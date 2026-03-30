30 марта: зачем в день Алексея Теплого наши предки прислушивались к талой воде

Народные приметы на 30 марта: Послушай талую воду и запомни сон
В православии с этого дня начинается Вербная неделя Великого поста. В это время вспоминают преподобного Алексия, человека Божия. В народе дату чаще называют Алексеем Теплым, Алексеем - пролей кувшин.
Как легко догадаться, с этого дня начинает теплеть, активно тает снег, бегут ручьи.
С водой в этот день было немало примет. Например, чтобы был хороший улов, рыбаки сейчас плели сети и закидывали их в воду, считалось, что это сулит богатый урожай. Дети пускали кораблики, считалось, что у кого переплывет все - счастье будет на весь год. Во многих селах было принято слушать журчание талой воды. По нему предсказывали остаток весны и лета. А новой водой после вскрытия льда на реке умывались, набирали ее для купания детей. В этот день начинают собирать березовый сок, многие пили его с медом.
- Сны на 30 марта часто бывали вещими. Но их старались не рассказывать, чтобы сбылись.
- Нельзя было планировать важные дела и крупные сделки, начинать новые дела, так как считалось, что они успеха не принесут. Старались не ходить в баню, не стирать, чтобы не пролить напрасно воду.
- Хорошей приметой было найти монетку, это сулило большую прибыль.
- Если день стоит ясным - не будет урожая грибов и ягод.
- Если в этот день идет дождь или снег - урожай будет богатым, а лето погожим.
- Мороз ударил - весна продлится долго.
- Гуси высоко летят - снег сулят.