Загадочная гибель начальника Берии: что случилось с Соломоном Могилевским

925 год. Самолёт «Юнкерс-13» разбивается под Тифлисом. Среди погибших — высокопоставленные чекисты и партийные деятели. Официальная версия: несчастный случай. Но Сталин требует расследования, уверенный, что гибель не случайна. А современные историки подозревают в организации катастрофы одного из пассажиров, который… не летел этим рейсом.

Карьера, которую оборвало небо

Соломон Григорьевич Могилевский родился в 1885 году в семье еврейского коммерсанта. В юности примкнул к революционерам, за что был арестован, бежал в Швейцарию и там познакомился с Лениным. Вернувшись в Россию, сочетал подпольную работу с учёбой на юрфаке Петербургского университета. После революции трудился в органах юстиции.

В 1919 году его направили в ВЧК — квалифицированные кадры были нужны везде. Вскоре он уже возглавлял Иностранный отдел (ИНО) ВЧК — советскую внешнюю разведку. Затем последовало новое назначение: в 1922 году Могилевский стал полпредом ГПУ в Закавказье. Его заместителем назначили молодого и энергичного Лаврентия Берию.

Отношения между начальником и подчинённым, мягко говоря, не сложились.

Роковая катастрофа

22 марта 1925 года Могилевский вместе с заместителем председателя Совнаркома Закавказской Федерации Александром Мясниковым и заместителем наркома РКИ Георгием Атарбековым вылетел из Тифлиса в Абхазию на аэроплане «Юнкерс-13» по служебным делам. Через десять минут после взлёта футболисты, игравшие на поле неподалёку, заметили на высоте 300 метров дым, затем — пике и взрыв при ударе о землю.

По официальной версии (зафиксированной в «Малой советской энциклопедии» 1930 года), Атарбеков и Могилевский успели выпрыгнуть из самолёта до падения. Мясников погиб в сгоревшей машине, «будучи облит бензином взорвавшихся баков». Атарбеков и Могилевский разбились при ударе о землю — на их телах не было крупных ожогов, но они оказались сильно изувечены. Оба лётчика также погибли.

Комиссия сделала вывод: на борту возник пожар из-за неосторожного обращения с огнём.

Версия первая

Сталин не поверил в случайность. Уже 25 марта 1925 года он написал Серго Орджоникидзе:

«Говорят, что гибель Мясникова, Могилевского, Атарбекова не случайна, а подстроена из-за мести двум чекистам (за расстрел), а Мясников убит из-за того, что армянин. Необходимо следствие».

Власти действительно опасались ответных действий. В апреле Сталин снова пишет Орджоникидзе: «Получены сведения о десятках расстрелов в Грузии. Это подтверждает, что создаются опасные настроения в связи с террористической политикой ГрузЧК и ожидаются новые попытки восстания».

Однако прямой связи с катастрофой так и не нашли.

Версия вторая

Многие историки, в том числе Владимир Антонов («Начальники советской внешней разведки»), считают иначе: катастрофу организовал Лаврентий Берия, которому Могилевский как начальник мешал.

Что стояло за конфликтом? Атарбеков, по некоторым данным, знал о тёмном прошлом Берии — в частности, о его сотрудничестве с разведслужбами мусаватистов в Баку. И якобы делился подозрениями с Мясниковым и Могилевским. Когда в ЧК понадобился переводчик меньшевистской литературы, Могилевский категорически отклонил кандидатуру Берии.

Берия, таким образом, имел мотив избавиться от начальника и его союзников. Тем более что после гибели всей этой тройки его карьера резко пошла в гору.

Версия третья

Авторитетный историк разведки Леонид Млечин («26 главных разведчиков России») возражает: Берии в тот момент не было смысла рисковать. Устраивать взрыв или пожар на борту самолёта в 1925 году было технически сложно, а доказательств его причастности — никаких. К тому же Берия тогда ещё не был тем всемогущим всесильным вельможей, каким стал позже. И убирать конкурентов предпочитал иными методами. Млечин склоняется к версии несчастного случая.

Что осталось за кадром

Соломону Могилевскому было всего сорок лет. Он погиб в тот момент, когда его карьера только набирала обороты. Если бы не катастрофа, кто знает, как сложилась бы судьба советской разведки — и, возможно, самого Лаврентия Берии.

Но история не знает сослагательного наклонения. А вердикт «несчастный случай», вынесенный почти сто лет назад, так и остался единственным официальным. Хотя сомнения в нём не рассеялись до сих пор.