в IX веке, повстречав на Волге русов, описал их как «прекрасных и румяных» людей. Получается, спустя тысячу лет антропологи лишь подтвердили наблюдения средневекового путешественника.

Карта русской кожи

В фундаментальном труде «Происхождение и этническая история русского народа» Бунак составил карту распространения оттенков. Самый светлый, «бело-розовый», оказался характерен для ильменско-белозерского, западно-верхневолжского, валдайско-верхнеднепровского, вологодско-вятского и вятско-камского типов русских. Более тёмные «светлый» и «очень светлый» преобладали в центре и на юге — у дон-сурского, степного, средневолжского и десно-сейминского типов.

Русский — значит европейский

Главный вывод Бунака: русское население сравнительно однородно, а «средний русский» — типичный представитель европейской расы, который по большинству признаков не выходит за рамки общеевропейской вариативности.

Некоторые отличия от западных европейцев всё же есть: более светлая кожа, умеренная ширина лица, медленный рост бороды, средневысокое переносье и более чёткий профиль лица. В антропологии этот набор называют «восточно-европейским комплексом».

Генетика подтверждает

Выводы 1960‑х годов получили неожиданное подтверждение в XXI веке. Крупное исследование российских, британских и эстонских генетиков, опубликованное в American Journal of Human Genetics, показало: русские представляют собой монолитный народ с незначительными вариациями по оси северо-восток — юго-запад. Никаких существенных примесей тюркских или азиатских народов в русском генофонде не обнаружено.

Советские антропологи, вооружившись цветными стёклами и методичной скрупулёзностью, не только описали русскую кожу, но и нанесли удар по расовым мифам, которые десятилетиями использовались для обоснования ненависти. А их данные сегодня блестяще подтверждаются новейшими методами молекулярной генетики.