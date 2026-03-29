Где на самом дел находится Черная Русь

«Русь» — слово, знакомое каждому. Но мало кто знает, что у него были цвета. На карте древнерусского государства когда-то соседствовали три «цветные» Руси: Белая, Черная и Червонная. Их границы менялись, смыслы путались, а историки до сих пор спорят, что именно означали эти цвета — независимость, веру, внешность или просто стороны света.

Белая Русь

Первое цветное обозначение Руси появилось в XIII веке. Между 1255 и 1260 годами неизвестный ирландский монах составил географический трактат, где впервые упомянул Alba Russia — «Белую Русь». Под этим названием, как полагают ученые, он подразумевал владения господина Великого Новгорода.

В следующие столетия европейские географы все чаще использовали это обозначение. И что важно — до XVII века Белой Русью они называли Северо-Восточную Русь, будущее ядро Московского государства. Лишь в XVI веке название начало постепенно смещаться на запад, на земли современной Белоруссии, входившие тогда в состав Великого княжества Литовского.

Почему такая путаница? Ответ кроется в многозначности белого цвета.

Белый цвет мог означать независимость. В персидских хрониках русских царей именовали «Белыми князьями» (Ак-Падишахами) — в противоположность черным, то есть подчиненным, правителям. Мог указывать на внешность местного населения — светлые волосы, белая одежда. Мог символизировать сохранение православной веры в противовес униатству. А историк Николай Карамзин полагал, что «Белая Русь» означает просто «великая» или «древняя».

В самой Московии этот термин употреблялся редко. Первое официальное его использование относится к маю 1654 года. Началась русско-польская война, и царь Алексей Михайлович в дарственной грамоте боярину Бутурлину назвал себя «Государем, Царем и Великим князем всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержцем». Это был политический жест: готовилось присоединение белорусских и малороссийских земель. С тех пор «Белая» окончательно закрепилась за территорией современной Белоруссии, а Северо-Восточная Русь стала именоваться Великой.

Чёрная Русь

Лингвисты давно заметили: белый, черный и красный — три самых важных цвета в языках народов Земли. Слова для них появляются раньше всех остальных. И если есть Белая Русь, значит, должна быть и противоположность.

В широком смысле Черной Русью европейские географы называли земли Великого княжества Литовского — просто как антипод Московской Руси. В узком — это территория в верховьях Немана (на территории современной Белоруссии). Этот район дольше других сохранял язычество, и христианские хронисты именовали его Черной Русью, то есть «языческой», «непросвещенной».

Так цвет стал маркером веры.

Червонная Русь

Червонный — значит «красный». Это название закрепилось за землями западной Украины и юго-восточной Польши, где позже возникло Русское воеводство Речи Посполитой.

Происхождение названия доподлинно неизвестно. Вероятнее всего, оно связано с так называемыми «червенскими городами» — Червен, Перемышль, Луцк, Холм и другие. За них, согласно «Повести временных лет», воевал еще Владимир Красное Солнышко. Позже эти города отошли к Польше и Литве, но название «Червонная Русь» сохранилось в источниках с XV века.

Была ли здесь прямая преемственность от древних городов, или же «червонными» (красными, красивыми) называли богатые и сильные земли — вопрос до сих пор открытый.

Цветные соседи

Русь была не одинока в своей цветовой гамме. На карте Центральной и Восточной Европы существовал как минимум еще один народ, разделенный на «белую», «черную» и «красную» ветви. Это хорваты.

Красные хорваты — южнославянское племя, прямые предки современных хорватов, жившие на Балканах с раннего Средневековья.

Белые хорваты — племя восточнославянское, известное по «Повести временных лет» и трактату византийского императора Константина Багрянородного. Они обитали на южных склонах Карпат, и часть их земель входила в состав Червонной Руси.

Черные хорваты — самая загадочная ветвь. Они жили на севере Чехии и относились уже к западным славянам. Черными называлась лишь их восточная группа, тогда как западные образовывали большое племя чешских хорватов.

Существовали и белые сербы. Их земли находились в северной Чехии, и именно от них, как считается, произошли современные лужицкие сербы — славянское меньшинство на территории Германии и Польши.

Цвета и стороны света

Некоторые лингвисты полагают, что у славян стороны света имели свои цветовые маркеры: белый — запад, черный — север, красный (червонный) — юг. И действительно, размещение хорватских племен во многом этому соответствует. Существует и обратное мнение: подобная схема пришла из восточных языков, где стороны света и цвета связывались гораздо жестче.

Что из этого правда — вопрос открытый. Но лингвисты доказали другое: слова для белого, черного, красного и синего появляются в человеческих языках раньше, чем для всех остальных цветов. Возможно, цветное деление Руси и ее соседей — не более чем отражение этого универсального лингвистического закона.

Путаница столетий

Троичное деление Руси на Белую, Черную и Червонную должно было передавать этнические, региональные и иногда религиозные различия. Но в XV–XVIII веках случилось то, что окончательно запутало историков: русские земли оказались разделены между двумя государствами — Московской Русью и Речью Посполитой.

Связь между понятиями «Белая Русь» и «Великая Русь» была относительно устойчивой. Черной Русью называли только литовские земли. А вот термин «Малая Русь» (Малороссия) ухитрялся соотноситься то с Черной, то с Червонной Русью — в зависимости от того, кто и когда писал карту.

Сегодня от этой цветной географии остались лишь топонимы. Но за каждым из них — слои истории, смешение культур, политические игры и древние представления о том, как цвет может обозначать веру, свободу и место на карте мира.