Была ли Сонька Золотая Ручка на самом деле красивой

О ней слагали легенды при жизни. Царские газеты называли её необыкновенной красавицей. В народе её боготворили за щедрость к бедным. А писатель Антон Чехов увидел в ней маленькую, седеющую женщину с мышиным лицом. Кем же на самом деле была самая знаменитая аферистка Российской империи?

От кухарки до королевы уголовников

Будущая легенда преступного мира родилась в 1846 году под Варшавой, в еврейской семье. При рождении её назвали Шейндлей-Сура. Мать умерла рано, отец женился снова — и в 12 лет девочка сбежала из дома.

Она устроилась служанкой к знаменитой цирковой артистке Юлии Пастране — женщине с необычной внешностью и страстью к роскоши. Именно Пастрана приучила Соньку к дорогим вещам, хорошим манерам и сцене. Впоследствии аферистка легко сходила за аристократку: говорила на шести языках, музицировала, пела и одевалась с иголочки. А главное — обладала выдающимся актёрским талантом. Могла вжиться в любую роль, обвести вокруг пальца кого угодно и заставить выдать самые сокровенные тайны.

В 17 лет её покровительница умерла. Началась самостоятельная жизнь. Первая крупная авантюра — уговорила юношу украсть деньги у собственных родителей, чтобы вместе бежать за границу. Но жених раскаялся, бросил её и вернулся к семье. Сонька же уехала в Одессу и решила: отныне она будет добывать деньги сама. И выбрала самый короткий путь — воровство.

Красавица или нет

Интересно, что миф о невероятной красоте Соньки поддерживали даже царские газеты. В 1899 году «Московские ведомости» писали:

«Сия особа, в прошлом кухарка, славилась необыкновенной красотой...».

Но люди, знавшие её лично, описывали иное. По их словам, Сонька была невысока — около 153 см. Имела широкие ноздри, тонкие губы и бородавку на правой щеке. Некоторые утверждали, что она была рябой. Однако мужчины сходили по ней с ума — благодаря артистизму, обаянию и умению подать себя.

Благородная воровка

В народе Соньку любили. Она грабила богатых, но бедных не трогала. Однажды, узнав из газет, что ограбленная ею женщина оказалась вдовой простого служащего, аферистка немедленно отправила ей письмо с извинениями и вернула деньги:

«Милостивая государыня! Я прочла в газете о постигшей вас беде. Я сожалею, что моя страсть к деньгам послужила причиной несчастья. Возвращаю вам ваши деньги и советую впредь поглубже их прятать. Ещё раз прошу у вас прощения. Шлю поклон вашим бедным малюткам».

Такие поступки и создали ей репутацию «благородной разбойницы».

Любовь и предательство

Сонька была замужем трижды. Первый муж — Исаак Розенбад, брак с которым она заключила в 1864 году. Почти полтора года она была примерной женой, родила дочь, а затем исчезла, прихватив из магазина мужа 500 рублей.

Два других брака и бесчисленные романы не принесли счастья. Один из поклонников сдал её полиции — вероятно, не поделив награбленное. Сонька неоднократно сидела в тюрьмах, бежала, и в конце концов в конце 1880-х годов её отправили в ссылку на Сахалин.

Встреча с Чеховым

Именно там, на Сахалине, с Сонькой встретился Антон Павлович Чехов. Он оставил леденящий душу портрет знаменитой аферистки:

«Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное».

Так рухнул миф о роковой красавице. Перед великим писателем предстала уставшая, сломленная жизнью женщина.

Два финала

После освобождения Сонька Золотая Ручка прожила ещё три года и умерла в 1902 году. По крайней мере, так гласит официальная версия.

Но существует и другая: эмигрант Марк Вильчур утверждал, что легендарная аферистка сбежала в США и продолжала свою деятельность там, дожив как минимум до 1918 года.

Что из этого правда — решать читателю. Но даже спустя столетие Сонька Золотая Ручка остаётся одной из самых загадочных фигур в криминальной истории России. Аферистка, актриса, благотворительница и мышь в мышеловке — всё это одна женщина.