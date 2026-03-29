Подземный город: как одесские партизаны воевали в катакомбах

В истории Великой Отечественной войны одесские партизаны стоят особняком. Они были подпольщиками в самом прямом смысле этого слова — не просто людьми, скрывавшимися от оккупантов, а теми, кто ушел под землю буквально. И оставался там до самого освобождения города.

Лабиринты под Одессой

Многокилометровые катакомбы Одессы — одна из крупнейших подземных систем в мире. Их общая протяженность с бесчисленными боковыми ответвлениями достигает 2500 километров. Для сравнения: это больше, чем расстояние от Москвы до Парижа.

Начало этим лабиринтам положили в начале XIX века шахтеры-камнерезы. Они прорубали тоннели в пластах понтического известняка — мягкого камня, который шел на строительство домов. К началу XX века катакомбы стали прибежищем криминала: контрабандистов, налетчиков, скупщиков краденого.

С началом войны власти приспособили подземелья под бомбоубежища. Но уже в сентябре 1941 года военные выселили оттуда гражданских. Город готовился к обороне, и катакомбы стали стратегическим объектом. Через них поддерживалась связь переднего края с тылом. НКВД начал закладывать под землей партизанские базы, завозя грузы через штольню шахты Нерубайская №1.

Бегство под землю

После падения Одессы румынское командование, установившее оккупационный режим, издало приказ: любой житель, не сообщивший о расположенных поблизости входах в катакомбы, карался смертью. Для многих одесситов это означало одно: оставаться на поверхности — значит рисковать жизнью. И они уходили под землю.

Среди тех, кто пополнил ряды партизан, были евреи, спасавшиеся от истребления. Диктатор Румынии Ион Антонеску, чьи войска контролировали Одессу, не скрывал своих намерений. 13 ноября 1941 года он инструктировал губернатора Транснистрии Георге Алексиану:

«Размести их в катакомбы, утопи в Чёрном море, но выведи их из Одессы».

Но оккупантам так и не удалось взять подземелья под свой контроль. Подземный город жил своей, неподвластной им жизнью.

Подвиг и предательство

Самая известная страница катакомбной войны связана с операцией «Форт». Ее организовали по личному указанию Лаврентия Берии. Летом 1941 года в Одессу перебросили сотрудника центрального аппарата НКВД Владимира Молодцова. Он действовал под псевдонимом Павел Бадаев.

Его отряды насчитывали 75–80 человек. Под землей у них было всё, что нужно для жизни и войны: общежития, столовые, хлебопекарни, лазареты, оружейные мастерские, школа, даже тир. Освещались подземелья керосиновыми лампами, воду брали из подземных колодцев. Бойцы выходили на поверхность для диверсий и уходили обратно тайными ходами.

Главный успех «бадаевцев» — подрыв железнодорожного эшелона «Люкс». Вместе с составом погибло около 200 румынских чиновников. Оккупанты в ярости замуровывали входы в катакомбы, травили подпольщиков хлором. Но разгромить отряд удалось не под землей, а на поверхности. 2 февраля 1942 года Павел Бадаев и его связные были схвачены в городе. Их выдал предатель. Через несколько месяцев командира казнили.

Трагедия отряда Кузнецова

Но не все страницы подземной войны покрыты славой. В каменоломнях К-24 на Молдаванке действовала группа из 19 партизан. Присланная из Москвы спецрезидентура НКВД во главе с Владимиром Калошиным соединилась с местными чекистами под командованием Всеволода Кузнецова. Соперничество двух командиров обернулось трагедией.

Кузнецов обвинил москвичей в заговоре. Пятерых, включая Калошина, расстреляли. Сам «командир» почти безвылазно сидел под землей и воевал главным образом со своими же бойцами. Одного партизана казнил за кражу сухарей. Другой умер от тифа, не получив помощи. Когда у пары подпольщиков родился ребенок, Кузнецов приказал расстрелять родителей за «половую распущенность». Младенец умер в тот же день.

Последние бои

Разгром «главных» отрядов, заложенных в 1941 году, не означал конца сопротивления. Когда линия фронта приблизилась к Одессе, под землей возникли новые партизанские группы.

Одна из самых героических страниц связана с двухъярусными катакомбами Кривой Балки (район К-22). В начале 1944 года здесь обосновалась подпольная организация Ленинского района. Ее ядро составила парашютно-десантная группа Василия Авдеева (Черноморского), заброшенная в Одессу в январе. Партизаны создали под землей целый «город» — с лагерем для военнопленных и даже «тюрьмой» для предателей. За время вылазок бойцы Авдеева уничтожили 70 вражеских солдат и взяли в плен более 200 фашистов.

Еще один отряд, предположительно, действовал весной 1944 года в шахте №27. По данным исследователя Владимира Головченко, в его состав входили 103 красноармейца, бежавших из плена.

Тогда же ушли под землю жители пригородного села Полиёво. 5 или 6 апреля 1944 года они убили оккупанта и привлекли внимание немцев. Фашисты попытались атаковать партизан, но те заложили ходы изнутри. Три дня немцы разбирали баррикады, а затем ушли — к селу уже подходила Красная Армия.

В 1969 году в северной части катакомб, там, где скрывался отряд Бадаева, открылся Нерубайский музей. Его экспозиция воссоздает реалии подземного быта: керосиновые лампы, самодельные печи, оружейные мастерские. Тот самый подземный город, который стал для одних — убежищем, для других — полем боя, для третьих — братской могилой. И который, несмотря ни на что, не сдался оккупантам.